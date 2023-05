Gauthier, Potvin et Squires en lice pour le Joueur humanitaire de l’année

La Ligue de hockey junior majeur du Québec a annoncé ses finalistes pour le prix du Joueur humanitaires de l’année, qui récompense un joueur pour sa contribution exceptionnelle au bien-être de sa communauté.

Les finalistes de cette année sont Kaylen Gauthier du Phœnix de Sherbrooke, Fredéric Potvin des Foreurs de Val-d’Or et Cam Squires des Eagles du Cap-Breton.

À titre de capitaine du Phœnix, Gauthier a démontré un leadership exceptionnel autant sur la glace qu’à l’extérieur de celle-ci. Le Drummondvillois de 21 ans a participé à diverses activités communautaires, incluant la distribution de matériel scolaire pour des familles dans le besoin, tout en créant le Match du capitaine qui a permis à des familles moins nanties d’assister à des parties de hockey junior majeur. Gauthier a également visité des écoles, participé à des entrainements de hockey mineur et assisté aux activités de patinage avec les partisans.

Natif de Val-d’Or, Potvin a démontré qu’il a compris toute l’importance de s’impliquer dans sa propre communauté. Il a participé à plusieurs activités caritatives, incluant la Grande guignolée des médias pour amasser des fonds pour des organismes locaux, en plus de ses implications auprès des partisans et du hockey mineur tout au long de la saison. Ce qui a le plus marqué le comité de sélection est son implication dans la Course à la vie CIBC suite au diagnostic de cancer de sa tante. Potvin est désormais impliqué dans un comité dédié à la Fondation canadienne du cancer.

Squires, un joueur de deuxième année des Eagles du Cap-Breton, n’a pas qu’accumulé des chiffres dans la colonne des points cette saison, mais il a également marqué beaucoup de points dans la communauté. Il a choisi de s’associer au Boys & Girls Club du Cap-Breton et a ainsi créé le Squires Squad, une initiative qui a permis de donner quatre sièges de saison à cet organisme de charité. Ainsi, des familles ont pu assister à des parties des Eagles tout au long de la campagne. Squires a également donné de son temps pour offrir du mentorat, parler aux enfants de la vie et de leurs objectifs, et a même organisé un tournoi de hockey-balle pour créer un engouement chez les plus jeunes.