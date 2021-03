Équipes à Surveiller | Islanders de Charlottetown

Voir les Islanders de Charlottetown au sommet du classement de la LHJMQ reflète les principes directeurs que l’organisation a mis en place.

« Nous avons établi la manière dont nous voulons jouer », souligne l’entraîneur-chef et directeur général des Islanders, Jim Hulton. « Cela nous aide à trouver des joueurs qui cadrent avec notre vision. C’est toujours un défi de trouver les pièces manquantes qui seront en mesure de s’intégrer. »

Les Islanders ont commencé à relever ce défi dès la saison morte, avec l’acquisition du gardien Colten Ellis de l’Océanic de Rimouski.

« Un gros coup en été vous permet d’en éviter un à Noël », explique Hulton. « L’une des premières choses qui m’ont frappé chez Colten, dès son arrivée ici, c’est son professionnalisme. La façon dont il se prépare mentalement pour les entraînements et les matchs. C’est ce que font les pros. Il fait preuve d’une maturité calme et tranquille. Je pense que tous nos joueurs s’inspirent de lui ».

Dès le début de la saison, il est devenu évident qu’un problème auquel on s’attendait, la puissance offensive, serait beaucoup moins préoccupant grâce à deux vétérans qui connaissent des saisons époustouflantes. À eux deux, Cédric Desruisseaux et Thomas Casey ont enregistré un total remarquable de 100 points au cours de leurs 25 premiers matchs.

« Pour moi, dans le cas de Cédric, c’est la confiance », dit Hulton au sujet de l’année de Desruisseaux. « Il croit enfin en lui-même. Dès la première mise en jeu cette année, c’était un autre jeune et il a été tout simplement fantastique pour nous. Thomas Casey a également été extraordinaire pour nous. À eux deux, ils nous ont permis de connaître un bon départ offensivement ».

Pour compléter ce développement, Hulton a ajouté Patrick Guay et Bailey Peach à son alignement pendant la période des échanges, deux attaquants du Phoenix de Sherbrooke qui font preuve de polyvalence et de puissance offensive.

« Nous ne pensions pas être une équipe qui miserait tout pour aller chercher un joueur pour une demi-saison seulement », proclame Hulton. « Nous avons regardé Peach et Guay, et puisque les prix allaient être élevés pour les obtenir, il fallait qu’ils nous donnent plus qu’une demi-saison. Peach sera de retour à 20 ans tandis que Patty sera ici pour potentiellement trois saisons et il a toutes les caractéristiques d’un véritable centre numéro un. »

À l’arrière, la fenêtre des joueurs acquis est peut-être plus petite, mais cela ne diminue pas les rôles spécifiques que Sean Stewart et Braeden Virtue peuvent jouer. Les deux joueurs apportent leur expérience et leurs connaissances sur la glace et dans le vestiaire d’un club qui compte déjà des forces telles que Lukas Cormier, Noah Laaouan et Oscar Plandowski à la ligne bleue.

« Stewart et Virtue sont des gars plus âgés qui connaissent leur place dans la ligue et savent ce que ça prend pour réussir », dit Hulton. « (Ces) décisions ont été prise pour avoir un effet immédiat, avec des jeunes de 19 ans qui peuvent ajouter un peu de hargne et de robustesse. Ils se sont très bien intégrés à notre groupe. »

« Nous avons huit défenseurs plus que capables de jouer à ce niveau », poursuit-il. « Vous regardez toutes les équipes de championnat… vous n’avez jamais assez de défenseurs de qualité. C’est une chose sur laquelle nous essayons de nous appuyer depuis un certain temps. Je pense que nous sommes connus pour notre identité d’équipe, mais cette profondeur pourrait être la clé pour nous. »

La profondeur, l’identité du club et un moment opportun dans le cycle de construction ont fourni à cette équipe le potentiel de connaître quelques années intéressantes, malgré les circonstances anormales qui l’entourent.

« Nous avons une fenêtre de deux ans », conclut Hulton. « Nous avons un bon groupe avec lequel travailler. Nous avons la chance d’être compétitifs cette année dans une saison aussi étrange, inhabituelle. Nous espérons pouvoir continuer à être aussi compétitifs que nous le sommes actuellement lorsque les choses reviendront à la normale. »