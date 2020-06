Hockey Canada invite 18 joueurs LHJMQ au Camp de sélection estival des M-18

CALGARY, Alb. – Hockey Canada a salué 46 des meilleurs joueurs de moins de 18 ans au pays qui ont été invités à participer au camp de sélection de l’équipe nationale masculine estivale des moins de 18 ans du Canada, de même que le personnel des entraîneurs choisi pour le camp et la Coupe Hlinka-Gretzky 2020.

Six gardiens de but, 14 défenseurs et 26 avants devaient tenter de se tailler une place au sein de la formation du Canada pour la Coupe Hlinka-Gretzky 2020, qui était censée se dérouler du 3 au 8 août à Edmonton et à Red Deer, en Alberta, avant son annulation le 28 avril en raison de la pandémie de coronavirus (COVID-19).

La formation du camp comptait 42 joueurs qui avaient représenté Équipe Canada Blancs, Équipe Canada Noirs ou Équipe Canada Rouges lors du Défi mondial de hockey des moins de 17 ans 2019 en novembre dernier à Medicine Hat, en Alberta.

De plus, Louis Robitaille (Montréal, Qc/Gatineau, LHJMQ) était censé occuper le poste d’entraîneur-chef derrière le banc, avec l’aide des entraîneurs adjoints Alan Letang (Renfrew, Ont./Owen Sound, OHL) et Dennis Williams (Stratford, Ont./Everett, WHL). L’homme à la tête du groupe de gestion de l’équipe est nul autre que l’actuel directeur gérant des Cataractes, Martin Mondou (Grand-Mère, Qc/Shawinigan, LHJMQ).

« Il est important pour Hockey Canada de saluer le travail fait par les joueurs et le personnel des entraîneurs en préparation de l’été et d’une occasion de jouer pour l’or en sol canadien », a affirmé Scott Salmond, premier vice-président des équipes nationales à Hockey Canada. « La décision d’annuler le tournoi a été difficile à prendre, car il s’agit d’une vitrine internationale opposant les meilleurs joueurs de moins de 18 ans. Nous tenons à saluer les 46 joueurs et nos trois entraîneurs pour cette grande réalisation, et nous avons hâte de voir tous les joueurs poursuivre leur développement en vue de la prochaine saison et d’une occasion de participer au Championnat mondial des moins de 18 ans de l’IIHF. »

Robitaille a été nommé entraîneur-chef et directeur général des Olympiques de Gatineau dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ) le 8 avril après quatre saisons (2016-2020) à titre d’entraîneur-chef des Tigres de Victoriaville. Il a passé cinq saisons comme entraîneur adjoint pour les Voltigeurs de Drummondville (2011-2015) et les Foreurs de Val-d’Or (2015-2016). Robitaille était l’entraîneur-chef d’Équipe Canada Rouges (2018) et un entraîneur adjoint d’Équipe Canada Noirs (2017) au Défi mondial de hockey des moins de 17 ans, en plus d’avoir gagné le bronze comme entraîneur adjoint au Championnat mondial des moins de 18 ans 2015 de l’IIHF.

Compte tenu de l’annulation de la Coupe Hlinka-Gretzky, le programme se tourne désormais vers le Championnat mondial des moins de 18 ans 2021 de l’IIHF au printemps prochain; la ville hôte n’a pas encore été annoncée. La République tchèque et la Slovaquie accueilleront la Coupe Hlinka-Gretzky en 2021, puis le tournoi sera de retour à Edmonton et à Red Deer en 2022.

Voici les représentants de la LHJMQ invités à participer au camp de sélection de l’équipe nationale masculine estivale des moins de 18 ans du Canada :

GARDIENS :

Jacob Goobie (Charlottetown)

William Rousseau (Québec)

DÉFENSEURS :

Olivier Boutin (Gatineau)

Jérémy Langlois (Cap-Breton)

Evan Nause (Québec)

Oscar Plandowski (Charlottetown)

Cameron Whynot (Halifax)

ATTAQUANTS :