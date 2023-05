Gaucher veut continuer à gagner face à des visages familiers

Pour ceux qui suivent la situation, voici quelques-uns des faits saillants des onze derniers mois de Nathan Gaucher : choix de première ronde au Repêchage de la LNH, médaillé d’or au Championnat mondial junior, premier camp professionnel (Ducks d’Anaheim), une autre médaille d’or au Mondial Junior, un championnat des séries de la LHJMQ.

Puis il y a le titre en saison régulière avec les Remparts de Québec. Et le trophée Guy-Carbonneau à titre de Meilleur avant défensif de la LHJMQ. Et une nomination au sein du groupe de leadership des Remparts comme capitaine adjoint. Et aussi un « A » sur son gilet d’Équipe Canada.

C’est beaucoup à gérer pour n’importe qui, mais encore plus pour un jeune homme de 19 ans. Cependant, Gaucher, en plus de toutes ses accolades, sait garder les choses en persepective. C’est cette même perspective qui lui a permis d’accepter le rôle parfois négligé de centre défensif de premier plan.

« C’est une année formidable », dit-il. « Je n’aurais jamais pu imaginer tout ce qui s’est passé. Le fait de gagner deux médailles d’or et d’acquérir de l’expérience au camp professionnel d’Anaheim m’a mené vers une excellente saison avec les Remparts. Nous étions dédiés à gagner le Trophée Gilles-Courteau. Maintenant, il ne nous reste plus qu’un seul objectif en tête. »



Procurer à la ville de Québec son premier titre de la LHJMQ en 47 ans, que Gaucher et ses coéquipiers des Remparts ont remporté la semaine dernière à Halifax, vient garantir sa place parmi les grands noms de l’histoire de la franchise. Mais ce sont les souvenirs des séries de 2022, qui se sont terminées en demi-finale et qui, ironiquement, étaient l’une des dernières choses que Gaucher a perdues, qu’il considère comme l’un de ses plus grands facteurs de motivation.

« C’était énorme », se souvient-il de la défaite de son équipe contre les Cataractes de Shawinigan. « Quand on perd dans la vie, c’est difficile. Mais ensuite on se rend compte qu’il faut parfois tomber pour se relever et gagner un championnat comme nous venons de le faire. D’une certaine manière, tout ça est venu nous aider. Nous avons eu le cœur brisé l’année dernière et nous ne voulions pas revivre cela. Nous savions ce que nous devions faire et c’est ce qui nous a permis de remporter un championnat pour Québec. Dans la vie, tout dépend de la façon dont on rebondit! »

Et rebondir est exactement ce qu’ils ont fait. Maintenant, c’est en tant que champions que les Remparts se retrouvent à Kamloops, en Colombie-Britannique, à la Coupe Memorial 2023 présentée par Kia. Gaucher, qui a surclassé pratiquement tous les adversaires qu’il a affrontés ces derniers temps, aura l’occasion de se mesurer à plusieurs visages familiers. Entre l’équipe hôtesse des Blazers, les Thunderbirds de Seattle, champions de la WHL, et les Petes de Peterborough, vainqueurs de l’OHL, Gaucher affrontera pas moins de neuf des joueurs d’Équipe Canada avec lesquels il a remporté la médaille d’or à Halifax en janvier.

« C’est très intéressant », déclare le produit de Richelieu, au Québec. « Bien sûr, j’ai joué avec tous ces gars-là, mais j’étais aussi au camp (à Anaheim) avec (le défenseur de Kamloops) Olen Zellweger. Il y aussi un gars comme (l’ailier de Peterborough Brennan) Othmann, avec qui j’ai joué sur les deux équipes du Mondial Junior. C’est la première fois que je joue contre eux et je pense que c’est un défi amusant. C’est un peu drôle à dire, mais il n’y a pas d’amis une fois qu’on saute sur la glace. »

Gaucher ne se contentera pas juste de renouer avec ses vieux amis. Il fournira également à ses coéquipiers des Remparts un maximum de renseignements sur ces joueurs vedettes des autres meilleures équipes du pays. Et il fera tout ce qu’il pourra pour que tout le monde dans le vestiaire reste fixé sur leur objectif.

« Beaucoup de gars dans notre groupe ne connaissent pas vraiment les joueurs qu’ils vont affronter », explique-t-il. « Mais, au final, nous devons nous concentrer sur notre propre style de jeu, et sur ce qui nous a rendus à ce tournoi. Il s’agit de donner tout ce qu’on a et de nous en tenir à notre système. »

Et bien sûr, qui de mieux pour calmer les troupes dans le vestiaire qu’un homme qui a vécu un tournoi de courte durée – deux fois plutôt qu’une – au cours des derniers mois.

« Chaque match est tellement important », souligne Gaucher. « Quand tu en perds un, tu cherches à rebondir dès la prochaine pratique, à rebondir dès le prochain match. Dès que tu atteins les demi-finales ou la finale, c’est comme un match 7. Il faut gérer cette pression-là, et je suis capable d’aider notre équipe à y faire face. »

Cette dernière phrase ne prendra personne par surprise. Car s’il y a bien un gars que l’on veut avoir à ses côtés à l’aréna, on ne peut pas faire mieux que Nathan Gaucher et sa liste apparemment infinie d’expériences acquises. D’autant plus que la plupart de ces expériences, du moins celles de la dernière année, sont considérées comme des victoires.