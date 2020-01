La Ligue canadienne de hockey a annoncé aujourd’hui la composition de la 15e édition de l’Équipe de la semaine Vaughn de la LCH de la saison 2019-2020 sur la base des performances réalisées du 30 décembre 2019 au 5 janvier 2020.

En tête de liste chez les attaquants se trouve l’ailier droit du ICE de Winnipeg et l’espoir en vue du Repêchage de la LNH en 2020 Connor McClennon, auteur de 11 points en quatre matchs, soit quatre buts et sept mentions d’aide. McClennon a notamment fait forte impression quand il a amassé quatre points, un sommet pour lui cette saison, mercredi face aux Blades de Saskatoon; sa prestation d’un but et trois passes lui a permis d’aider les siens à s’imposer 6-1 à l’étranger et d’être nommé la deuxième étoile de la rencontre. Ses efforts ont par ailleurs valu à McClennon d’être proclamé Joueur de la semaine ‘On the Run’ dans la Ligue de l’Ouest.

Toujours à l’avant, on retrouve l’espoir du Wild du Minnesota Ivan Lodnia des IceDogs de Niagara, qui a inscrit trois buts et huit passes pour un total de 11 points en quatre rencontres. Jeudi contre le Battalion de North Bay, Lodnia a affiché la meilleure production de sa carrière alors qu’il a marqué deux buts et ajouté quatre passes pour un total de six points; il a notamment enregistré la première mention d’aide sur le filet vainqueur dans le cadre d’un gain de 9-8 en prolongation, ce qui lui a permis d’être nommé la première étoile du match.

Le joueur qui vient compléter le trio à l’attaque est le coéquipier de Lodnia chez les IceDogs, c’est-à-dire le choix de premier tour des Predators de Nashville Philip Tomasino, qui a fait aussi bien fait que lui en y allant d’une production de trois buts et huit aides pour un total de 11 points en quatre matchs. Comme Lodnia, Tomasino a été dominant face au Battalion, alors qu’il a complété l’affrontement de jeudi avec un effort de cinq points, soit un but et quatre aides, en route vers le titre de troisième étoile du match.

À la ligne bleue, il y a d’abord le défenseur de l’Armada de Blainville-Boisbriand Yann-Félix Lapointe, qui a totalisé six points en trois matchs (deux buts, quatre passes). Contre les Huskies de Rouyn-Noranda, mardi, Lapointe a fait belle impression en y allant d’une performance de quatre points, un sommet pour lui cette saison, alors qu’il a inscrit un but et trois passes dans un gain de 8-1 qui lui a valu d’être nommé la troisième étoile du match.

L’autre défenseur retenu est l’arrière des Hitmen de Calgary et espoir des Canucks de Vancouver Jett Woo, l’auteur d’un but et cinq aides pour un total de six points en cinq matchs. Cette séquence a notamment compris une prestation d’un but et d’une aide contre les grands rivaux du club, les Oil Kings d’Edmonton, lundi, alors que Woo a récolté une aide sur l’éventuel filet vainqueur dans un gain de 5-3.

Le gardien de but choisi est celui des Wheat Kings de Brandon, l’espoir des Golden Knights de Vegas Jiri Patera, qui a été quasi parfait en trois sorties puisqu’il a signé trois victoires ainsi qu’une moyenne de buts alloués de 0,33 avec un taux d’arrêts de .989. Au cours de cette séquence, Patera a réalisé deux jeux blancs tout en repoussant 94 des 95 tirs dirigés vers lui; sa plus belle prestation a été celle de dimanche contre les Pats de Regina, quand il a bloqué 31 rondelles en route vers le blanchissage. Ses efforts ont valu à Patera d’être proclamé Gardien de but de la semaine Eli Wilson dans la Ligue de l’Ouest.