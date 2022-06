Finale de la Coupe du Président 2022 | Résumé du Match no.4

Les Islanders de Charlottetown ne sont manifestement pas prêts à rentrer chez eux pour la saison. Au contraire, ils se dirigent vers la maison pour un cinquième match.

Grâce à une importante victoire de 7-0 sur les Cataractes de Shawinigan au Centre Gervais Auto jeudi, les Islanders ont non seulement prolongé leur saison, mais l’organisation a obtenu la toute première victoire de son histoire en finale de la Coupe du Président.

William Trudeau et Brett Budgell ont chacun marqué deux fois pour Charlottetown, qui a dominé les Cataractes 47-16 au chapitre des tirs durant la soirée. Les autres buteurs ont été Lukas Cormier, Jakub Brabenec et Patrick Guay. Brabenec a également ajouté trois mentions d’aide à sa fiche, tandis que Xavier Simoneau a quant à lui obtenu quatre passes. Francesco Lapenna a signé son premier blanchissage en carrière dans les séries éliminatoires de la LHJMQ, tandis qu’Antoine Coulombe a réalisé 29 arrêts sur 34 tirs en deux périodes pour les Cataractes avant d’être relevé par Charles-Antoine Lavallée, qui a repoussé 11 tirs sur 13.

Les visiteurs ont connu une bonne première période, avec un avantage de 21-8 dans les tirs et une avance de 1-0 au tableau après 20 minutes. Après avoir frappé à la porte de Coulombe à plusieurs reprises en début de match, les Islanders ont été récompensés avec le premier but à 11:27 lorsque Trudeau a placé un tir des poignets parfait dans le coin supérieur rapproché.

Les Islanders ont maintenu la pression tout au long de la deuxième période, ce qui leur a permis de marquer quatre fois. Lukas Cormier a sauté dans le jeu et a décoché un tir que Coulombe n’a pu capter avant qu’il ne rebondisse dans le filet à 2:10 du début de la période pour doubler l’avance des siens. Pour Cormier, il s’agissait de son huitième des séries éliminatoires et de son quatrième but au cours des trois derniers matchs.

À 13:13, Budgell s’est joint à l’action, complétant un jeu de passe parfait avec Brabenec et Simoneau alors qu’ils étaient en avantage numérique. Les Islanders ont porté leur avance à 4-0 un peu plus de trois minutes plus tard, lorsque Trudeau est passé de la défense à l’attaque en coupant vers Coulombe avant de marquer son sixième but des séries éliminatoires.

Brabenec a conclu la solide période des Islanders en marquant lors d’une supériorité numérique prolongée, lui qui a redirigé une passe de Patrick Guay pour son troisième but des séries, à 44 secondes de la fin. Les Islanders ont terminé la période du milieu avec un avantage de 13-5 sur les Cataractes dans les tirs pour prendre une avance de 5-0 au pointage.

C’était du pareil au même en troisième période. Budgell a inscrit son deuxième but du match et son 12e de l’après-saison lors d’une autre supériorité numérique des Islanders, en complétant un autre jeu avec Simoneau et Brabenec à 6:23. Guay a ensuite ajouté son grain de sel sur l’avantage numérique, convertissant de l’enclave à 16:39 pour clore le pointage.

Les Cataractes conservent une avance de 3-1 dans la série de championnat de format quatre de sept, qui se poursuivra samedi à 16h HE/17h HA au Eastlink Centre de Charlottetown. Tous les matchs peuvent être visionnés sur LCH TV.

