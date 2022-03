Équipe de la Semaine dans la LCH (21 au 27 mars 2022)

La Ligue canadienne a dévoilé aujourd’hui la 18e édition de l’équipe de la semaine dans la LCH en cette saison régulière 2021-2022 basée sur les performances individuelles réalisées du 21 au 27 mars.

Celui qui mène chez les attaquants est l’ailier gauche de 20 ans du Spirit de Saginaw Dalton Duhart, qui a amassé six buts et quatre aides pour 10 points en trois matchs. Il a réussi un sommet personnel cette saison avec une performance de six points dans un duel enlevant qui s’est conclu sur une marque de 9 à 8 vendredi, rencontre au cours de laquelle le joueur originaire du Michigan a inscrit son quatrième but de la soirée en prolongation. Duhart a par la suite reçu le titre de Joueur de la semaine de la Ligue de l’Ontario. Cette saison, Duhart a déjà établi des records personnels dans toutes les catégories offensives majeures, avec ses 18 buts et 31 aides pour 49 points en 59 matchs.

Toujours à l’attaque, on retrouve le joueur de centre de 20 ans du Phoenix de Sherbrooke Xavier Parent, qui a impressionné avec huit points, soit six buts et deux aides en trois sorties. Il a notamment connu deux rencontres d’affilée de trois points, face à Chicoutimi et Baie-Comeau. Pour ses efforts, Parent a été honoré à titre de Joueur de la semaine de la LHJMQ. Il est actuellement engagé dans une séquence de cinq matchs avec au moins un point, ayant inscrit neuf buts et quatre aides au passage. Cette saison, le Blainvillois a fait bouger les cordages 39 fois en plus d’amasser 42 aides pour 81 points en 49 parties, ce qui le place au deuxième rang des pointeurs du Phoenix.

Celui qui complète le groupe des attaquants est l’espoir des Penguins de Pittsburgh Lukas Svejkovsky des Thunderbirds de Seattle, qui a enfilé cinq buts et trois aides pour huit points en trois matchs. Il a d’ailleurs connu sa meilleure sortie de la saison avec une performance de cinq points dans une victoire de 6 à 2 samedi face à Vancouver. Svejkovsky a par la suite été nommé Joueur de la semaine dans la Ligue de l’Ouest. Âgé de 20 ans et originaire de Point Roberts, dans l’État de Washington, l’ailier droit prometteur occupe le deuxième rang des pointeurs des Thunderbirds cette saison avec 69 points en 53 matchs, dont 39 points en 29 rencontres depuis son arrivée à Seattle en décembre.

À la ligne bleue, le défenseur du Spirit de Saginaw né en 2002 Mitchell Smith a été le meneur avec sept points, soit trois buts et quatre aides, en trois matchs. Face à Sarnia vendredi, le produit local a dominé avec un sommet cette saison de cinq points (deux buts, trois aides). En 60 parties en 2021-2022, Smith a inscrit 12 buts et 28 aides pour 40 points, ce qui le place deuxième parmi les arrières du Spirit.

Aussi à la ligne bleue, on retrouve l’arrière du Titan d’Acadie-Bathurst, Miguel Tourigny, qui poursuit avec son impressionnant jeu cette saison en ayant amassé deux buts et quatre aides pour six points en trois rencontres. Il connaît actuellement une séquence de sept matchs avec au moins un point. Cela comprend une victoire des siens de 11 à 2 vendredi contre Halifax au cours de laquelle Tourigny a marqué un but et une paire de mentions d’aide pour récolter la troisième étoile de la partie. Joueur de 20 ans originaire de Victoriaville, au Québec, Tourigny mène tous les défenseurs de la LHJMQ avec 68 points, soit 26 buts et 42 aides en 49 matchs. Admissible au Repêchage de la LNH de 2022, Tourigny se classe au 178e rang parmi les patineurs nord-américains selon la Centrale de recrutement de la LNH.

Entre les poteaux, le gardien de but recrue de 16 ans des IceDogs de Niagara Joey Costanzo a impressionné avec deux sorties au cours desquelles il a repoussé un total de 71 lancers, en route vers des victoires face à Peterborough et Érié pour conclure la semaine avec un taux d’efficacité de .973 et une moyenne de buts alloués de 1,00. Costanzo a par la suite été récompensé en étant nommé Gardien de but de la semaine dans la Ligue de l’Ontario. Originalement choisi par Niagara au deuxième tour du Repêchage de la Ligue de l’Ontario en 2021, Costanzo a signé cinq gains cette saison, dont quatre à ses sept dernières sorties.