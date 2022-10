Hockey Canada dévoile ses trois formations pour le Défi M17 de 2022

Hockey Canada a dévoilé les formations de ses trois équipes masculines qui compétitionneront lors du Défi mondial de hockey des moins de 17 ans 2022, un tournoi qui sera présenté du 3 au 12 novembre, à Langley et Delta, C.-B.

Les 66 joueurs seront divisés en trois équipes – Équipe Canada Blancs, Équipe Canada Noirs et Équipe Canada Rouges – et seront en compétition contre les équipes nationales des États-Unis, de la Finlande, de la Suède et de la Tchéquie.

Voici comment les 13 représentants de la LHJMQ seront divisés au sein des trois formations du Canada au Défi des M17 :

ÉQUIPE CANADA NOIR

GARDIEN

Louka Cloutier – 08/22/06 – Sherbrooke, Qc. – Cap-Breton (2022, 2/34)*

DÉFENSEUR

Tomas Lavoie – 03/31/06 – Repentigny, Qc. – Cap-Breton

AVANTS

Thomas Desruisseaux – 03/10/06 – Lévis, Qc. – Cap-Breton

Justin Poirier – 04/09/06 – Valleyfield, Qc. – Baie-Comeau

ÉQUIPE CANADA ROUGE

GARDIEN

Gabriel D’Aigle – 11/21/06 – Sorel-Tracy, Qc. – Victoriaville

DÉFENSEUR

Owen Phillips – 01/12/06 – Halifax, N.-É. – Halifax

AVANT

Sacha Boisvert – 03/17/06 – Trois-Rivières, Qc. – Chicoutimi (2022, 1/12)*

ÉQUIPE CANADA BLANC

DÉFENSEURS

Xavier Veilleux – 03/26/06 – L’Ancienne-Lorette, Qc. – Chicoutimi (2022, 1/16)*

Spencer Gill – 08/17/06 – Riverview, N.-B. – Rimouski

AVANTS

Maxim Massé – 04/07/06 – Rimouski, Qc. – Chicoutimi

Justin Carbonneau – 11/25/06 – Lévis, Qc. – Rouyn-Noranda (2022, 2/20)*

Quinn Kennedy – 02/06/06 – Upper Tantallon, N.-É. – Rimouski

Éliot L’Italien – 03/23/06 – L’Ancienne-Lorette, Qc. – Blainville-Boisbriand

_

*Repêché dans la LHJMQ mais évolue présentement ailleurs