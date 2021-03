Équipes à Surveiller | Foreurs de Val-d’Or

Pour le directeur gérant des Foreurs de Val-d’Or, Pascal Daoust, une promesse faite est une promesse tenue.

« À cause de la pandémie, j’ai d’abord voulu que les propriétaires me disent ce que nous voulions faire cette année », se rappelle Daoust, qui en est à sa cinquième saison à Val-d’Or. « Ils entendaient mon plan depuis quatre ans et ils savaient que ce serait la meilleure période pour aller chercher la Coupe. Dès que j’ai eu le feu vert des propriétaires, il s’agissait pour moi de la parole donnée à ces garçons lorsque je les ai repêchés. Je me souviens avoir dit aux jeunes que nous avons sélectionnés en 2017 : “Je vois un groupe de gars qui seront debout, bras dessus bras dessous, lorsque nous soulèverons la bannière”. Je dois respecter la parole que je leur ai donnée. »

Fidèles à cette parole, Daoust et les Foreurs ont sans doute fait les plus grosses manchettes pendant la période des échanges, faisant l’acquisition de deux ailiers vedettes en Samuel Poulin et Nathan Légaré, respectivement de Sherbrooke et de Baie-Comeau, ainsi que le défenseur de l’année en titre dans la LHJMQ, Jordan Spence, de Moncton. Si l’on ajoute à cela les transactions durant la saison morte pour les attaquants Jakob Pelletier, Justin Ducharme et Maxim Cajkovic, les Foreurs représentent sans aucun doute une puissance.

Au-delà de ces noms, un thème constant s’applique aussi bien aux nouveaux visages qu’aux anciens dans ce vestiaire. Un thème que Daoust espère voir devenir un atout pour son groupe.

« J’aime m’assurer que nous avons de bons athlètes, de bonnes personnes et une bonne connexion », souligne Daoust. « Si vous regardez les jeunes que nous avons, (Maxence) Guenette et (Jérémy) Michel étaient coéquipiers dans le Midget AAA. Jacob Gaucher et Jonathan Lemieux étaient coéquipiers. Il y a les jeunes (des Cantonniers) de Magog que nous avons amenés dans l’organisation. Pelletier, Poulin, Spence et Légaré ont tous des liens divers. C’est normal de regarder ça quand on pense à qui doit s’intégrer dans l’alignement. »

Cela dit, les équipes qui comptent autant de vedettes sont parfois connues pour trébucher lorsque les rôles des individus sont forcés de changer avec un nouvel environnement. De toute évidence, ce n’est pas une préoccupation pour Daoust.

« J’ai entendu certains dire que le fait d’avoir trop de joueurs vedettes n’est pas bon pour le vestiaire, mais quand on regarde notre groupe, il n’y a pas de gars égoïstes », affirme-t-il. « Nous avons des joueurs qui ont été capitaines ailleurs dans la ligue. Ce sont de vrais leaders qui sont là pour accomplir quelque chose. Tout le monde ne peut pas être à la place du chauffeur. Il faut parfois accepter un rôle un peu différent et c’est ce que nos gars ont fait. »

La combinaison entre la détermination des Foreurs à être compétitifs en 2021 et les circonstances inhabituelles en jeu crée un scénario que Daoust considère à la fois comme positif et comme un défi.

« On a un peu l’impression d’être à nouveau en septembre ou en octobre », explique le DG. « Nous recommençons à zéro, en essayant de voir où les gars s’intègrent. C’est un nouveau départ. Mais en même temps, il y a peu de temps pour travailler. »

Pour aider à guider cette équipe, il y a un autre visage assez nouveau : l’entraîneur-chef Daniel Renaud apporte un état d’esprit qui reflète, voire complète ce groupe.

« Daniel est un bon entraîneur et une bonne personne. Ses compétences en communication sont bien présentes », a remarqué Daoust. « Les gens parlent beaucoup du “processus” de nos jours. Cela fait partie du vocabulaire de Daniel et du mien depuis des années. Les joueurs d’aujourd’hui savent non seulement ce qu’il faut faire, mais aussi comment et pourquoi le faire. Quand vous savez être transparent comme Daniel, ils vont vous en donner encore plus. »

Aussi exceptionnelle que soit la saison des Foreurs jusqu’à présent, Daoust reste vigilant.

« Il y a une bonne dynamique avec les jeunes », dit-il. « La communication, l’enthousiasme et le plaisir sont là ».

« Mais encore, il y a du travail à faire pour assurer notre réussite ».