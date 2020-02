La Ligue canadienne de hockey a annoncé aujourd’hui la composition de la 19e édition de la saison 2019-2020 de l’Équipe de la semaine Vaughn de la LCH, basé sur les performances individuelles réalisées du 27 janvier au 2 février.

En tête de liste vient le capitaine du Phoenix de Sherbrooke et choix de premier tour des Penguins de Pittsburgh Samuel Poulin qui avec ses 11 points, notamment cinq buts et six aides, en trois matchs s’est taillé une place au sein de l’Équipe de la semaine Vaughn de la LCH pour une deuxième semaine consécutive. Présentement au cœur d’une séquence de cinq parties avec au moins un point où il a notamment réussi une soirée de cinq points face aux Voltigeurs de Drummondville mardi dernier, Poulin a d’ailleurs réussi son troisième tour du chapeau de la saison, récolté deux aides, en plus d’être nommé première étoile au terme d’une victoire de 6-4 à domicile. Pour ses performances, Poulin a été choisi le Joueur de la semaine Ultramar dans la LHJMQ.

On retrouve aux côtés de Poulin à l’avant son coéquipier chez le Phoenix Félix Robert, qui a complété sa semaine avec quatre buts et cinq mentions d’aide pour un total de neuf points en trois rencontres. La meilleure prestation de Robert est aussi survenue face aux Voltigeurs alors qu’il a complété la partie avec deux buts et autant d’aides, été sélectionné deuxième étoile du match et égalisé sa meilleure récolte de points de sa présente séquence de 11 rencontres consécutives avec au moins un point.

Le choix de premier tour des Capitals et membre des Knights de London Connor McMichael complète le trio à l’avant après avoir inscrit trois buts et obtenu quatre aides pour un total de sept points en deux parties, augmentant du coup à 12 sa séquence de matchs d’affilée avec au moins un point. Face aux Spitfires de Windsor vendredi, McMichael a réussi son sixième tour du chapeau de la campagne et amassé une aide, en plus d’être choisi première étoile du match, dans une victoire de 7 à 4 des siens. En raison de ses excellents résultats, McMichael a été nommé le Joueur de la semaine On the Run dans la Ligue de l’Ontario.

À ligne bleue, le défenseur des Knights et choix de premier tour des Sharks de San Jose Ryan Merkley a brillé en amassant six points, soit un but et cinq aides, en deux parties, lui permettant d’atteindre le plateau des 250 points en carrière. Contre le Sting de Sarnia samedi, Merkley a noirci la feuille de pointage en récoltant trois points, dont l’éventuel but de la victoire, en plus d’être nommé première étoile de la rencontre dans une victoire de 5 à 2 de London.

Toujours chez les défenseurs, on retrouve le membre des Wildcats de Moncton et espoir des Kings de Los Angeles Jordan Spence, qui a inscrit deux buts et quatre aides pour un total de six points en trois sorties. Face aux Islanders de Charlottetown samedi, Spence a égalé sa meilleure performance de la campagne avec trois points, trois aides, pour mener les Wildcats vers un gain de 5 à 1, où il a été sélectionné troisième étoile de la rencontre.

Devant le filet, le gardien des Raiders de Prince Albert Max Paddock a impressionné en enregistrant deux victoires en autant de départs, en plus de présenter une moyenne de buts alloués de 0,50 et un pourcentage d’efficacité de .972. Il a d’ailleurs été époustouflant mercredi contre les Royals de Victoria en repoussant les 17 tirs dirigés vers lui pour réussir son troisième blanchissage en 2019-2020 dans une victoire de 3 à 0. Au total, Paddock a stoppé 35 des 36 tirs auxquels il a fait face, lui permettant d’être choisi le Gardien de la semaine Eli Wilson dans la Ligue de l’Ouest.