Ève Gascon s’apprête à rejoindre un club exclusif

Lorsqu’Ève Gascon patinera jusqu’entre les poteaux des Olympiques de Gatineau samedi, elle se joindra à l’un des groupes les plus rares de l’histoire du hockey junior.

En effet, la jeune femme de 18 ans originaire de Laval s’apprête à devenir seulement la troisième femme à participer à un match de saison régulière de la LHJMQ lorsque les Olympiques affronteront l’Océanic de Rimouski.

Agente libre invitée au camp d’entraînement du club en septembre dernier, Gascon a pris part à cinq matchs de présaison avec les Olympiques, affichant un dossier de 2-1-0-0.

Il y a maintenant plus de deux décennies depuis qu’une femme a fait une apparition dans un match de saison régulière du circuit Courteau. Voici un coup d’oeil des deux athlètes exceptionnelles qui ont ouvert la voie vers l’arrivée éventuelle de Gascon devant le filet.

Manon Rhéaume – Draveurs de Trois-Rivières – 1991

Nous sommes en 1991 et le hockey féminin peine à s’imposer dans le monde du sport. Cette cause allait toutefois recevoir un énorme coup de pouce, grâce à une gardienne de but adolescente originaire du Lac Beauport.

La famille de Manon Rhéaume est bien connue dans le milieu du hockey. Son frère Pascal a fait une longue carrière dans la LNH. Son père était un entraîneur local. Mais c’est la réputation bien méritée de Manon pour sa fiabilité devant le filet qui avait attiré l’attention des Draveurs. Le gardien partant Jean-François Labbé étant hors-service, Rhéaume a été rappelée.

Le 26 novembre 1991, lors d’un match à domicile contre les Bisons de Granby, Gaston Drapeau, l’entraîneur-chef des Draveurs, a donné le feu vert à sa gardienne remplaçante pour prendre la relève de Jocelyn Thibault qui éprouvait des difficultés. Et c’est ainsi que Rhéaume est passée du banc à l’histoire.

Ce n’était pas un événement sans problèmes non plus. Après un peu plus de 17 minutes de jeu dans sa seule apparition dans la LHJMQ, Rhéaume a subi une coupure au-dessus de l’œil à la suite d’un puissant lancer frappé de Philippe Boucher. Au final, la gardienne a réalisé neuf arrêts sur 12 tirs dans une victoire de 10-6 de Granby, méritant ainsi les honneurs de la troisième étoile du match. Ce n’était que le début pour la gardienne de but pionnière.

À la conclusion de sa carrière, Rhéaume, qui est devenue la première femme à participer à un match de la LNH lors d’une rencontre de présaison avec le Lightning de Tampa Bay en 1992, a obtenue plusieurs séjours dans les ligues mineures, deux championnats du monde et une médaille d’argent olympique.

Charline Labonté – Titan d’Acadie-Bathurst – 1999-2000

Fraîchement champion d’un titre de la Coupe du Président et voulant se préparer pour l’avenir, le Titan d’Acadie-Bathurst a vu en Labonté une option capable de combler l’une de ses ouvertures entre les poteaux. La joueuse originaire de Verchères s’est méritée une place à la conclusion du camp d’entrainement, devenant ainsi la seule femme à ce jour à disputer une campagne entière avec un club de la LCH.

Le 23 septembre 1999, Labonté a fait ses débuts avec le Titan. Grâce à un effort de 28 arrêts, elle a été nommée troisième étoile du match et son club a signé un gain de 7-4 sur les Voltigeurs de Drummondville, la première victoire d’une gardienne de but dans l’histoire de la ligue. Labonté a finalement remporté quatre victoires cette saison-là en tant que gardienne réserviste du club, incluant une performance de 38 arrêts contre l’Océanic de Rimouski, les futurs champions de la Coupe Memorial de cette année-là.

Labonté est éventuellement devenue l’une des joueuses les plus décorées de l’histoire du hockey. Lorsqu’elle a quitté le hockey de compétition pour la dernière fois en 2017, ses réalisations comprenaient trois championnats U Sports, un titre de la CWHL, deux titres au Championnat mondial de l’IIHF et trois médailles d’or olympiques.

Comme Rhéaume, Labonté a également servie d’entraîneuse et de mentor à d’innombrables femmes dans le sport. L’une de ses plus proches protégées est d’ailleurs, comme il se doit, Ève Gascon elle-même.