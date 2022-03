Équipe de la Semaine dans la LCH (7 au 13 mars 2022)

La Ligue canadienne a dévoilé aujourd’hui la 17e édition de l’équipe de la semaine dans la LCH en cette saison régulière 2021-2022 basée sur les performances individuelles réalisées du 7 au 13 mars.

À l’attaque, on retrouve d’abord le vétéran ailier droit Lucas Edmonds des Frontenacs de Kingston qui a amassé trois buts et six passes pour neuf points alors qu’il a disputé trois matchs de suite de trois points dans des victoires sur Peterborough, Oshawa et Niagara. Edmonds a été récompensé pour ses efforts en étant nommé Joueur de la semaine dans la Ligue de l’Ontario. Cette saison, le joueur originaire de North Bay en Ontario occupe le deuxième rang des marqueurs avec une récolte de 95 points en 53 matchs.

Toujours à l’attaque, il y a le choix de cinquième tour des Hurricanes de la Caroline Justin Robidas des Foreurs de Val-d’Or, qui a impressionné avec sa récolte personnelle de neuf points, soit deux buts et sept passes en trois rencontres, notamment deux matchs de suite de quatre points contre Gatineau. L’athlète de 19 ans né au Texas a plus tard été nommé Joueur de la semaine dans la LHJMQ. En 2021-2022, le joueur de centre est deuxième marqueur chez les Foreurs avec 56 points en 45 rencontres.

Le troisième attaquant honoré cette semaine est le joueur de centre Ben King des Rebels de Red Deer, auteur de deux buts et cinq passes pour sept points en deux rencontres. Face à Medicine Hat vendredi, King a amassé cinq points, un sommet personnel cette saison, soit un but et quatre passes dans un gain de 6-3 au terme duquel il a été choisi la deuxième étoile. Il a plus tard été nommé Joueur de la semaine dans la Ligue de l’Ouest. Pour l’ensemble de la saison, le joueur originaire de Vernon en Colombie-Britannique occupe le deuxième rang des marqueurs du circuit avec 86 points en 57 rencontres.

À la ligne bleue, le vétéran Clay Hanus des Winterhawks de Portland a brillé grâce à sa production de sept points, soit deux buts et cinq passes en quatre sorties. Contre Vancouver samedi, le joueur originaire du Minnesota a égalé un sommet cette saison en amassant quatre points, soit quatre mentions d’aide dans une victoire de 6 à 5. En 58 matchs depuis le début de la campagne, Hanus a amassé 15 buts et 47 passes pour 62 points, pour mener tous les défenseurs des Winterhawks.

L’autre défenseur honoré cette semaine est l’espoir du Repêchage de la LNH de 2022 Pavel Mintyukov du Spirit de Saginaw qui a amassé deux buts et trois passes, tous dans la victoire de 7-6 en fusillade contre Owen Sound vendredi. Réclamé au premier tour du Repêchage international de la LCH en 2020, le défenseur russe connaît une excellente première saison dans le circuit au deuxième rang des marqueurs du Spirit avec 45 points en 53 matchs. Cette semaine, le joueur de 18 ans disputera le Match des Meilleurs Espoirs de la LCH/LNH Kubota 2022 au sein de l’Équipe Blanc.

Entre les poteaux, le gardien recrue Tikhon Chaika des Raiders de Prince Albert a été invaincu en temps réglementaire, affichant un bilan de 2-0-1-0, un pourcentage d’arrêt de .966 et une moyenne de buts alloués de 0,99 en trois sorties. Le Biélorusse de 18 ans a signé une paire de jeux blancs contre Lethbridge et Saskatoon, totalisant 54 arrêts dans ces deux rencontres. Chaika a notamment été choisi gardien de but de la semaine dans la Ligue de l’Ouest. Cette saison, il affiche un bilan de 17-15-2-1 avec un pourcentage d’arrêt de .905 et une moyenne de buts alloués de 2,84.