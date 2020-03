Équipe de la semaine Vaughn de la LCH

La Ligue canadienne de hockey a annoncé aujourd’hui la composition de la 24e édition de l’Équipe de la semaine Vaughn dans la LCH pour la saison 2019-2020, sur la base des performances individuelles réalisées du 2 au 8 mars.

En tête de liste, on retrouve l’espoir des Maple Leafs de Toronto Nick Robertson, des Petes de Peterborough, qui a connu une semaine de 10 points, soit cinq buts et cinq mentions d’aide, en trois sorties. Premier dans la ligue avec 55 buts, Robertson a continué de remplir le filet ces derniers jours, y allant de deux performances d’affilée de plus d’un but, notamment quand il a inscrit deux buts samedi dans une victoire de 5-1 contre les Steelheads de Mississauga et a été nommé la première étoile de la rencontre. Les efforts de Robertson lui ont valu d’être proclamé joueur de la semaine ‘On the Run’ dans la Ligue de l’Ontario.

Aussi à l’attaque, l’espoir en vue du Repêchage de la LNH en 2020 William Dufour des Voltigeurs de Drummondville a récolté neuf points au cours de la semaine, soit six buts et trois passes, en l’espace de trois rencontres. Auteur de deux tours du chapeau de suite, Dufour a surtout brillé dans la victoire de 8-2 signée samedi à l’étranger aux dépens des Sea Dogs de Saint John, quand il a amassé un sommet cette saison de cinq points et a été nommé première étoile du match. Dufour a par ailleurs été choisi joueur de la semaine Ultramar dans la LHJMQ.

Le troisième attaquant est le choix au Repêchage des Kings de Los Angeles Akil Thomas, des Petes de Peterborough, qui a complété la semaine avec une production de quatre buts et cinq aides pour un total de neuf points en trois matchs. La plus belle prestation de Thomas est survenue dimanche contre son ancien club, les IceDogs de Niagara, alors qu’il a inscrit six points, un sommet en carrière, et mené sa formation vers un gain à l’étranger de 12-1.

À la ligne bleue, l’espoir des Jets de Winnipeg Declan Chisholm, des Petes de Peterborough, a fait belle impression avec une semaine de huit points, soit deux buts et six passes, en l’espace de trois matchs. Chisholm, qui occupe le troisième rang chez les arrières de la Ligue de l’Ontario avec une récolte de 69 points cette saison, a continué d’ajouter à ses totaux alors qu’il a notamment connu une soirée de quatre points, jeudi, dans un gain de 8-0 contre les Bulldogs de Hamilton. Il a alors égalé son sommet personnel en saison régulière et a été nommé troisième étoile de la rencontre.

L’autre défenseur à l’honneur est le choix de premier tour des Devils du New Jersey Ty Smith, des Chiefs de Spokane, qui a brillé avec une récolte de sept points, soit deux buts et cinq aides en trois matchs. Il a récolté au moins un point à ses cinq plus récentes sorties, une séquence qui l’a notamment vu enregistrer un but et trois aides, vendredi, dans une victoire de 5-1 sur la patinoire des Rebels de Red Deer.

Devant le filet, l’espoir du Wild du Minnesota Hunter Jones, des Petes de Peterborough, a été quasi imbattable en l’espace deux rencontres, lui qui a alors affiché un dossier de2-0-0-0 tout en repoussant 70 tirs au total pour ainsi afficher une moyenne de buts alloués par match de 0,50 au cours de la semaine, ainsi qu’un taux d’arrêts de .986. Face aux Bulldogs de Hamilton, jeudi, Jones s’est distingué en arrêtant 40 tirs en route vers son quatrième jeu blanc de la saison, dans le cadre d’une victoire de 8-0; il a alors été nommé la deuxième étoile du match.