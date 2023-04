Ethan Gauthier est le Meilleur espoir LHJMQ de 2023

Ethan Gauthier du Phœnix de Sherbrooke a été nommé le récipiendaire du Trophée Michael-Bossy de 2022-2023. Cette récompense est octroyée annuellement au meilleur espoir professionnel de la LHJMQ en vue du Repêchage de la LNH.

Le trophée est renommé en hommage à l’ancien de la LHJMQ et membre du Temple de la Renommée, Michael Bossy, qui a été voté le sixième meilleur joueur de tous les temps du circuit lors des célébrations du 50e anniversaire. Parmi les anciens gagnants du trophée, on retrouve de grosses pointures telles que Mario Lemieux, Pat LaFontaine, Sidney Crosby et Vincent Lecavalier.

Gauthier, le tout premier choix de Repêchage LHJMQ de 2021, a connu une impressionnante saison, marquant 30 fois et ajoutant 39 aides en 66 parties de saison régulière. Le natif de Phoenix en Arizona a joué un rôle capital dans les succès de Sherbrooke cette année, aidant la formation de l’Estrie à terminer au premier rang de l’Association de l’Ouest. Il a notamment inscrit cinq buts gagnants et sept filets en avantage numérique, tout en terminant la campagne avec un sublime différentiel de +29.

_

Mathieu Cataford des Mooseheads d’Halifax et Etienne Morin des Wildcats de Moncton étaient les deux autres finalistes pour l’obtention du prix de cette année.