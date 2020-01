Équipe vedette du Top 10 Kia de la LCH : Les Eagles du Cap-Breton

Forts de cinq victoires consécutives, donc 12 à leurs 13 derniers matchs, les Eagles du Cap-Breton forment l’équipe de l’heure dans la LHJMQ, leur permettant de faire un retour dans les mentions honorables du dernier classement du Top 10 Kia de la LCH.

Présentement en deuxième position dans la division Maritimes avec une fiche de 29-14-2-1 pour un total de 61 points, les Eagles se sont hissés au classement grâce à une semaine parfaite de trois victoires consécutives, donc la victoire de 5-4 en prolongation jeudi dernier contre les meneurs de la division, les Wildcats de Moncton. Egor Sokolov a joué les héros en tranchant le débat après 1:25 de jeu en prolongation.

Ignoré dans les deux dernières éditions du Repêchage de la LNH, Sokolov, âgé de 19 ans, a fait tourner bien des têtes cette saison se mettant en évidence avec une récolte de 70 points incluant 36 buts et 34 passes en 38 rencontres. Ses performances, et sa médaille d’argent au Championnat du monde junior l’ont aidé à grimper au 94e rang du classement de mi-saison du Bureau central de recrutement de la LNH parmi les patineurs de l’Amérique du Nord.

Les 36 buts de Sokolov lui confèrent le premier rang de la LHJMQ, alors qu’il n’a été tenu à l’écart de la feuille de pointage qu’à six reprises cette saison. Cette séquence inclut 25 performances de deux points ou plus, notamment deux rencontres de quatre points au mois de janvier contre les Sea Dogs de Saint John et l’Armada de Blainville-Boisbriand au cours de laquelle Sokolov a récolté sept buts et une passe menant son équipe à la victoire dans les deux duels tout en étant choisi comme première étoile à deux reprises.

Au-delà de Sokolov, c’est un autre espoir du Repêchage de la LNH en 2020, Ryan Francis, qui se charge de la production offensive des Eagles. Celui-ci a disputé le Match des Meilleurs Espoirs Kubota de la LCH/LNH et il impressionne avec le Cap-Breton avec une récolte de 56 points, dont 19 buts et 37 passes, bon pour une égalité au deuxième rang des pointeurs avec Shawn Boudrias, un choix de sixième tour du Wild du Minnesota au Repêchage de la LNH en 2018. Le vétéran n’est pas le seul espoir de la LNH à évoluer chez les Eagles. L’imposant centre Mathias Laferrière a aussi été un choix de sixième ronde par les Blues de St-Louis en 2018.

Aspirants au succès en séries éliminatoires, les Eagles ont fait des ajouts importants à la date limite des transactions de la LHJMQ, faisant l’acquisition de l’ancien capitaine du Titan d’Acadie-Bathurst, Shawn Élément, ainsi que du vétéran marqueur Tyler Hinam, des Huskies de Rouyn-Noranda, champions en titre de la coupe Memorial. Hinam a été une pièce maîtresse en offensive au cours des séries éliminatoires de l’an dernier, récoltant quatre buts et six passes en 20 rencontres, avant d’ajouter cinq autres points en autant de rencontres au tournoi de la Coupe Memorial.

« C’est le genre de gars qui s’intègre parfaitement à notre style de jeu. Il peut marquer des buts, il n’a pas peur d’effectuer la sale besogne dans la zone (offensive), c’est pourquoi il aime être en proximité du filet afin de saisir les rebonds, faire dévier les rondelles et s’impliquer dans l’action,» a déclaré Jacques Carrière, directeur général des Eagles, à Jeremy Fraser du Chronicle Herald à la suite de l’acquisition.

« C’est un vrai guerrier qui joue avec de la détermination. On pense qu’il peut nous en apprendre beaucoup et il amène beaucoup d’expérience victorieuse à notre alignement.»

En défensive, le Cap-Breton est mené par le Québécois de 18 ans, Nathan Larose, qui affiche une récolte de 29 points en 43 matchs, dont 14 buts, ce qui lui procure le troisième rang parmi les défenseurs de la LHJMQ. Larose est particulièrement menaçant sur l’avantage numérique puisque la moitié de ses buts sont survenus avec l’avantage d’un homme, aidant les Eagles à maintenir un pourcentage d’efficacité de 20,3%, bon pour le huitième rang de la ligue.

Bien que Larose mène la charge à la ligne bleue, il est suivi de près par Adam McCormick, 19 ans, et Jarrett Baker, 18 ans, qui ont accumulé 28 et 27 points, respectivement, en plus de former un trio dynamique dans la zone défensive du Cap-Breton. Complétant le groupe, l’espoir des Golden Knights de Vegas Xavier Bouchard a été dominant avec les Eagles depuis son acquisition du Drakkar de Baie-Comeau à la mi-décembre. Celui-ci a amassé plus d’un point par match avec une récolte d’un but et 11 passes en 11 rencontres.

Devant le filet, Cap-Breton peut compter sur un espoir des Sénateurs d’Ottawa en Kevin Mandolese. Ce dernier montre une impressionnante fiche de 18-6-1-0 en 27 rencontres en plus d’afficher une moyenne d’efficacité de .920%, lui conférant le deuxième rang parmi les gardiens ayant effectué autant de départs.

Les Eagles espèrent que leur nouveau look et leur nouvel entraîneur-chef, Jake Grimes, qui s’est joint à l’équipe cet été après avoir remporté le championnat de la Ligue de l’Ontario avec le Storm de Guelph, feront la différence après une saison de 40 victoires en 2018-2019. Après avoir remporté 10 de leurs 11 derniers matchs, Mandolese et les Eagles voudront continuer sur la bonne voie alors qu’ils recevront le Titan d’Acadie-Bathurst pour deux rencontres ce weekend.