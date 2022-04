Équipe de la Semaine dans la LCH (28 mars au 3 avril 2022)

La Ligue canadienne a dévoilé aujourd’hui la 19e édition de l’équipe de la semaine dans la LCH en cette saison régulière 2021-2022 basée sur les performances individuelles réalisées du 28 mars au 3 avril.

Le meneur à l’attaque est l’espoir des Stars de Dallas Logan Stankoven des Blazers de Kamloops qui a amassé quatre buts et cinq passes pour neuf points en trois matchs, notamment grâce à une performance de quatre points contre Prince George mercredi dans une victoire de 8-2, ce qui lui a valu le titre de première étoile de la rencontre. Ces efforts ont aussi conduit le joueur de 19 ans originaire de Kamloops en Colombie-Britannique au titre de Joueur de la semaine dans la Ligue de l’Ouest. Cette saison, le joueur de centre en pleine ascension est le meneur chez les Blazers avec 96 points en 55 matchs, une production qui n’est devancée que par un seul joueur à l’échelle de la ligue.

Toujours à l’attaque, il y a le choix de premier tour des Blues de St-Louis en 2021, Zachary Bolduc des Remparts de Québec qui est retenu dans l’équipe de la semaine après avoir impressionné avec cinq buts et trois passes pour huit points en trois matchs. Contre Baie-Comeau mercredi, le joueur de 19 ans originaire de Trois-Rivières au Québec a réussi son troisième tour du chapeau de la saison et a ajouté une passe pour propulser les Remparts vers un gain de 8 à 2. Avec 79 points, soit 41 buts et 38 passes en 53 matchs cette saison, l’habile ailier gauche est le deuxième marqueur chez les Remparts.

Le troisième attaquant honoré cette semaine est le choix de premier tour des Ducks d’Anaheim en 2021, Mason McTavish des Bulldogs de Hamilton qui a brillé avec quatre buts et trois passes pour sept points en quatre matchs, notamment avec une sortie d’un but et deux passes vendredi dans la victoire de 3-0 des siens à Érié. Le joueur de 19 ans originaire de Carp en Ontario a plus tard reçu le titre de Joueur de la semaine dans la Ligue de l’Ontario. Ayant rejoint la formation de Hamilton au mois de janvier, le talentueux joueur de centre a livré la marchandise chez les Bulldogs où il a amassé 12 buts et 21 passes pour 33 points en 20 match pour un total de 40 points, soit 18 buts et 22 passes en 25 rencontres cette saison.

À la ligne bleue, l’espoir des Panthers de la Floride Evan Nause des Remparts de Québec a brillé en amassant cinq points, soit deux buts et trois passes en trois matchs, notamment en disputant son premier match de plus d’un but dans la victoire de 6-2 des siens contre Sherbrooke. Joueur de 19 ans originaire de White Rock, en Colombie-Britannique, Nause a impressionné à sa deuxième saison avec Québec où il est le meilleur marqueur chez les défenseurs à égalité avec 35 points en 52 rencontres, soit six buts et 29 passes.

L’autre joueur retenu chez les défenseurs est le choix de premier tour des Blackhawks de Chicago en 2021 Nolan Allan des Raiders de Prince Albert, qui en trois matchs a inscrit un but et quatre passes pour cinq points, notamment en participant à tous les buts des siens dans la victoire de 4-2 samedi contre Regina, un sommet personnel cette saison. Originaire de Davidson en Saskatchewan, le joueur de 18 ans est deuxième chez les défenseurs des Raiders avec 38 points, soit sept buts et 31 passes en 61 matchs.

Entre les poteaux, le gardien né en 2003 Nathan Darveau des Tigres de Victoriaville a brillé à ses trois matchs au menu, signant une paire de victoires et affichant un pourcentage d’arrêt de .959 et une moyenne de buts alloués de 1,34. Sa semaine a été marquée par une victoire de 2-0 samedi à Rouyn-Noranda où Darveau a repoussé les 37 tirs pour signer son premier jeu blanc en carrière, et ce contre l’équipe de sa ville d’origine. Pour ses efforts, Darveau a été nommé Joueur de la semaine dans la LHJMQ. Cette saison, Darveau a impressionné avec ses huit victoires, un pourcentage d’arrêt de .913 et une moyenne de buts alloués de 3,26.