Finale de la Coupe du Président 2022 | Résumé du Match no.3

Les Cataractes de Shawinigan ne sont plus qu’à une victoire de leur tout premier titre de la Coupe du Président.

Le premier but des séries éliminatoires de Charles Beaudoin à la 46e seconde de la prolongation, le résultat d’une passe centrale redirigée par le bâton d’un adversaire, a fait la différence dans la victoire de 5-4 des Cataractes sur les Islanders de Charlottetown devant une foule en délire au Centre Gervais Auto.

Ce fut un match divertissant qui s’est terminé par un avantage de 36-21 des Islanders au chapitre des tirs au but. Xavier Bourgault, avec deux, Isaac Ménard et Mavrik Bourque ont marqué les autres buts pour les Cataractes, tandis qu’Olivier Nadeau a obtenu trois mentions d’aide.

Patrick Guay, qui a également marqué deux fois, Lukas Cormier et Jakub Brabenec ont répliqué pour les Islanders. Cormier a aussi ajouté deux passes à son total de points. Antoine Coulombe a arrêté 32 tirs dans la victoire, tandis que Francesco Lapenna a réalisé 16 arrêts dans la défaite.

Les Islanders ont rapidement dominé les Cataractes tôt dans le match, menant 17-2 dans les tirs au but pour prendre une avance de 2-1 à la conclusion de la première période. Brabenec a ouvert le bal à 4:01 en faisant dévier un tir de Cormier derrière Coulombe pour son deuxième but des séries éliminatoires.

Exactement 48 secondes plus tard, les Cataractes ont répliqué. Bourgault a offert tout un deuxième effort pour transporter la rondelle à travers la zone neutre jusqu’à Olivier Nadeau, avant de revenir dans le jeu et d’envoyer la passe de Nadeau derrière Lapenna.

Les Islanders ont mis un terme au pointage de la première période lorsque Cormier a reçu une passe centrale de Brett Budgell et a décoché un tir du haut de l’enclave pour redonner l’avance à Charlottetown avec son septième but des séries éliminatoires à 13:57.

Les Islanders ont de nouveau eu l’avantage dans les tirs, 13-9, dans la période du milieu. Cette fois, c’est une autre vague d’offensive qui a permis aux visiteurs de prendre une avance de 4-3 après 40 minutes. Ce sont toutefois les Cataractes qui ont mieux fait en début de période. Bourgault a d’abord soulevé un revers par-dessus Lapenna pour inscrire son 12e but des séries à 1:54. Shawinigan a ensuite pris une avance de 3-2 à 6:17, lorsque Ménard s’est faufilé de la pointe jusqu’au filet avant de marquer son deuxième des séries éliminatoires.

Les Islanders sont revenus en force à la fin de la période grâce à leur meilleur buteur. Guay a d’abord redirigé un tir de Cormier aux abords du filet à 15:01, avant de battre Coulombe pour son 12e but des séries avec un peu plus de deux minutes à faire dans la période.

Shawinigan a mené les Islanders 9-6 au chapitre des tirs en troisième période et, encore une fois, c’est son premier trio qui a marqué le but qui a envoyé les deux clubs en prolongation pour un deuxième match consécutif. Bourque a marqué depuis l’enclave, à la suite d’une superbe passe de Nadeau, son huitième but de la saison à 7:11.

Cela a ouvert la voie au but gagnant non conventionnel de Beaudoin.

Les Cataractes tenteront de balayer la série demain soir dans le Match no. 4. L’action débutera à Shawinigan à 19h HE/20h HA. Tous les matchs peuvent être visionnés sur LCH TV.

