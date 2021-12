HOCKEY CANADA INVITE HUIT JOUEURS DE LA LHJMQ ET TROIS MEMBRES DU PERSONNEL AU CAMP DE SÉLECTION DE L’ÉQUIPE NATIONALE JUNIOR DU CANADA

Calgary, QC – Hockey Canada, en partenariat avec la Ligue canadienne de hockey (LCH), a dévoilé les noms des 35 joueurs qui ont reçu une invitation au camp de sélection de l’équipe nationale junior du Canada, qui se déroulera du 9 au 12 décembre, à Calgary. De ce nombre, huit (8) joueurs de la LHJMQ et trois (3) membres du personnel ont atteint la dernière étape de sélection en vue du Championnat mondial junior 2022.

Bourgault, Xavier (Cataractes, Shawinigan)

Bourque, Mavrick (Cataractes, Shawinigan)

Cormier, Lukas (Islanders, Charlottetown)

Dean, Zach (Olympiques, Gatineau)

Desnoyers, Elliot (Mooseheads, Halifax)

Dufour, William (Sea Dogs, Saint John)

Lapierre, Hendrix (Titan, Acadie-Bathurst)

Michaud, Olivier (Goalie Coach – Voltigeurs, Drummondville)

Robitaille, Louis (Assistant Coach – Olympiques, Gatineau)

Roy, Joshua (Phœnix, Sherbrooke)

St-Louis, Brian (Equipment Manager – Drakkar, Baie-Comeau)

Les joueurs ont été sélectionnés par Alan Millar (Tottenham, Ont.), directeur du personnel des joueurs, et James Boyd (Midland, Ont./Ottawa, OHL), chef de file du groupe de gestion du Programme d’excellence pour les M20, avec le soutien de Scott Salmond (Creston, C.-B.), premier vice-président des équipes nationales. L’entraîneur-chef Dave Cameron (Kinkora, Î.-P.-É./Ottawa, OHL) et les entraîneurs adjoints Michael Dyck (Lethbridge, Alb./Vancouver, WHL), Louis Robitaille (Montréal, Qc/Gatineau, LHJMQ) et Dennis Williams (Stratford, Ont./Everett, WHL), de même que le consultant des gardiens de but Olivier Michaud (Beloeil, Qc / Drummondville, LHJMQ) ont également contribué à la sélection, avec des entraîneurs et directeurs généraux de la LCH.

Les joueurs du groupe, constitué de trois gardiens de but, 11 défenseurs et 21 avants, viseront une place au sein de la formation canadienne qui participera au Championnat mondial junior 2022 de l’IIHF du 26 décembre au 5 janvier à Edmonton, en Alberta. Les trois gardiens de but – Brett Brochu (Belle River, Ont./London, OHL), Sebastian Cossa (Fort McMurray, Alb./Edmonton, WHL) et Dylan Garand (Victoria, C.-B./Kamloops, WHL) – ont été nommés à la formation définitive du Canada pour le Mondial junior 2022.

Le camp de sélection de l’équipe nationale junior du Canada se tiendra au WinSport Arena du Parc olympique du Canada à Calgary. Il comprendra deux séances d’entraînement et deux matchs contre une équipe d’étoiles d’USPORTS les 11 et 12 décembre. Ensuite, l’équipe se rendra à Banff, en Alberta, pour un camp d’entraînement, qui se déroulera du 14 au 19 décembre.

Le Championnat mondial junior 2022 de l’IIHF commence le lendemain de Noël, et le Canada a rendez-vous avec la République tchèque. En plus de son duel au premier soir du tournoi, le Canada affrontera l’Autriche le 28 décembre, l’Allemagne le 29 décembre et la Finlande le 31 décembre en conclusion de la ronde préliminaire. Tous les matchs d’Équipe Canada auront lieu à 17 h HR/19 h HE.

TSN et RDS, les diffuseurs officiels de Hockey Canada, assureront encore une fois une couverture et une analyse exhaustives du Mondial junior. TSN diffusera les 31 matchs du tournoi et cinq matchs préparatoires, tandis que RDS présentera les 31 parties du tournoi et trois duels préparatoires TSN Radio offrira aussi une couverture complète du tournoi; les détails seront annoncés à une date ultérieure.

Pour de plus amples renseignements sur Hockey Canada et l’équipe nationale junior du Canada, veuillez visiter le HockeyCanada.ca, ou suivre les médias sociaux Facebook, Twitter et Instagram, tout en utilisant le mot-clic #NotreSportEstDeRetour.

