Équipe vedette du Top 10 Kia de la LCH : Les Wildcats de Moncton

Les Wildcats de Moncton ont disposé de leurs proies pour se frayer un chemin jusqu’au troisième rang du plus récent Classement du Top 10 Kia de la LCH.

Au cœur d’une séquence de 21 matchs où le club a été invaincu en temps réglementaire depuis le 11 janvier, les Wildcats trônent au sommet de l’Association de l’Est dans la LHJMQ en vertu d’un bilan de 47-12-1-0 et une récolte de 95 points. Moncton a ajouté à son total au cours de la dernière semaine avec des victoires aux dépens des Saguenéens de Chicoutimi, du Drakkar de Baie-Comeau et de l’Océanic de Rimouski. Les Wildcats l’ont emporté par un total combiné de 15 à 4 au chapitre des buts, tout en établissant un nouveau record d’équipe pour le nombre de victoires consécutives avec 15.

Les Wildcats comptent sur une offensive prolifique qui met en vedette quatre joueurs faisant partie des 10 meilleurs pointeurs du circuit et qui ont grandement contribué aux 265 buts marqués par l’équipe cette saison, bon pour le deuxième rang dans la LHJMQ et la cinquième position dans toute la LCH. L’espoir du Wild du Minnesota Alexander Khovanov vient en tête du groupe avec ses 95 points, notamment 32 buts et 63 mentions d’aide, en 47 rencontres cette saison et n’est devancé que par le favori pour être sélectionné au premier rang du prochain Repêchage de la LNH, Alexis Lafrenière de l’Océanic de Rimouski, chez les meilleurs pointeurs de la Ligue.

Choix de troisième tour du Wild en 2018, Khovanov a joué un très grand rôle dans l’ascension de Moncton au classement en amassant au moins un point dans 27 de ses 28 dernières parties, une séquence qui s’est amorcée à la mi-novembre et qui inclut 18 matchs où il a obtenu au moins deux points. Ses nombreux succès sur la patinoire l’ont aidé à mettre la main sur le titre de Joueur du mois de février dans la LHJMQ à la suite d’une période où il a dominé en inscrivant 10 buts et 18 aides pour un total de 28 points en seulement 13 rencontres. Cela lui a permis de fracasser son sommet personnel précédent de 74 points en une saison réalisé la saison dernière, et ce, avec encore huit matchs à disputer en saison régulière.

Outre Khovanov, les Wildcats misent sur leur capitaine et choix de premier tour des Flames de Calgary Jakob Pelletier ainsi que l’espoir des Ducks d’Anaheim Benoit-Olivier Groulx, qui affichent tous deux des récoltes identiques de 29 buts, 49 aides et 78 points. Ils sont suivis du vétéran Jeremy McKenna avec 77 points, qui est aussi le meilleur buteur de la formation avec 38 filets inscrits cette saison.

Groulx a aidé à améliorer une équipe déjà bien nantie en décembre et a été suivi peu après par son ancien coéquipier chez les Mooseheads de Halifax Jared McIsaac, un choix de deuxième tour des Red Wings de Detroit en 2018 qui a remporté l’or au dernier Championnat du monde junior, en plus d’avoir disputé le tournoi de la Coupe Memorial l’an dernier. L’équipe a aussi effectué un autre gros coup à la date limite des transactions en faisant l’acquisition du capitaine du Drakkar de Baie-Comeau et espoir du Lightning de Tampa Bay, Gabriel Fortier.

« On veut finir premier tout comme on veut gagner, a confié Pelletier à Roby St-Gelais du Journal de Québec. Il y a plusieurs joueurs qui ont de nouveaux rôles. Il faut qu’on adhère à ça. On a plus de profondeur. S’il y a une soirée où la première ligne ne fonctionne pas, la deuxième va se lever ou même la troisième ligne. C’est ça qui peut nous permettre de nous rendre loin. »

Au final, le groupe composé en majorité de vétérans à Moncton compte maintenant huit joueurs qui ont entendu leur nom prononcé par des équipes de la LNH au repêchage, incluant les défenseurs Axel Andersson (Bruins de Boston), qui était le premier choix de l’équipe au dernier Repêchage international de la LCH, et Jordan Spence (Kings de Los Angeles), ainsi que le gardien Olivier Rodrigue (Oilers d’Edmonton). À l’avant, les Wildcats bénéficient de solides contributions de la part de l’ailier gauche recrue Zachary L’Heureux, qui entendra assurément son nom assez tôt au Repêchage de 2021, qui affiche une moyenne d’un peu moins d’un point par match avec ses 19 buts et 30 aides en 51 parties, bon pour le troisième rang des meilleurs pointeurs chez les joueurs de première année du circuit.

« Pour grandir, tu veux te mesurer à de bonnes équipes et il n’y a pas de cachette dans la Ligue que l’Association Est est très compétitive, a indiqué l’entraîneur-chef Daniel Lacroix – qui présente une fiche de 23-3-1-0 depuis qu’il a pris la relève derrière le banc à la fin décembre – à Jonathan Hudon du Quotidien. Des équipes comme Rimouski, Chicoutimi et Cape Breton sont très solides, sans oublier qu’il n’y a pas de match facile. »

Tandis que les Wildcats sont une puissance offensive, ils sont aussi une équipe solide dans leur propre zone, qui possède une brigade défensive pouvant facilement transporter la rondelle sur la patinoire avec en tête Spence, qui a terminé dans le Top 10 des meilleurs pointeurs chez les défenseurs en tant que recrue la saison dernière, qui a continué d’impressionner en 2019-2020 en égalant déjà sa récolte de 49 points de l’an dernier et qui n’est devancé que par quatre défenseurs en termes de production offensive chez tous les arrières de la Ligue.

De plus, Moncton a l’un des meilleurs gardiens de la LHJMQ en Rodrigue, 19 ans, qui n’a subi que six défaites en temps réglementaire en 36 sorties cette saison, en plus de présenter un étincelant pourcentage d’efficacité de .915 qui le place sur un pied d’égalité au premier rang parmi tous les gardiens du circuit qui ont été utilisés aussi souvent que lui au cours de la campagne.

Alors que la saison régulière tire à sa fin, les Wildcats tenteront de poursuivre leur incroyable séquence cette semaine : jeudi face au Titan d’Acadie-Bathurst et à l’occasion de deux matchs au cours du week-end contre les Remparts de Québec et les Voltigeurs de Drummondville respectivement.