Finale de la Coupe du Président 2022 | Résumé du Match no.5

Les Cataractes de Shawinigan, la plus ancienne franchise de la Ligue de hockey junior majeur du Québec, a remporté la toute première Coupe du Président de son histoire.

Le but de Pierrick Dubé, marqué à 41 secondes de la prolongation, a fait la différence et a permis aux Cataractes de mettre fin à une période 53 ans d’attente sans titre.

Dubé a été tout simplement spectaculaire samedi, marquant à deux reprises et ajoutant une passe dans la victoire, tandis que les autres buts de Shawinigan ont été comptés par le capitaine Mavrik Bourque et Olivier Nadeau. Du côté de Charlottetown, la recrue Jakub Brabenec a également terminé le match avec une performance de deux buts, tandis que le défenseur William Trudeau a été crédité avec l’autre filet des Islanders.

Le gardien de but de Charlottetown, Francesco Lapenna, a repoussé 21 tirs dans le match, y compris quelques arrêts spectaculaires au troisième tiers, mais a quand même subi la défaite en prolongation. Chez les Cataractes, le gardien Antoine Coulombe a été remplacé 35:20 après avoir accordé trois buts sur 22 tirs, laissant sa place à Charles-Antoine Lavallée qui a été parfait sur les 14 tirs auxquels il a fait face au cours des 25 dernières minutes de jeu.

Les Islanders, comme ils ont pris l’habitude de le faire dans cette série, ont largement déclassé les Cataractes durant la première période. Mais malgré l’avantage de 17-9 de Charlottetown au chapitre des tirs au but, c’est Shawinigan qui a connu un départ canon en marquant le premier but de la rencontre seulement 74 secondes après la mise au jeu initiale. Bourgault a contourné le filet des Islanders avant de passer la rondelle à Beaudoin dans le haut de l’enclave et de voir ce dernier tirer une rondelle sur la jambe de Bourque qui a rebondi derrière Lapenna.

Les Islanders ont dû attendre jusqu’à 10:43 de la première période avant d’égaliser le score à 1-1. Alors qu’il se tenait à son endroit habituel devant le filet en avantage numérique, Brabenec a réussi à repérer une rondelle libre le long de la ligne des buts et l’a frappée dans le filet pour inscrire son quatrième but de l’après-saison.

Charlottetown était complètement en feu pour débuter la deuxième période, les troupes de Jim Hulton prenant rapidement une avance de 3-1 dans les cinq premières minutes de jeu. Trudeau a d’abord marqué son septième but des séries éliminatoires lorsque son puissant tir de la pointe se dirigeait directement vers le visage d’Antoine Coulombe avant que le gardien de but ne lève les bras pour se protéger, soit incapable d’attraper la rondelle avec son gant et l’a vue glisser derrière lui à 4:27.

Les Isles ont frappé à nouveau 53 secondes plus tard lorsque Brabenec a marqué son deuxième but du match en récupérant son propre rebond après avoir redirigé une passe centrale parfaite de Lukas Cormier. C’est alors que Daniel Renaud, entraineur-chef de Shawinigan, a décidé qu’il en avait assez vu et a retiré le gardien de but partant Coulombe pour le remplacer par Lavallée.

Cette décision a porté ses fruits puisque les Cataractes n’ont pas accordé d’autre but pendant le reste de la rencontre et ont réussi à marquer le seul autre but de la période. Alors que Charlottetown jouait en infériorité numérique, Dubé a effectué un tir de la pointe qui a frappé Nadeau dans l’estomac avant d’atterrir à ses pieds dans l’enclave. L’attaquant a pris le contrôle de la rondelle et s’est immédiatement retourné avant de la glisser la rondelle derrière Lapenna pour porter la marque à 3-2 à 7:10 de la fin de la période.

Les deux équipes ont échangé de belles occasions de marquer au cours de la première moitié de la troisième période, mais Lavallée et Lapenna ont été solide pour leurs équipes respectives. La persistance des Cataractes a fini par porter fruit et ils ont réussi à égaliser le score à 3-3 lorsque le tir précis de Dubé dans l’enclave a battu Lapenna par-dessus le gant à 9:22 de la fin du match.

Les Islanders ont résisté à la tempête pendant le reste de la rencontre, notamment grâce à des arrêts clés du défenseur Noah Laaouan et de Lapenna, pour forcer une période de prolongation.

Charlottetown détenait un avantage de 36-24 au chapitre des tirs au but avant le début de la période supplémentaire, mais ce sont les Cataractes qui ont éventuellement remporté le duel lorsque Dubé a trouvé le fond du filet sur le seul tir de la prolongation. En plus de remporter son premier titre de la Coupe Président, Shawinigan a également établi un nouveau record de la LHJMQ en remportant un septième match en prolongation au cours des mêmes séries éliminatoires.

Patrick Guay des Islanders termine comme meilleur pointeur des séries éliminatoires avec 28 points (13B-15A) en 15 matchs, trois points devant Mavrik Bourque des Cataractes et son total de 25 (9B-16A) en 16 matchs.

