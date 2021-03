Équipes à Surveiller | Armada de Blainville-Boisbriand

« Prendre les choses une journée à la fois » est le cliché ultime au hockey. Cette saison, ce dicton a pris le sens le plus littéral possible.

C’est aussi un état d’esprit qui a bien servi l’Armada de Blainville-Boisbriand, une équipe qui a connu du succès sur la glace tout en s’adaptant aux obstacles en dehors de celle-ci.

« Évidemment, la situation est difficile pour tout le monde cette année », explique l’entraîneur-chef de l’Armada, Bruce Richardson. « C’était difficile d’évaluer (notre équipe), mais aussi de comprendre ce qui allait se passer. En ce qui nous concerne, nous nous sommes retrouvés dans une situation où nous (avons subi une éclosion de COVID-19). À partir de ce moment-là, il a fallu prendre ça un match à la fois. »

Bien que la prudence soit de mise dans les discussions, le club de Richardson est une force avec laquelle il faut compter. Après avoir été invaincue pendant la portion 2020 de la campagne, l’Armada, l’équipe championne de la division Ouest 2019-2020, demeure dans le peloton de tête du classement de la LHJMQ.

Avec des vedettes bien établies comme Luke Henman et Yaroslav Likhachev de retour au bercail, le jeu de deux autres joueurs de retour avec l’organisation — le gardien Olivier Adam et le défenseur Miguël Tourigny — a accéléré le processus de reconstruction des finalistes de la Coupe du Président 2018.

« Au sein de notre club, nous savions que nous avions un bon gardien de but », dit Richardson en parlant d’Adam. « Il avait déjà participé à la Coupe Telus à deux reprises. Il a travaillé fort toute l’année passée et pendant l’été. Je ne dirais pas que c’est une surprise, car nous savions qu’il serait bon. »

« En ce qui concerne Miguël, son niveau de compétition est monté d’un cran », ajoute-t-il. « Je pense que sa confiance a augmenté sachant qu’il a un rôle plus important avec plus de temps de glace. Il utilise davantage ses atouts — sa vitesse et son lancer — pour générer de l’attaque. Son jeu défensif peut encore s’améliorer, mais il y arrive. »

Pour étoffer une équipe déjà impressionnante, le directeur-gérant de l’Armada, Pierre Cloutier, a adopté une approche stratégique, ciblant des joueurs spécifiques tout en restant dans la zone de confort de l’organisation. Ce principe a mené à l’acquisition judicieuse du centre de 20 ans Mathias Laferrière pendant la saison morte, et de l’un des meilleurs défenseurs disponibles, Christopher Merisier-Ortiz, lors de la dernière date limite des transactions.

« Nous ne voulions pas mettre notre avenir en péril pour nous améliorer cette année, ni changer la chimie que nous avons », a mentionné Richardson. « Avec Laferrière, c’était facile. Il voulait revenir dans le junior et avec l’Armada. Il y avait un peu d’incertitude concernant la situation dans l’AHL, mais il n’a pas coûté cher, donc ça valait la peine. Nous voulions ajouter un peu plus de talent. Il a été formidable, améliorant son éthique de travail et progressant à chaque jour. »

« Chris est quelqu’un que nous avions ciblé », a ajouté l’entraîneur-chef. « Je le connais depuis qu’il est enfant et je savais à quoi il ressemblerait. Il connaît l’aréna et il regarde l’Armada depuis qu’il est tout petit. Il s’entraîne avec notre préparateur physique (pendant la saison morte), alors pour lui, c’était comme s’il revenait à la maison. La transition a été facile pour lui. »

Il est rare qu’une équipe se restructure aussi rapidement que l’Armada l’a fait. Cependant, Richardson estime que les principes directeurs qui animent l’Armada ont fait de cette transition importante une transition relativement facile.

« J’ai l’impression d’avoir le même état d’esprit que celui de l’ancien entraîneur-chef Joël Bouchard, alors je crois que la transition s’est faite en douceur », souligne-t-il. « Quand tu arrives à l’Armada, il y a des attentes. Tu dois être compétitif, tu dois travailler fort, tu dois être à la fois un professionnel et une bonne personne. »

Malgré ces attentes, une année marquée par l’imprévu a certainement changé la perspective de l’organisation.

« En temps normal, je me concentrerais sur un objectif plus important, mais pour l’instant, il n’y a rien que nous puissions contrôler », dit Richardson. « C’est juste au jour le jour ».

Cependant, on ne peut négliger le fait qu’avec chaque jour qui passe, l’Armada reste une menace légitime.