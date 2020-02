Équipe de la semaine Vaughn de la LCH

La Ligue canadienne de hockey a annoncé aujourd’hui la composition de la 22e édition de l’Équipe de la semaine Vaughn dans la LCH pour la saison 2019-2020, sur la base des performances individuelles réalisées du 17 au 23 février.

Au sommet des performances, on retrouve l’espoir des Penguins de Pittsburgh Nathan Légaré du Drakkar de Baie-Comeau, qui a bouclé la semaine avec neuf points, soit six buts et trois aides, en deux matchs. Face aux Foreurs de Val-d’Or, dimanche, le capitaine a offert sa meilleure performance de la saison avec cinq points, incluant son deuxième tour du chapeau consécutif en plus de deux aides, dans une victoire de 6-3 où il a été nommé première étoile du match. Pour ses efforts, Légaré a reçu le titre de Joueur de la semaine Ultramar de la LHJMQ.

Toujours chez les attaquants, on retrouve l’ailier droit Jeremy McKenna, des Wildcats de Moncton, qui a impressionné avec quatre buts et cinq aides pour un total de neuf points en cinq rencontres, et contribué à étirer la séquence victorieuse de l’équipe à 12 gains et 18 points. McKenna a allongé sa propre suite de victoires consécutives à cinq à son dernier match, que son club a remporté 4-3 en prolongation contre l’Océanic de Rimouski. Il y a été proclamé première étoile du match après avoir égalé son record de saison, établi à quatre points, incluant deux buts et deux aides, dont l’une pour le but gagnant.

Pour boucler les performances marquantes à l’attaque, on retrouve l’espoir du Wild du Minnesota Damien Giroux du Spirit de Saginaw, qui a accumulé cinq buts et deux passes pour un total de sept points en trois matchs, aidant le Spirit à obtenir son billet pour les séries éliminatoires. Contre le Battalion de North Bay, dimanche, le capitaine (qui est attaquant depuis quatre ans) a terminé avec un record saisonnier de quatre points, enregistrant deux buts et deux aides dans une victoire sur la route de 6-3 qui lui a permis d’être nommé première étoile du match pour une deuxième rencontre de suite.

À la ligne bleue, l’espoir des Blues de Saint-Louis Tyler Tucker des Firebirds de Flint, a brillé en amassant trois buts et huit aides pour un total de 11 points en quatre matchs, alors que les Firebirds ont eux aussi décroché leur place en séries. Arrivé dans l’équipe tard en saison, Tucker a épaté depuis son transfert des Colts de Barrie en établissant un record de points amassés par un défenseur en une rencontre, avec deux buts et cinq aides pour un total de sept points, participant largement à la victoire de 12-7 contre le Sting de Sarnia, lundi dernier. Pour ses efforts, Tucker a reçu le titre de Joueur de la semaine « On the run » de la Ligue de l’Ontario.

Dans la même catégorie, le défenseur des Blades de Saskatoon et espoir du Repêchage 2020 de la LNH Aidan De La Gorgendiere a conclu sa semaine avec six points, incluant un but et cinq aides en deux matchs. Sa meilleure performance est survenue contre les Broncos de Swift Current, samedi, alors qu’il a récolté quatre points — tous dus à des passes — pour réaliser un record de saison et mener son équipe à un gain de 8-1. Il a d’ailleurs été nommé première étoile du match à cette occasion. Pour ses efforts, De La Gorgendiere a été proclamé Jour de la semaine « On the run » de la Ligue de l’Ouest.

Entre les poteaux, l’espoir des Flames de Calgary Dustin Wolf des Silvertips d’Everett, a été dominant, signant trois victoires en autant de matchs pour un taux d’arrêts de .952 et une moyenne de buts alloués de 1,00. Sa soirée la plus occupée est survenue contre les Winterhawks de Portland, dimanche, quand il a repoussé 35 tirs au but dans une victoire sur la route de 6-2, lui valant du même coup la première étoile du match. Finalement, Wolf a bouclé sa semaine en tant que neuvième gardien de la saison dans sa ligue, arrêtant 60 rondelles sur 63, ce qui lui vaut d’être nommé Gardien de but de la semaine Eli Wilson dans la Ligue de l’Ouest.