Gaucher vise encore l’or

Nathan Gaucher, comme tout le monde, comprend parfaitement les nombreuses différences entre le Championnat mondial de hockey junior de l’été dernier et celui auquel il participe actuellement.

La température, l’atmosphère, l’équipe ; les comparaisons sont nombreuses. Après un lent départ à Halifax, il y a autre chose que le centre d’Équipe Canada reconnaît également.

« À Edmonton, nous nous sommes battus jusqu’à la toute fin avant de remporter la médaille d’or », se souvient Gaucher. « Je pense que nous devrons recommencer à jouer de la bonne façon, avec de bonnes habitudes, et ne pas être aussi individualistes. »

Gaucher a passé suffisamment de temps parmi l’élite du hockey junior pour parler d’expérience.

Grâce à une performance d’un point par match au Défi mondial de hockey des moins de 17 ans de 2019 en plus d’une médaille d’or au Mondial junior de 2022, sa feuille de route au hockey international est déjà impressionnante. Cependant, c’est sa capacité à s’adapter qui est peut-être l’outil le plus impressionnant à sa disposition. Comme c’est souvent le cas avec les joueurs sur la plus haute scène, un changement de rôle peut être nécessaire. Dans ce cas-ci, Gaucher est l’un des moteurs au sein d’un trio défensif (en compagnie de ses collègues de la LHJMQ Zach Dean et Joshua Roy) qui impressionne les dirigeants d’Équipe Canada depuis le début du camp d’entraînement.

« Je connais très bien Josh, mais c’est la première fois que je rencontre Zach Dean », mentionne Gaucher. « Bien sûr, nous jouons dans la même ligue, mais c’est différent ici. La communication a été essentielle pour notre ligne. Nous avons bien adhéré au système et c’est ce qui a rendu notre ligne aussi efficace. Nous nous soutenons bien les uns les autres. Ce sera la clé pour que notre trio continue à avoir du succès! »

Les caractéristiques et les habiletés dont chaque joueur fait preuve, présence après présence, ont fait de ce trio un choix évident pour les entraineurs de l’équipe. Et il n’y a peut-être personne au sein de l’organisation qui soit mieux qualifié pour donner son avis sur cet ensemble que l’homme qui en a la connaissance la plus directe.

« Gaucher est le gros gars, il est une présence autour du filet », mentionne l’entraîneur adjoint d’Équipe Canada et pilote du Phœnix de Sherbrooke, Stéphane Julien. « Même s’ils ne jouent pas ensemble pendant la saison, on peut voir à quel point ils sont fiers de représenter leur ligue et leur pays. Nous sommes très heureux de leur constance. »

En plus de ses compagnons de trio, Gaucher, qui a été repêché 22e au total par les Ducks d’Anaheim lors de la Séance de sélection 2022 de la LNH, profite de sa familiarité auprès de d’autres sources pour rendre son expérience à Halifax plus facile à gérer.

« C’est le fun d’avoir [les autres espoirs des Ducks, Tyson] Hinds et [Olen] Zellweger à mes côtés », souligne-t-il. « En revenant à ce tournoi une deuxième fois, je n’ai pas ressenti de nervosité. C’est génial d’apprendre à connaître les nouveaux venus dans l’équipe, mais on avait aussi hâte de revoir les anciens. Tout le monde a été une grande source de soutien. C’est super jusqu’à maintenant! »

Une fois son séjour avec Équipe Canada terminé, Gaucher se concentrera à nouveau sur l’autre puissance pour laquelle il enfile le chandail. Les Remparts de Québec occupent la première place du classement de la ligue depuis le début de la saison. Ce n’est pas toujours facile à faire, mais le joueur de centre veut tirer profit de toutes ses expériences avec les deux équipes qui lui tiennent le plus à cœur.

« Nous avons fait face à de l’adversité avec les Remparts, en perdant quelques matchs alors qu’on est perçu comme étant la meilleure équipe de la LCH », explique Gaucher. « Maintenant, nous nous retrouvons dans la même situation durant ce tournoi. Je sais comment gérer cette pression et utiliser mes expériences avec les Remparts pour m’en sortir. Je pourrai aussi ramener les expériences vécues ici avec moi, à Québec. C’est bien de pouvoir prendre les deux expériences et d’essayer de les transformer en succès. »

En jetant un regard sur tout ce qu’il a accompli jusqu’ici, Nathan Gaucher et le succès ne manqueront pas de se croiser à plusieurs autres reprises.