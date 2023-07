Éric Veilleux nommé entraîneur-chef des Remparts de Québec

Le directeur-gérant des Remparts de Québec, Simon Gagné, a confirmé qu’Éric Veilleux était nommé au poste d’entraîneur-chef de l’équipe. Il devient ainsi le cinquième entraîneur-chef de l’histoire de la formation depuis son retour en 1997.

« L’expérience, le leadership, l’éthique de travail et la passion pour le hockey étaient sans contredit des critères que nous recherchions pour notre prochain entraîneur-chef et Éric Veilleux répondaient à chacun d’entre eux. Il était pour nous le candidat idéal pour occuper ce poste », a tout d’abord mentionné Simon Gagné. Il a dirigé différentes formations depuis plus de 15 ans et remporté des championnats que ce soit au sein de la LHJMQ, de la ECHL ou de la Ligue américaine de hockey et nous sommes convaincus qu’il est un entraîneur de qualité », de poursuivre Simon Gagné.

« Je suis excessivement fier et heureux de me joindre à l’organisation des Remparts de Québec et je tiens à remercier Simon Gagné et la direction de l’équipe pour leur confiance envers moi. La réputation des Remparts de Québec n’est plus à faire et la culture que Patrick Roy et son équipe ont implantée au cours des cinq dernières années est la même que celle que je préconise. J’ai une grande passion pour le hockey et c’est avec beaucoup d’enthousiasme que j’entrevoie les prochaines années avec les vétérans qui seront de retour et les jeunes qui se joindront au groupe pour entreprendre ce nouveau processus de cinq ans », a pour sa part mentionné le nouvel entraîneur-chef de l’équipe, Éric Veilleux.

Âgé de 51 ans et natif de Montréal, Éric Veilleux a connu une carrière de joueur de 13 saisons. Il a disputé la saison 1988-1989 avec les Cantonniers de l’Est de la Ligue de développement midget AAA, pour ensuite se joindre pendant deux saisons aux Hawks de Hawkesbury de la CJHL, où il a connu des saisons de 101 et 85 points. Il portera par la suite les couleurs du Titan de Laval en 1991 et y demeurera deux saisons, dont celle de 1992-1993 à titre de capitaine de l’équipe. Il terminera la saison avec 126 points et remportera la Coupe Memorial la même année avec le Titan. Sa carrière se poursuivra dans la Ligue américaine de hockey avec, respectivement, les As de Cornwall de 1993 à 1996, et puis les Bears de Hershey de 1996 à 1998, avec qui il remportera Coupe Calder en 1996-1997. Éric Veilleux s’exilera ensuite en Finlande pour quelques matchs au début de la saison 1998-1999, mais reviendra dans la LAH avec les Thoroughblades du Kentucky. En 1999-2000, il joindra les rangs du Moose du Manitoba de la Ligue internationale de hockey, avant de terminer sa carrière avec les Lock Monsters de Lowell de la LAH en 2000-2001.

Éric Veilleux entreprendra sa carrière d’entraîneur-chef des Hawks de Hawkesbury en 2002, équipe qu’il dirigera pendant trois saisons. Il remportera d’ailleurs de la Coupe Fred Page, emblème du championnat canadien. Il fera ensuite le saut dans la LHJMQ en tant qu’entraîneur-chef avec les Cataractes de Shawinigan. Il demeurera à ce poste jusqu’à la fin de la saison 2011-2012 et remportera à nouveau la Coupe Memorial, mais cette fois à titre d’entraîneur-chef. Au début de la saison 2012-2013, il est nommé entraîneur-chef du Drakkar de Baie-Comeau et après avoir remporté le trophée Ron-Lapointe remis à l’entraîneur de l’année de la LHJMQ lors de la saison 2013-2014, il quittera l’organisation pour se joindre aux Admirals de Norfolk de la Ligue américaine de hockey comme entraîneur-adjoint, avant d’être nommé entraîneur-chef de la même formation la saison suivante. Il passera ensuite les saisons 2016-2017 et 2017-2018 comme entraîneur-chef du Rampage de San Antonio, club-école de l’Avalanche du Colorado. Il reviendra dans la LHJMQ en 2018-2019 pour diriger les Mooseheads d’Halifax et les mènera jusqu’en finale de la Coupe Memorial, s’inclinant alors contre les Huskies de Rouyn-Noranda. C’est finalement avec le Crunch de Syracuse, club-école du Lightning de Tampa Bay, qu’il poursuivra sa route de 2019 à 2023 à titre d’entraîneur-adjoint de Benoît Groulx.

CARRIÈRE EN TANT QUE JOUEUR

SAISON RÉGULIÈRE SÉRIES SAISON ÉQUIPE LIGUE PJ B P PTS PUN +/- PJ B P PTS PUN +/- 1988-1989 Cantonniers des Cantons de L’est QMAAA 41 29 33 62 58 – 10 7 6 13 18 – 1989-1990 Hawks de Hawkesbury CJHL 55 33 68 101 127 – – – – – – – 1990-1991 Hawks de Hawkesbury CJHL 55 33 52 85 116 – – – – – – – 1991-1992 Titan de Laval LHJMQ 60 31 38 69 91 – 10 3 5 8 31 – 1992-1993 Titan de Laval * LHJMQ 70 55 71 126 100 – 13 9 11 20 19 – 1993-1994 As de Cornwall LAH 77 8 19 27 69 -12 13 1 7 8 20 2 1994-1995 As de Cornwall LAH 70 13 23 36 92 -20 13 1 1 2 20 -8 1995-1996 As de Cornwall LAH 71 25 35 60 119 -7 8 2 6 8 2 0 1996-1997 Bears de Hershey ** LAH 68 28 33 61 118 6 23 11 10 21 14 7 1997-1998 Bears de Hershey LAH 78 24 38 62 127 -18 7 4 2 6 8 -1 1998-1999 SaiPa SM-liiga 9 1 2 3 14 -3 – – – – – – 1998-1999 Thoroughblades du Kentucky LAH 68 8 25 33 114 7 6 0 2 2 6 -1 1999-2000 Moose du Manitoba LIH 73 14 13 27 102 -3 2 0 1 1 2 1 2000-2001 Lock Monsters de Lowell LAH 15 0 1 1 22 -3 – – – – – –

* A remporté la Coupe Memorial

** A remporté la Coupe Calder

CARRIÈRE EN TANT QU’ENTRAÎNEUR

SAISON POSTE ÉQUIPE LIGUE 2002-2003 Entraîneur-chef/DG Hawks de Hawkesbury CJHL 2003-2004 Entraîneur-chef/DG Hawks de Hawkesbury CJHL 2004-2005 Entrâineur-chef/DG Hawks de Hawkesbury * CJHL 2005-2006 Entraîneur-chef Cataractes de Shawinigan LHJMQ 2006-2007 Entraîneur-chef Cataractes de Shawinigan LHJMQ 2007-2008 Entraîneur-chef Cataractes de Shawinigan LHJMQ 2008-2009 Entraîneur-chef Cataractes de Shawinigan LHJMQ 2009-2010 Entraîneur-chef Cataractes de Shawinigan LHJMQ 2010-2011 Entraîneur-chef Cataractes de Shawinigan LHJMQ 2011-2012 Entraîneur-chef Cataractes de Shawinigan** LHJMQ 2012-2013 Entraîneur-chef Drakkar de Baie-Comeau LHJMQ 2013-2014 Entraîneur-chef Drakkar de Baie-Comeau # LHJMQ 2014-2015 Entraîneur adjoint Admirals de Norfolk LAH 2015-2016 Entraîneur-chef Admirals de Norfolk ECHL 2016-2017 Entraîneur-chef Rampage de San Antonio LAH 2017-2018 Entraîneur-chef Rampage de San Antonio LAH 2018-2019 Entraîneur-chef Mooseheads de Halifax*** LHJMQ 2019-2020 Entraîneur adjoint Crunch de Syracuse LAH 2020-2021 Entraîneur adjoint Crunch de Syracuse LAH 2021-2022 Entraîneur adjoint Crunch de Syracuse LAH 2022-2023 Entraîneur adjoint Crunch de Syracuse LAH

* A remporté la Coupe Fred Page

** A remporté la Coupe Memorial

*** Défaite en finale de la Coupe Memorial

# A remporté le trophée Ron-Lapointe remis à l’entraîneur de l’année dans la LHJMQ