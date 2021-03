Équipes à Surveiller | Saguenéens de Chicoutimi

Lorsque la pandémie de COVID-19 a interrompu le monde du sport au printemps dernier, elle a privé les Saguenéens de Chicoutimi d’une éventuelle course au titre. Sans se décourager, les Sags ont sauté sur la glace cet automne avec plusieurs avantages. La disparition soudaine de l’après-saison 2020 est, en quelque sorte, devenue l’un de ces avantages.

« Nous sentions qu’il y avait des choses inachevées », explique l’entraîneur-chef et directeur général des Saguenéens, Yanick Jean. « On voulait mettre ça derrière nous, mais en même temps, c’était encore dans nos têtes. C’était une situation vraiment douloureuse, mais (éventuellement) les cicatrices ont commencé à guérir. Maintenant, l’humeur et l’attitude sont meilleures et nous sommes confortables avec notre équipe ».

Cette équipe compte une douzaine de joueurs de retour cette année. Et avec une fiche de 16-6-3-2 dans une saison aussi inhabituelle, il est évident que les Saguenéens sont, une fois de plus, prêts à relever le défi. Pour Jean, la stabilité de l’alignement est l’un des facteurs clés de la compétitivité de l’équipe.

« Nous sommes satisfaits de la chimie de notre équipe », dit-il. « La plupart (des joueurs) de notre équipe n’ont joué seulement qu’ici durant leur carrière junior ».

Parmi les membres les plus anciens de ce club, on retrouve deux attaquants de première ronde de la LNH, Dawson Mercer et Hendrix Lapierre, les vétérans défenseurs Louis Crevier et Michael Pellerin ainsi que le gardien de but Alexis Shank. De ce groupe, seul Mercer a joué pour une équipe de la LHJMQ autre que les Saguenéens.

Un autre membre de longue date des Sags est le capitaine Samuel Houde. Il en est maintenant à sa cinquième saison et il aime lui aussi ce qu’il voit de l’organisation jusqu’à présent.

« Nous étions excités au début de l’année. Nous avions un sentiment de malaise depuis l’année passée, car nous aurions pu tout gagner », se souvient Houde. « Nous avons un excellent groupe de gars et nous sentons que nous avons une autre chance de gagner cette année. C’est formidable que Yanick soit allé chercher quelques gars pour nous aider. »

En effet, deux nouveaux venus de 19 ans ont été acquis par le club lors de la dernière période des échanges de la saison. L’entraîneur-chef de Chicoutimi estime que Félix Lafrance, obtenu des Eagles du Cap-Breton, et Pierrick Dube, en provenance des Remparts de Québec, peuvent combler un besoin dans cet alignement déjà impressionnant pour cette saison et les années à venir.

« Nous avons des gars qui sont des fabricants de jeu exceptionnels », souligne Jean. « Nous avons eu beaucoup de matchs où nous dominions des équipes, mais où nous ne trouvions pas le fond du filet. C’est ce dont nous avions besoin, des gars qui peuvent capitaliser. En même temps, nous ne voulions pas non plus payer un gros prix pour un gars qui allait rester trois mois. »

Un autre attaquant d’impact a fait ses débuts depuis le retour au jeu de l’équipe. L’ailier slovaque Matej Kaslik a apporté une dimension de jeu qui est considérée comme un coup de pouce presque inattendu pour son nouveau club.

« S’il était arrivé en même temps que les autres et qu’il avait joué les premiers matchs de la saison, je suis sûr qu’il aurait attiré suffisamment l’attention pour être repêché dans la LNH », déclare Jean. « Il est rapide, il a un tir puissant, il est responsable des deux côtés de la patinoire et il est intelligent. Il a vraiment travaillé dur pour devenir plus fort pendant l’été ».

Bien que l’incertitude demeure quant au déroulement de la saison, Houde est certain qu’elle pourrait se terminer sur une note gagnante pour Chicoutimi.

« Nous allons être l’équipe qui travaille le plus dur », proclame le capitaine. « La chimie jouera un rôle important. Nous sommes tous très proches les uns des autres, qu’il s’agisse d’un jeune de 16 ans ou de 20 ans. Notre éthique de travail et notre structure offensive et défensive seront des facteurs déterminants. Si nous pouvions terminer (la saison) sur une note gagnante, ce serait formidable. Je n’ai même pas les mots pour le décrire ».

Pour sa part, Jean revient sur les deux mêmes mots lorsqu’on lui demande ce qui pourrait distinguer les Sags des autres. Deux mots qui semblent tout dire, pourtant.

« Notre chimie », affirme-t-il tout simplement.