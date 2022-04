Équipe de la Semaine dans la LCH (4 au 10 avril 2022)

La Ligue canadienne a dévoilé aujourd’hui la 20e édition de l’équipe de la semaine dans la LCH en cette saison régulière 2021-2022 basée sur les performances individuelles réalisées du 4 au 10 avril.

En tête de lice à l’attaque, on retrouve l’espoir des Kings de Los Angeles Martin Chromiak des Frontenacs de Kingston qui, en trois sorties, a inscrit six buts et quatre mentions d’aide pour un total de 10 points, lui qui a notamment récolté quatre points dans une victoire de 9-3 contre Barrie, vendredi, au cours de laquelle il a réussi son troisième tour du chapeau de la saison. Les efforts du Slovaque de 19 ans lui ont valu d’être ensuite nommé Joueur de la semaine dans la Ligue de l’Ontario. Sur l’ensemble de la saison, le jeune ailier gauche occupe le quatrième rang chez les marqueurs des Frontenacs avec 86 points en 57 matchs.

Toujours à l’avant, l’ailier droit né en 2004 des Mooseheads d’Halifax, Jordan Dumais, a fait belle impression avec une production de 10 points, soit six buts et quatre aides, en trois affrontements. Face à Québec, samedi, l’athlète né à L’Île-Bizard a marqué un but et amassé trois aides pour prolonger à quatre sa série de matchs avec au moins un point, séquence au cours de laquelle il a totalisé sept buts et cinq aides. Dumais a ensuite été proclamé Joueur de la semaine dans la LHJMQ. Classé au 72e rang des patineurs nord-américains par la Centrale de dépistage de la LNH en vue du prochain Repêchage de la LNH, Dumais est le meneur chez les Mooseheads avec 84 points en 60 rencontres, un total surpassé par seulement cinq joueurs à l’échelle de la ligue.

Le troisième attaquant est l’espoir des Blackhawks de Chicago Colton Dach des Rockets de Kelowna, qui a enregistré trois buts et sept aides pour un total de 10 points en quatre matchs. Il a notamment récolté cinq points, un sommet pour lui cette saison, dans la victoire de 8-4 samedi contre les rivaux des Giants de Vancouver. Dach a ensuite été nommé Joueur de la semaine dans la Ligue de l’Ouest. Athlète de 19 ans né à Fort Saskatchewan en Alberta, le talentueux joueur de centre occupe le premier rang chez les marqueurs des Rockets avec 74 points en 59 sorties.

À la ligne bleue, le défenseur de 20 ans des Wheat Kings de Brandon Chad Nychuk a inscrit deux buts et cinq mentions d’aide pour un total de sept points en trois matchs, alors qu’il a notamment connu une soirée d’un but et deux passes dans la victoire de 6-3 contre Medicine Hat, vendredi. Dans l’ensemble cette saison, l’athlète de Rossburn au Manitoba occupe le deuxième rang chez les marqueurs des Wheat Kings avec 70 points en 61 matchs, ce qui lui donne par ailleurs le troisième rang chez les défenseurs dans la ligue.

L’autre défenseur retenu est l’espoir du Lightning de Tampa Jack Thompson, des Greyhounds de Sault Ste. Marie, qui a brillé en affichant une production de quatre buts et deux aides pour un total de six points en trois rencontres. Contre les Wolves de Sudbury, samedi, l’athlète de 20 ans de Courtice en Ontario a connu son troisième match de deux filets de la saison en plus d’amasser une aide pour mener les Greyhounds vers un gain de 5-1, ce qui lui a valu d’être nommé première étoile de la rencontre. Quatrième joueur le plus productif à l’attaque dans son équipe avec 55 points en 62 matchs – fiche qui comprend une récolte de 32 points en 33 affrontements depuis qu’il a rejoint les rangs de Sault Ste. Marie en janvier –, Thompson se trouve par ailleurs au sixième rang des meilleurs pointeurs chez les arrières de la Ligue de l’Ontario.

Devant le filet, le gardien de but des Petes de Peterborough Michael Simpson a fait belle impression en remportant trois matchs d’affilée. Sur l’ensemble de ces trois rencontres, il a affiché une moyenne de buts alloués par match de 1,32 et un taux d’arrêts de .954. Sa semaine de travail a notamment été ponctuée d’une victoire en prolongation de 1-0 à Barrie, mardi, quand Simpson a repoussé 37 tirs en route vers le premier blanchissage de sa carrière. Au bout du compte, l’athlète de 19 ans de London en Ontario a été nommé Gardien de but de la semaine dans la Ligue de l’Ontario. Dans l’ensemble cette saison, Simpson a bien fait avec en fiche de 19-18-3-1 assortie d’un taux d’arrêts de .891 et d’une moyenne de buts alloués par match de 3,58.