Finale de la Coupe du Président 2022 | Résumé du Match no.2

Le but de Xavier Bourgault à 2:50 de la prolongation a mis fin à un duel palpitant à Charlottetown, dimanche, alors que les Cataractes de Shawinigan ont vaincu les Islanders de Charlottetown 4-3 pour prendre une avance de 2-0 dans la série finale de la Coupe du Président.

Bourgault a marqué le but gagnant en se faufilant dans l’enclave pour convertir sur une passe centrale de Mavrik Bourque et marquer son 10e but des séries éliminatoires. Bourque avait déjà inscrit deux buts en temps règlementaire pour compléter une soirée de trois points, tandis que Pierrick Dubé était l’autre buteur de Shawinigan.

Lukas Cormier, avec une paire de buts, et Dawson Stairs ont fourni l’attaque pour les Islanders, qui ont dominé les Cataractes 38-22 au chapitre des tirs au but dans la défaite. Xavier Simoneau a terminé avec deux mentions d’aide dans son premier match de la série.

Voici le but en prolongation de Xavier Bourgault qui donne la victoire 4-3 aux @Cataractes_Shaw dans le deuxième match de la Finale! 👇#CoupePresident | #EnMemoireDeGuy pic.twitter.com/DbGlGpjZ76 — LHJMQ (@LHJMQ) June 6, 2022

Malgré un avantage de 16-5 dans les tirs pour les Islanders, ce sont les Cataractes qui ont entamé le premier entracte avec une avance de 1-0 au tableau. Après que Martin Has ait gardé le jeu en vie à la ligne bleue en avantage numérique, Bourgault a complété une passe transversale à Bourque, qui s’est approché devant le gardien des Islanders, Francesco Lapenna, avant de le battre d’un tir des poignets à 5:49.

Les Islanders ont encore une fois mené par une large marge dans le département des tirs, 12-6, dans la période médiane et cette fois, ils ont été récompensés pour leurs efforts. Après que Simoneau ait tiré à côté du filet, la rondelle a bondi dans les airs avant de se retrouver devant Cormier qui n’a eu qu’à la frapper derrière le gardien de but des Cataractes, Charles-Antoine Lavallée, à 9:53. Cormier a doublé la mise un peu moins de deux minutes plus tard, recevant une passe de Simoneau à la pointe et l’envoyant derrière Lavallée pour son sixième de la saison et la première avance des Islanders dans la finale, un avantage de 2-1 qu’ils ont amené dans le vestiaire après 40 minutes.

Les Cataractes ont ensuite créé l’égalité à 10:13 de la troisième période, lorsque Maximilien Ledoux a filé à toute allure sur l’aile avant de compléter une passe parfaite à Bourque qui a marqué son septième but des séries éliminatoires.

La dernière période a donné lieu à de nombreux exploits jusqu’en toute fin de match. Stairs a redirigé un tir de la pointe de Noah Laaouan pour marquer son deuxième des séries et donner une avance de 3-2 aux Isles à 18:43. Les Cataractes ont ensuite répondu de façon spectaculaire en supériorité numérique et avec Lavallée retiré pour un attaquant de plus. Dubé a réussi à marquer son 10e but en séries éliminatoires lorsque son tir a échappé à Lapenna avec seulement six secondes à faire en temps règlementaire.

Tout cela a mis la table pour le but gagnant de Bourgault en prolongation.

Les tirs au but étaient égaux à neuf chacun en troisième période, tandis que les Cataractes avaient une avance de 2-1 dans la période de prolongation abrégée. Devant le filet, Lavallée a terminé la soirée avec une performance de 35 arrêts, tandis que Lapenna a repoussé 18 tirs.

La scène se déplace maintenant à Shawinigan, où les Cataractes tenteront de prendre le plein contrôle sur la série de championnat lors du troisième match, prévu mercredi à 19h HE/20h AT. Toutes les rencontres peuvent être visionnés sur LCH TV .

