Équipe vedette du Top 10 Kia de la LCH : Les Islanders coulent la compétition

Aucune équipe n’a récolté plus de victoires cette saison que les Islanders de Charlottetown.

Trônant au sommet de la LHJMQ avec une fiche de 12-2-0-0 et 24 points, les Islanders ont connu un superbe début de saison 2020-2021 menés par un départ canon de l’attaquant de quatrième année Cedric Desruisseaux.

En enregistrant au moins un point à chacune de ses 14 rencontres cette saison, l’athlète originaire de Victoriaville au Québec, a trouvé le fond du filet à 19 reprises – déjà cinq de plus que l’an dernier et à seulement cinq d’atteindre son sommet personnel en carrière – tout en contribuant aussi avec huit passes pour occuper le deuxième rang au classement des meilleurs pointeurs du circuit avec 27 points.

Souvent sous-estimé en raison de sa petite stature, Desruisseaux a été l’une des pièces essentielles qui a fait son arrivée après que les Islanders se soient départis de l’ancien capitaine, et espoir des Penguins de Pittsburgh, Pierre-Olivier Joseph en 2018.

19 goals. 14 games. 1 outstanding start to the season. Cedric Desruisseaux has been 🔥 early on. @QMJHL Statistician Denis Demers comes in hot with the facts 👇 READ: https://t.co/Cc58TaWwkB pic.twitter.com/qegIkrDKfu — Charlottetown Islanders (@IslandersHKY) December 15, 2020

« Quand nous avons fait cette transaction impliquant P.O., il était l’une des figures centrales et c’était pour ses saisons de 19 et 20 ans, a déclaré l’entraîneur-chef et directeur général des Islanders, Jim Hulton, à Jason Malloy du Charlottetown Guardian. (Il joue maintenant avec) confiance. Il a vraiment connu une première moitié de saison en dents de scie l’année dernière. Il s’est mis beaucoup de pression sur lui-même en raison de son inclusion dans la transaction impliquant P.O.».

« Il a retrouvé l’attitude qui est nécessaire pour être un joueur offensif d’élite. Il aime les grands moments, il aime les jeux de puissance, il aime les situations critiques, et c’est le genre de leadership qui est préconisé de nos jours. Il a fait un travail formidable et nous espérons que ça se poursuivra.»

À l’avant, Desruisseaux a assumé un rôle plus important cette saison après le départ de l’attaquant importé, Nikita Alexandrov, une sélection de deuxième tour en 2019 par les Blues de Saint-Louis qui rejoindra les rangs professionnels après une troisième année réussie avec les Islanders durant laquelle il a mené l’équipe avec une récolte de 54 points.

Cependant, Desruisseaux ne sera pas le seul à mener la charge offensive à Charlottetown dont l’alignement compte également le vétéran centre Brett Budgell, qui a terminé au deuxième rang des marqueurs de l’équipe la saison dernière et qui en connaît un autre bon début de saison cette année en totalisant au-dessus d’un point par match avec quatre buts et 13 passes en 14 rencontres, ainsi que l’ailier gauche de 19 ans Thomas Casey, qui n’affiche qu’un retard de quatre points sur Desruisseaux dans la course au meilleur compteur de la ligue.

NEWS: The signings keep on coming. Jakub Brabenec and Matous Mensik are officially Charlottetown Islanders! 📰 | https://t.co/CpSU9ZD30I pic.twitter.com/xxvqRoJjYh — Charlottetown Islanders (@IslandersHKY) July 28, 2020

Pendant ce temps, les Islanders sont également impatients de présenter Jakub Brabenec, l’ailier gauche d’origine tchèque, le premier choix du club au repêchage international de la LCH 2020, qui fait partie des 113 talents de la LCH à être identifiés comme joueurs à surveiller par la centrale de recrutement de la LNH en prévision du prochain Repêchage de la LNH. Il y a aussi beaucoup d’enthousiasme autour d’un autre choix du repêchage international et compatriote tchèque, Matous Mensik, qui comme Brabenec rejoindra Charlottetown une fois autorisé.

« Les signatures de Jakub et Matous sont une étape importante dans la construction de notre formation pour les trois prochaines saisons, a déclaré Hulton dans un communiqué. Tous deux sont des joueurs de 17 ans de niveau élite qui joueront un rôle important au sein de notre équipe dès maintenant et pour les saisons à venir.»

À Charlottetown, le talent se poursuit en défensive avec Lukas Cormier, une sélection de troisième tour des Golden Knights de Vegas au Repêchage de la LNH en 2020 qui a signé son premier contrat avec le club le mois dernier. Un défenseur moderne qui manie la rondelle avec efficacité, Cormier a mené tous les défenseurs de Charlottetown et a terminé au cinquième rang de l’équipe la saison dernière après avoir inscrit six buts et 30 passes en 44 rencontres.

Sélectionné à l’origine au quatrième rang du Repêchage de la LHJMQ en 2018, Cormier a progressé de façon impressionnante au cours de sa carrière avec les Islanders, et a franchi une autre étape cette saison en totalisant déjà 21 points pour s’établir en tête du classement des pointeurs parmi tous les défenseurs de la LHJMQ.

With the 68th pick, the Golden Knights select defenseman Lukas Cormier!!! 😃#VegasBorn | #NHLDraft pic.twitter.com/Ge7uIXsUDX — Vegas Golden Knights (@GoldenKnights) October 7, 2020

Bien que Cormier souhaite se tailler un poste chez les Golden Knights plus tard d’ici quelques années, à Charlottetown, il est considéré comme une des voix fortes parmi les vétérans à la ligne bleue qui continue d’intégrer la prochaine vague de talents à l’équipe, y compris les défenseurs de deuxième année Oscar Plandowski et William Trudeau, tous deux désignés pour être réclamés au Repêchage de la LNH en 2021 et qui se prépareront en vue de cette séance de sélection en assumant des rôles plus importants cette saison.

Pour compléter le groupe, le plus grand changement à Charlottetown vient entre les poteaux suite à la fin du stage junior du gardien vétéran Matthew Welsh, qui a établi le record en carrière dans la LHJMQ la saison dernière en accumulant 13 080 minutes de jeu. Cela a permis aux Islanders de se tourner vers un autre cerbère vétéran, ajoutant le gardien vedette Colten Ellis de l’Océanic de Rimouski à la suite d’une transaction réalisée en juin.

Sélectionné au troisième tour par les Blues en 2019, Ellis a été l’un des meilleurs gardiens du circuit pendant ses trois années avec l’Océanic, trouvant la colonne des victoires dans 78 de ses 126 sorties. Ellis apporte maintenant cette fiche gagnante à Charlottetown, remportant la victoire à ses neuf apparitions cette saison qui l’ont aussi vu amasser une moyenne de buts alloués de 2,33 et un pourcentage d’arrêts de .908, en plus d’un blanchissage.

Alors que l’action devrait reprendre avant la fin du mois de janvier, les Islanders cherchent à maintenir leur séquence victorieuse soutenue par un solide apport offensif, une ligne bleue en plein essor et une présence régulière d’un vétéran entre les poteaux.