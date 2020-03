Équipe de la semaine Vaughn de la LCH

La Ligue canadienne de hockey a annoncé aujourd’hui la composition de la 23e édition de l’Équipe de la semaine Vaughn dans la LCH pour la saison 2019-2020, sur la base des performances individuelles réalisées du 24 février au 1er mars.

À l’attaque, l’espoir des Oilers d’Edmonton Raphael Lavoie des Saguenéens de Chicoutimi vient en tête de lice après avoir conclu sa semaine avec une récolte de neuf points, soit quatre buts et cinq passes en quatre rencontres. Actuellement engagé dans une séquence e 13 matchs avec au moins un point, Lavoie a particulièrement brillé mardi contre les Olympiques de Gatineau en marquant un but et récoltant trois passes pour égaler sa meilleure production cette saison de quatre points dans un match. Les Sags l’ont emporté 7-4 et Lavoie a été choisi la deuxième étoile de la rencontre.

Toujours devant, le vétéran joueur de centre des Otters d’Érié Chad Yetman a impressionné avec une récolte de trois buts et cinq passes pour huit points en trois matchs. Cette séquence comprend le dernier match de Yetman, dimanche contre les Knights de London, une défaite de 6-3 où il a participé à tous les buts des siens, avec deux buts et une passe, ce qui lui a valu la deuxième étoile du match.

Le troisième attaquant retenu est l’espoir des Blue Jackets de Columbus et cocapitaine des Knights de London Liam Foudy qui a amassé deux buts et cinq passes pour sept points en trois matchs. Auteur d’au moins un point dans 14 matchs de suite, il a notamment marqué un but et deux passes dans le match de dimanche contre les Otters d’Érié pour conduire les siens à un gain de 6-3 en déplacement. Il a été choisi la troisième étoile de ce match et plus tard, il a hérité du titre de Joueur de la semaine ‘On the Run’ dans la Ligue de l’Ontario.

À la ligne bleue, le choix de première ronde des Devils du New Jersey Ty Smith des Chiefs de Spokane a brillé avec une récolte de 10 points, soit cinq buts et cinq passes en seulement deux matchs. Contre les Thunderbirds de Seattle dimanche, il a établi un record de club en amassant huit points, soit trois buts et cinq passes en route vers un gain de 9-2 et le titre de première étoile. Par ailleurs, Smith a été nommé joueur de la semaine ‘On the Run’ de la semaine dans la Ligue de l’Ouest.

L’autre défenseur honoré cette semaine est un autre espoir des Devils du New Jersey, Xavier Bernard du Phoenix de Sherbrooke auteur de six points, soit un but et cinq passes en trois matchs. Contre les Foreurs de Val-d’Or samedi, Bernard a réalisé sa meilleure prestation de la saison avec un but et quatre passes pour cinq points, conduisant son équipe à un gain de 9-4 en déplacement ou il a été choisi la première étoile. Bernard a plus tard reçu le titre de Joueur de la semaine Ultramar dans la LHJMQ.

Entre les poteaux, le choix de deuxième ronde des Oilers d’Edmonton Olivier Rodrigue des Wildcats de Moncton a été étincelant dans une paire de départs, signant deux victoires et amassant 55 arrêts pour un pourcentage d’arrêt de .948 et une moyenne de buts alloués de 1,50. Après avoir perdu un seul match en temps réglementaire à ses 16 derniers matchs, il a notamment gagné 3-1 dimanche à Rimouski, repoussant 28 tirs pour signer sa 29e victoire de la saison 2019-2020.