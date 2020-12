Équipe vedette du Top 10 Kia de la LCH : Les Saguenéens prêts pour la gloire

L’effervescence ne manque pas cette saison à Chicoutimi.

Mettant en vedette deux choix de premier tour du Repêchage de la LNH, les Saguenéens ont connu un départ exceptionnel qui a vu l’équipe accumuler des points dans neuf de ces 11 matchs, bons pour une performance de 5-2-3-1 et le premier rang dans la division Est de la LHJMQ.

En effet, le club a repris son jeu solide d’il y a un an qui l’avait vu se hisser à la troisième place du classement général de la ligue avec 96 points avant l’arrêt forcé de la saison. Alors que la saison écourtée a finalement éliminé les chances de Chicoutimi de remporter le premier championnat de la Coupe Memorial de l’histoire de la franchise, l’équipe a rapidement retrouvé son impressionnant niveau de jeu de la saison dernière et a montré pourquoi elle avait été reconnue dans l’édition présaison du classement Top 10 Kia de la LCH.

Le plus emballant dans tout ça, c’est qu’une grande partie de la puissante formation de l’année dernière est de retour en 2020-2021, y compris les futurs joueurs de la LNH comme Dawson Mercer et Hendrix Lapierre, qui ont chacun été réclamés dès le premier tour du Repêchage de la LNH en 2020, notamment par les Devils du New Jersey et les Capitales de Washington.

Les deux talents participent actuellement au camp de sélection de l’équipe nationale du Canada alors qu’ils visent une place au Championnat mondial junior 2021, avec Mercer qui fait partie d’un groupe de rapatriés potentiels qui ont aidé l’unifolié à remporter sa 18e médaille d’or il y a un an et qui ont maintenant la rare occasion de répéter l’exploit cet hiver.

« Je veux apporter du leadership au sein du groupe, a déclaré Mercer à Robin Short du Telegram. Nous avions un très bon noyau l’an dernier et je pense que c’est une des principales raisons pourquoi nous avons remporté la médaille d’or… Je viens ici avec (l’intention) de gagner la médaille d’or. Enfiler cette médaille d’or autour de notre cou et chanter notre hymne national est un sentiment que je n’oublierai jamais. Je vais faire tout ce que je peux pour que cela se reproduise. »

Arrivant à Chicoutimi en provenance de Drummondville après le tournoi de l’hiver dernier, le produit de Bay Roberts, à Terre-Neuve-et-Labrador a connu une performance réussie, quoique brève, avec les Saguenéens amassant 18 points en 16 rencontres. Parmi les options offensives les plus dangereuses de l’équipe, Mercer est épaulé en zone adverse par l’un des talents les plus intrigants du circuit en Lapierre.

Premier joueur réclamé du Repêchage de la LHJMQ en 2018, Lapierre a connu un succès immédiat avec une première campagne de 45 points en 2018-2019 pour remporter le trophée Michel Bergeron en tant que recrue offensive de l’année de la LHJMQ. La saison suivante a vu le meneur de jeu en herbe combattre une série de blessures inopportunes, limitant sa saison à 19 rencontres, bien qu’il ait impressionné quand il était en santé, produisant un peu moins d’un point par match avec deux buts et 15 passes décisives.

Tout est positif maintenant que Lapierre est revenu sur la glace. L’athlète originaire de Gatineau a récolté huit points en cinq rencontres, mettant en valeur l’ensemble des compétences qui ont fait de lui un investissement intéressant pour les Capitals.

« Je n’ai jamais vraiment douté de ce que j’étais capable de faire, mais je n’ai tout simplement pas eu la possibilité de le prouver sur la glace, a déclaré Lapierre à Kevin Dubé du Journal de Québec. Je n’ai jamais douté que j’étais le joueur que je suis. J’ai connu un bon début de saison et j’ai travaillé dur ces derniers mois pour m’y remettre. C’est une belle récompense et je suis heureux d’avoir ma place.»

Avec les Saguenéens, Mercer et Lapierre sont considérés comme des leaders offensifs, en particulier après des départs au cours de la saison morte, notamment celui du capitaine Rafael Harvey-Pinard, qui a conclu sa carrière junior avec un total de 248 matchs joués, puis Félix Bibeau (Islanders de New York) et Raphaël Lavoie (Oilers d’Edmonton) partis démarrer leur parcours professionnel.

BRAVO à notre nouveau groupe d'assistants et notre tout nouveau capitaine !!

C : Samuel Houde

A: Xavier Labrecque, Dawson Mercer et Karl Boudrias.

🎥Regardez les images exclusives de la nomination sur notre chaine Youtube https://t.co/DyCqrjdMVK#FierDetreSags #SagsTV pic.twitter.com/a06hHxku6K — Saguenéens (@SagueneensLHJMQ) September 24, 2020

Pourtant, le duo dynamique ne sera pas sans soutien offensif, car les Saguenéens possèdent un noyau palpitant à l’avant qui comprend le nouveau capitaine Samuel Houde ainsi que d’autres vétérans de valeur comme l’ailier gauche Christophe Farmer qui a connu un bon début de saison avec 11 points en autant de matchs.

L’expérience inestimable de Chicoutimi est aussi bien présente à la ligne bleue, où les Saguenéens hébergent encore plus d’espoirs de la LNH comme le grand défenseur Louis Crevier, un choix de septième tour des Blackhawks de Chicago en 2020, ainsi que l’espoir des Sharks de San Jose, Artemi Kniazev, qui évolue actuellement dans sa Russie natale sur les termes d’un prêt. Complétant ce groupe, le vétéran Karl Boudrias, un défenseur né en 2000, a découvert son côté offensif au début de la plus récente saison en accumulant un but et 10 passes en 11 rencontres.

Plus important encore, les Saguenéens se targuent aussi d’avoir de l’expérience entre les poteaux avec le gardien vétéran Alexis Shank, qui a été devant la cage des siens pour chacune des cinq victoires du club cette saison. Cette impressionnante séquence comprend un gain de 3-0 contre les rivaux des Remparts de Québec où Shank a enregistré son 10e blanchissage en carrière pour rejoindre Félix Potvin au deuxième rang de l’histoire du club à ce chapitre.

Dans l’ensemble, avec une assurance devant la cage, de nombreuses options offensives et un solide soutien de la ligne bleue, les Saguenéens sont en voie de connaître une autre saison mémorable en 2020-2021.