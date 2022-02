Équipe de la Semaine dans la LCH (31 janvier au 6 février 2022)

La Ligue canadienne a dévoilé aujourd’hui la 12e édition de l’équipe de la semaine dans la LCH en cette saison régulière 2021-2022 basée sur les performances individuelles réalisées du 31 janvier au 6 février.

Celui qui mène chez les attaquants est l’ailier droit des Knights de London Luke Evangelista, qui a conclu la semaine avec 10 points, soit six buts et quatre mentions d’aide, en trois sorties. Face aux rivaux de Kitchener samedi, Evangelista a offert sa meilleure performance de la saison alors qu’il a amassé cinq points dans un gain de 6 à 3 au cours duquel il a récolté la première étoile du match. Pour souligner ses efforts, Evangelista a été nommé Joueur de la semaine de la Ligue de l’Ontario. Choix de deuxième tour des Predators de Nashville en 2020, le joueur de 19 ans originaire d’Oakville, en Ontario, est au quatrième rang des pointeurs de la Ligue de l’Ontario cette saison avec 64 points en 31 rencontres.

Toujours à l’attaque, on retrouve le joueur de centre de 16 ans des Pats de Regina Connor Bedard, qui a inscrit au cours de la semaine quatre buts et trois aides pour sept points en trois matchs, avec notamment un but sensationnel qui a ouvert la marque dimanche face à Calgary. À la suite de ces performances, Bedard a été nommé Joueur de la semaine dans la Ligue de l’Ouest. Projeté comme un des favoris pour le Repêchage de la LNH en 2023, l’athlète originaire de North Vancouver, en Colombie-Britannique, en est à sa deuxième saison avec les Pats, alors qu’il mène l’équipe avec 45 points en 33 rencontres.

Celui qui complète le groupe des attaquants est le choix de premier tour des Stars de Dallas en 2020 Mavrik Bourque des Cataractes de Shawinigan, qui a été nommé Joueur de la semaine de la LHJMQ après avoir amassé deux buts et trois aides pour cinq points en deux matchs. Face à Val-d’Or samedi, le joueur de 20 ans originaire de Plessisville, au Québec, a connu un match de trois points, marquant entre autres le but gagnant en prolongation. Cette saison, le prometteur joueur de centre compte maintenant 25 points, soit sept buts et 18 aides, en 12 matchs.

À la ligne bleue, le défenseur des Pats de Regina Ryker Evans continue d’apporter sa touche offensive alors qu’en trois sorties, il a marqué quatre buts et deux aides pour six points, avec notamment deux matchs de suite de plus d’un but, face à Lethbridge et Calgary. Choix de deuxième tour du Kraken de Seattle en 2021, le joueur de 20 ans originaire de Calgary a impressionné cette saison avec 10 buts et 33 aides pour 43 points en 39 matchs, ce qui le place au premier rang des pointeurs chez les défenseurs de la Ligue de l’Ouest.

L’autre défenseur retenu cette semaine est le porte-couleurs des Knights de London Gerard Keane qui a enregistré au cours de la semaine un but et cinq aides pour six points en trois parties, dont un sommet cette saison avec trois points samedi dans un gain de 6-3 sur Kitchener. Le joueur de 20 ans originaire de l’Illinois mène actuellement les défenseurs des Knights avec 19 points en 35 rencontres.

Entre les poteaux, le gardien de but des Generals d’Oshawa Patrick Leaver a signé deux victoires en autant de matchs, notamment grâce à une performance de 31 arrêts contre Barrie samedi, en route vers une victoire de 1 à 0 en déplacement, pour son deuxième jeu blanc de la saison. Ses performances lui ont valu le titre de Gardien de la semaine dans la Ligue de l’Ontario. Cette saison, le gardien de 18 ans originaire de Perth, en Ontario, impressionne comme en fait foi sa fiche de 15-9-1-1, de même que son taux d’efficacité de .916 et sa moyenne de buts alloués de 2,95, l’aidant à se classer au 29e rang parmi les gardiens nord-américains selon la Centrale de recrutement en vue du Repêchage de la LNH en 2022.