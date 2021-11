Hockey Canada nomme 19 joueurs LHJMQ sur ses formations M17

Hockey Canada a dévoilé vendredi la liste de 66 joueurs sélectionnés pour porter les couleurs du Canada au Défi de la capitale, un tournoi à quatre formations réunissant trois équipes masculines de moins de 17 ans et l’équipe nationale féminine du Canada, qui sera présenté du 26 novembre au 1er décembre, à Ottawa.

Les 66 joueurs seront divisés en trois équipes – Équipe Canada Blancs, Équipe Canada Noirs et Équipe Canada Rouges – et seront en compétition contre l’équipe nationale féminine du Canada qui poursuit sa centralisation. Les formations d’Équipe Canada Blancs, Équipe Canada Noirs et Équipe Canada Rouges seront annoncées dans les prochaines semaines.

Les joueurs de moins de 17 ans ont été sélectionnés par Scott Salmond (Creston, C.-B.), premier vice-président des équipes nationales, Alan Millar (Tottenham, Ont.), directeur du personnel des joueurs, et Byron Bonora (Brooks, Alb.), dépisteur en chef du programme des M17. Le chef de file du groupe de gestion du Programme d’excellence Philippe Boucher (Saint-Apollinaire, Qc/Drummondville, LHJMQ) et le responsable des activités hockey Benoit Roy (Sudbury, Ont.) ont également contribué à la sélection des joueurs, avec l’aide des dépisteurs régionaux Pierre Cholette (Québec), Rob Simpson (Ontario), Darren Sutherland (Atlantique) et Darrell Woodley (Ontario), ainsi que des 13 membres de Hockey Canada.

Depuis 2001, 10 Canadiens qui ont fait partie de l’une des équipes nationales masculines des moins de 17 ans du Canada ont été réclamés au premier rang du repêchage de la LNH (Rick Nash, 2002; Marc-André Fleury, 2003; John Tavares, 2009; Taylor Hall, 2010, Ryan Nugent-Hopkins, 2011; Nathan MacKinnon, 2013; Aaron Ekblad, 2014; Connor McDavid, 2015; Alexis Lafrenière, 2020; Owen Power, 2021).

Voici les joueurs repêchés dans le circuit Courteau qui représenteront la LHJMQ au Défi de la capitale :

GARDIEN Kyle Hagen 04/03/05 Beaconsfield, Qc Lac St-Louis (LHM18AAAQ) / Rimouski (LHJMQ) DÉFENSEURS Marc-Olivier Beaudry 06/07/05 Saint-Jean-sur-Richelieu, Qc Drummondville (LHJMQ) Luke Coughlin 11/04/05 Charlottetown, Î.-P.-É. Rimouski (LHJMQ) Dylan MacKinnon 12/01/05 Riverview, N.-B. Halifax (LHJMQ) Étienne Morin 09/03/05 Valleyfield, Qc Moncton (LHJMQ) Émile Perron 10/04/05 Gatineau, Qc Cap-Breton (LHJMQ) Matteo Rotondi 08/15/05 St. John’s, T.-N.-L. Drummondville (LHJMQ) Jordan Tourigny 02/28/05 Victoriaville, Qc Shawinigan (LHJMQ) AVANTS Nathan Baril 02/16/05 Saint-Bruno-de-Montarville, Qc Baie-Comeau (LHJMQ) Alexis Bourque 05/26/05 Gatineau, Qc Gatineau (LHM18AAAQ) / Blainville-Boisbriand (LHJMQ) Mathieu Cataford 01/03/05 Saint-Constant, Qc Halifax (LHJMQ) Vincent Collard 03/01/05 Chicoutimi, Qc Baie-Comeau (LHJMQ) Maxime Coursol 09/03/05 Mirabel, Qc Rimouski (LHJMQ) Logan Crosby 12/14/05 Salt Springs, N.-É. Halifax (LHJMQ) Nathan Éthier 08/04/05 Rosemère, Qc Saint-Eustache (LHM18AAAQ) / Shawinigan (LHJMQ) Ethan Gauthier 01/26/05 Drummondville, Qc Sherbrooke (LHJMQ) Justin Gendron 09/30/05 Dieppe, N.-B. Victoriaville (LHJMQ) Tyler Peddle 01/28/05 Antigonish, N.-É. Drummondville (LHJMQ) Maël St-Denis 05/15/05 Sainte-Thérèse, Qc Rimouski (LHJMQ)

Source : Hockey Canada