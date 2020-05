Fenplast devient le partenaire en titre du Repêchage de la LHJMQ 2020

La Ligue de hockey junior majeur du Québec, en collaboration avec son commanditaire Fenplast, sont fiers d’annoncer un nouveau partenariat. En effet, ce leader dans la distribution de portes et fenêtres au Québec devient le partenaire en titre de la Séance de sélection de la LHJMQ 2020.

« Fenplast est un partenaire majeur de la Ligue de hockey junior majeur du Québec depuis décembre 2015 et nous sommes fébriles à l’idée de les accueillir comme partenaire présentateur de notre toute première séance de sélection en ligne. Par ailleurs, nous sommes très heureux de pouvoir compter sur leur continuel appui », a partagé le commissaire Gilles Courteau.

« Parmi les causes supportées par Fenplast, le sport chez les jeunes est certes notre plus importante, c’est ainsi qu’il nous fait le plus grand plaisir de s’adjoindre à la LHJMQ en tant que présentateur du repêchage 2020 », a mentionné Sylvain Arbour, directeur du marketing chez Fenplast. « Ces jeunes étudiants-athlètes vont être des porte-étendards du milieu sportif et sûrement d’autres domaines plus tard dans leurs carrières, mais cette journée représentera toujours quelque chose de spécial pour eux. Il nous réjouit grandement de les accompagner dans cette journée mémorable. »

La première ronde de la séance de sélection aura lieu en direct sur la chaîne officielle YouTube de la LHJMQ, le vendredi 5 juin à compter de 18h30 (heure de l’Est) / 19h30 (heure de l’Atlantique). Les amateurs pourront ensuite suivre les rondes deux à 14 le lendemain sur le site officiel de la LHJMQ et via ses réseaux sociaux.

Pour plus d’informations sur les espoirs et pour consulter l’actualité entourant la LHJMQ, visitez le www.lhjmq.qc.ca.

Pour plus d’informations sur les produits et services de Fenplast, visitez le www.fenplast.com.