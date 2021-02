Équipe vedette du Top 10 Kia de la LCH : L’équipe de vétérans de l’Armada chargée à bloc

L’Armada de Blainville-Boisbriand est prête pour la bataille.

Détenant la troisième position dans la LHJMQ avec 29 points en 20 matchs, l’Armada a continué de bâtir sur son excellente saison 2019-2020 ou l’équipe était en voie de signer son cinquième titre de division en seulement neuf saisons au moment où la pandémie a mis fin aux activités.

Blainville-Boisbriand est mené à l’attaque par son capitaine et fabricant de jeu Luke Henman, un joueur de 20 ans au talent naturel qui a amassé 30 points, soit 11 buts et 19 passes cette saison. Cette production survient au lendemain d’une amélioration de 28 points la saison dernière où il a dominé les siens grâce à une récolte de 74 points.

Actuellement à sa quatrième saison complète avec l’Armada, Henman a été un véritable moteur pour l’équipe, contribuant à l’excellent rendement des siens qui a démarré par une séquence de neuf victoires consécutives au tout début de la saison écourtée.

Choix de quatrième tour des Hurricanes de la Caroline au Repêchage de la LNH en 2018, il n’a toutefois pas reçu d’offre de contrat du club qui l’a réclamé, ce qui n’a qu’ajouté à la motivation de Henman.

#JeuDeLaSoirée | Luke Henman (@ArmadaBLB) fait une superbe feinte du revers sur une échappée et cette fois-ci, Lemieux ne peut empêcher la rondelle d'aller au fond du filet. #LHJMQ pic.twitter.com/1ePCs7acKk — LHJMQ 😷 (@LHJMQ) February 13, 2021

« Je crois avoir connu une très bonne année, a dit Henman. Les choses n’ont pas fonctionné avec la Caroline, mais c’est la vie. Je crois définitivement que la puissance de mon tir et ma façon de décocher la rondelle se sont améliorées. Cela m’a beaucoup aidé. Je crois aussi avoir grandement amélioré mon coup de patin. Je ne crois pas qu’une autre année de hockey junior peut me nuire. Je dois devenir un peu plus gros et un peu plus fort, ainsi que connaître, je l’espère, une bonne année afin de passer au niveau supérieur. »

Originaire de Dartmouth en Nouvelle-Écosse, Henman a joué tout son hockey junior avec l’Armada, à compter de la saison 2016-2017. Leader naturel, Henman a accepté le rôle de capitaine la saison dernière.

« Je crois que [l’année passée] a été une très bonne saison pour moi, a ajouté Henman. Notre équipe a surpris beaucoup de gens. J’ai connu un lent départ avant de me mettre en marche. J’ai démontré que je pouvais être un joueur dominant dans cette ligue. Je vais essayer d’être le meilleur leader possible et espérer que le reste s’arrangera. »

À l’attaque, Henman est accompagné par son coéquipier et vétéran Mathias Laferrière, réclamé par les Blues de Saint-Louis en 2019 et qui s’est joint à l’Armada à la mi-octobre à la suite d’une transaction en provenance du Cap-Breton. Centre de grande taille aussi habile pour marquer que pour alimenter ses coéquipiers, Laferrière a été sélectionné au septième rang du Repêchage de la LHJMQ en 2016 et il a livré la marchandise en amassant 200 points en 226 matchs dans le circuit.

Les autres trios sont complétés par l’ailier gauche russe Yaroslav Likhachev, ainsi que les attaquants de 19 ans Benjamin Corbeil et Simon Pinard, offrant chacun un excellent soutien offensif à l’Armada.

Hey @LHJMQ, nous vous aidons en vous donnant tout de suite l’arrêt de la soirée Maxi!😱 Quel arrêt d’Olivier Adam! Même Xavier Simoneau est resté surpris! pic.twitter.com/RNvV3YLJ54 — ArmadaBLB (@ArmadaBLB) February 2, 2021

La solidité de l’équipe se remarque aussi en défensive avec le joueur de troisième année Miguel Tourigny en tête. Tourigny présente un style de jeu moderne, équilibrant sa petite taille par son habileté à faire circuler la rondelle. Sept fois cette saison, Tourigny a terminé son match avec deux points ou plus, dont une performance dominante de quatre points contre Rouyn-Noranda au début du mois de février, soit un but et trois passes. L’athlète de 18 ans originaire de Victoriaville au Québec est un espoir en vue du Repêchage de la LNH en 2021 selon la Centrale de recrutement de la LNH.

Évidemment, Tourigny n’est pas seul à prendre les responsabilités à la ligne bleue. Aspirant au titre du championnat, l’Armada a amené du renfort avant la date limite des transactions avec l’acquisition du vétéran Christopher Merisier-Ortiz du Drakkar de Baie-Comeau. Après un solide début de saison sur la Côte-Nord, Merisier-Ortiz a maintenu le cap dans les Basses-Laurentides en inscrivant un point par match, soit 1 but et 12 passes en 13 rencontres.

Complétant le groupe, le gardien de 18 ans Olivier Adam joue le rôle de partant à sa deuxième saison, à la suite du départ du vétéran Émile Samson. Avec plus de responsabilités cette saison, Adam a répondu aux attentes en remportant 11 de ses 15 départs, notamment avec sept victoires consécutives. Adam affiche une moyenne de buts alloués de 2,53 et un pourcentage d’arrêts de .921. Admissible au prochain Repêchage de la LNH, le portier originaire de Drummondville au Québec cherchera à continuer de faire tourner des têtes au cours de la saison.

Solide devant le filet et possédant un groupe riche en vétérans et capable de produire d’un bout à l’autre de la formation, l’Armada est prête à poursuivre sa série de victoires, alors que la saison de la LHJMQ rebat son plein.