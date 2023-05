Halifax met fin à la séquence de Québec pour niveler la Finale

Halifax est devenue la première équipe à vaincre les Remparts de Québec dans les séries du Trophée Gilles-Courteau de 2023. Les Mooseheads ont ainsi pris l’avantage de la glace grâce à un triomphe de 6-3 dans le deuxième match de la série de championnat de la LHJMQ de cette année au Centre Vidéotron.

Alexandre Doucet, à deux reprises, Zachary L’Heureux, Jake Furlong, Brady Schultz et Josh Lawrence ont tous marqué pour les Mooseheads. Doucet, L’Heureux et Lawrence ont également ajouté deux mentions d’aide. Zachary Bolduc, James Malatesta et Justin Robidas ont répliqué pour les Remparts. Entre les poteaux, Mathis Rousseau a repoussé 21 tirs dans la victoire, tandis que William Rousseau a réalisé 24 arrêts dans la défaite.

Bien que les Mooseheads détenaient un avantage de 10-6 au chapitre des tirs, ce sont les Remparts qui ont pris une avance de 2-1 après 20 minutes de jeu. Alors que les locaux bénéficiaient d’une supériorité numérique à quatre contre trois, Bolduc a ouvert la marque à 7:56 avec son neuvième de l’après-saison avec un tir sur réception qui a échappé à Rousseau. À 13:03, Malatesta a marqué son dixième but des séries, sautant sur une rondelle libre avant de filer à toute allure et de tirer du côté opposé. Les visiteurs ont inscrit leur premier but en supériorité numérique lorsque Doucet a converti une passe parfaite de Markus Vidicek avec 11 secondes à faire en première période.

Les Mooseheads ont dominé le deuxième tiers, marquant tous les buts de la période pour se donner une avance de 5-2 dans le processus. L’Heureux a amorcé les choses à 3:35 avec son neuvième des séries lorsqu’un tir de Lawrence du long de la bande a heurté son patin avant de surprendre Rousseau. Un peu moins de deux minutes plus tard, Furlong a inscrit son premier but des éliminatoires pour donner à Halifax sa première avance de la série, se faufilant à partir de la ligne bleue avant de rediriger une passe parfaite de Mathieu Cataford à l’embouchure du filet. Brady Shultz a joué un rôle important dans la création du quatrième but des siens, effectuant d’abord un excellent jeu pour garder la rondelle à l’intérieur de la ligne bleue, puis décochant un puissant tir du poignet pour inscrire son quatrième but des séries. Lawrence a terminé l’incroyable deuxième période des visiteurs avec son dixième but à 18:32, acceptant d’abord une passe de L’Heureux avant de loger un tir vif et bas à l’arrière du filet. Les Mooseheads ont eu un avantage de 10-8 dans les tirs durant la période.

Le troisième vingt se déroulait sans but jusqu’à 15:21, lorsque que Robidas a ramené les Remparts à un écart de deux buts grâce à un superbe effort individuel depuis l’enclave. Doucet a ensuite fait 6-3 avec son 12e but en séries éliminatoires, marqué dans un filet désert seulement quelques minutes plus tard. Les deux équipes ont dirigé dix tirs au but durant la dernière période.

La scène se déplace maintenant du côté d’Halifax, où les deux équipes s’affronteront dans le troisième match de la finale, mardi soir. La mise au jeu initiale de cette rencontre est prévue à 19h HE/20h HA.