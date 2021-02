Gilles Courteau | 35 années de règne à la tête de la LHJMQ

C’est à l’âge de 18 ans, en 1975, qu’un certain Gilles Courteau débutait son implication dans le monde du hockey junior québécois à titre de statisticien des Draveurs de Trois-Rivières, l’équipe de sa ville natale. Son ascension a été fulgurante alors qu’un an plus tard, il était l’un des trois seuls employés à temps plein de la LHJMQ.

Quelques années plus tard, après une expérience enrichissante dans les quartiers généraux de la ligue, Courteau retourne dans l’entourage d’une équipe de la LHJMQ, cette fois avec les Remparts de Québec, et à titre de directeur général.

Après plusieurs années à la barre des Remparts et d’autres années à l’emploi des Nordiques de Québec dans la LNH, le temps était venu pour un nouveau défi pour le Trifluvien.

À la mi-février 1986, Gilles Courteau devenait le nouveau président de la LHJMQ à l’âge de 28 ans. Neuf présidents s’étaient partagé cette tâche au cours des 17 premières années d’existence de la LHJMQ. Depuis maintenant 35 ans, Courteau occupe de son côté toujours cette fonction, et celle de commissaire, lui qui avait été nommé à la base président par intérim.

À son arrivée à la tête du circuit, la LHJMQ comptait dix équipes toutes basées au Québec (Saguenéens de Chicoutimi, Voltigeurs de Drummondville, Cataractes de Shawinigan, Bisons de Granby, Olympiques de Hull, Titan de Laval, Chevaliers de Longueuil, Castors de St-Jean, Draveurs de Trois-Rivières et Canadien Junior de Verdun). Ce nombre a énormément évolué sous la gouvernance de Courteau et au moment d’écrire ces lignes, la ligue compte 18 équipes réparties au Québec, au Nouveau-Brunswick, en Nouvelle-Écosse et à l’Île-du-Prince-Édouard.

L’expansion dans les provinces de l’Atlantique est l’une des plus grandes fiertés et surtout, l’une des plus belles réalisations de Courteau. Le tiers des équipes du circuit se retrouve dans les petites provinces à l’extrémité est du pays. Au plan hockey, les Sea Dogs de Saint John, les Mooseheads d’Halifax et le Titan d’Acadie-Bathurst démontrent très bien le succès de cette expansion dans les Maritimes avec leur conquête respective de la Coupe Memorial en 2011, 2013 et 2018.

Une autre fierté de Courteau est la performance de la ligue dans la décennie 2010. En effet, entre 2010 et 2019, les équipes de la LHJMQ ont remporté le tournoi de la Coupe Memorial à cinq reprises, soit plus que les équipes des ligues de l’Ouest et de l’Ontario.

La Coupe Memorial est également devenue une habituée du Québec et des Maritimes depuis l’arrivée du commissaire Courteau à la tête de la LHJMQ. En fait, lorsque les Prédateurs de Granby ont soulevé le Saint Graal du hockey junior canadien en 1996, l’équipe mettait fin à une disette de 15 ans pour la LHJMQ. Depuis cette victoire, les équipes de la ligue ont remporté le prestigieux tournoi huit fois en 23 saisons.

En 35 saisons à la barre de la LHJMQ, Courteau a vu plusieurs joueurs de son circuit être sélectionnés au premier rang du repêchage de la LNH : Pierre Turgeon (1987), Alexandre Daigle (1993), Vincent Lecavalier (1998), Marc-Andre Fleury (2003), Sidney Crosby (2005), Nathan MacKinnon (2013), Nico Hischier (2017) et Alexis Lafrenière (2020). En plus de ces joueurs au talent exceptionnel, le numéro un de la LHJMQ a également vu évoluer les Richards, Gagné, Brière, Drouin, Bergeron, Chabot, Luongo, Brisebois, Lapointe, Giroux, Fucale, Huberdeau, Gamache, Radulov et plusieurs autres qui ont marqué l’imaginaire des amateurs des quatre coins du Québec et des Maritimes.

Au cours de son mandat à la tête de la LHJMQ, il aura aussi vu plusieurs entraîneurs passer dans la LNH et y connaître beaucoup de succès, notamment Jacques Lemaire, Pat Burns, Alain Vigneault, Patrick Roy, Bob Hartley et Gérard Gallant qui ont chacun été élus entraîneurs de l’année chez les professionnels.

Ces nombreux joueurs de talent démontrent bien la qualité du hockey junior québécois qui est devenu tout simplement un incontournable pour l’apprentissage de jeunes joueurs en vue d’une carrière professionnelle dans le monde du hockey.

Si le talent est indéniable sur les patinoires de la LHJMQ, l’effet se fait également ressentir au niveau du nombre de spectateurs dans les gradins. Selon le statisticien-en-chef de la LHJMQ, Denis Demers, l’assistance moyenne a doublé sous la gouverne de Courteau dans les arénas de la LHJMQ entre 1986 et 2020 passant de 1618 spectateurs à 3226 en moyenne par partie.

Sur le plan personnel, Gilles Courteau reçoit en 2016 l’honneur d’être intronisé au Temple de la renommée du hockey québécois pour l’ensemble du travail qu’il a accompli depuis le début de sa carrière dans le hockey junior.

En plus du rôle de commissaire de la LHJMQ, Courteau occupe plusieurs autres postes comme vice-président de la Ligue canadienne de hockey, membre du conseil d’administration de Hockey Canada et représentant de la Ligue canadienne de hockey au sein du Conseil junior de Hockey Canada.

Le commissaire de la ligue n’a pas le temps de s’ennuyer, mais il ne se plaint pas du tout, au contraire, il espère pouvoir occuper ses fonctions aussi longtemps qu’il le pourra. Le travail accompli dans les 35 dernières années par Gilles Courteau a fait augmenter non seulement la popularité de la LHJMQ, mais a aussi gonflé la notoriété de la ligue à travers le monde entier. Merci et félicitations pour ces 35 années à la tête de la LHJMQ M.Courteau.