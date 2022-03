Équipe de la Semaine dans la LCH (21 au 27 février 2022)

La Ligue canadienne a dévoilé aujourd’hui la 15e édition de l’équipe de la semaine dans la LCH en cette saison régulière 2021-2022 basée sur les performances individuelles réalisées du 21 au 27 février.

Celui qui mène chez les attaquants est le joueur de centre né en 2002 Logan Morrison des Bulldogs de Hamilton, qui a amassé quatre buts et neuf aides pour 13 points en quatre matchs, dont deux performances de quatre points dans des victoires face à North Bay et Niagara. Morrison a plus tard été nommé Joueur de la semaine de la Ligue de l’Ontario. Cette saison, le joueur originaire de Guelph, en Ontario, se classe au sixième rang parmi les pointeurs de la Ligue de l’Ontario avec 23 buts et 52 aides pour 75 points en 41 matchs.

Toujours à l’attaque, on retrouve Joshua Roy du Phoenix de Sherbrooke, choix de cinquième tour des Canadiens de Montréal en 2021, qui a inscrit trois buts et neuf aides pour 12 points en trois sorties. Face à Victoriaville samedi, le joueur de 18 ans originaire de Saint-Georges-de-Beauce, au Québec, a réussi un sommet personnel cette saison avec six points, en route vers un gain de 9 à 1 et la première étoile du match. Roy a par la suite été reconnu comme Joueur de la semaine dans la LHJMQ. Au terme des activités du weekend, le talentueux ailier droit était au sommet des pointeurs de la LHJMQ avec 73 points en 37 parties.

Celui qui complète le groupe des attaquants est l’ailier gauche de 20 ans des Oil Kings d’Edmonton Carter Souch, qui a impressionné en trois rencontres avec cinq buts et trois aides pour huit points, des performances soulignées par une sortie de deux buts et une aide dans un gain de 6 à 3, vendredi face à Regina, ce qui marquait son troisième match de suite avec au moins trois points. En raison de ses efforts, Souch a été nommé Joueur de la semaine de la Ligue de l’Ouest. Il connaît actuellement une séquence de cinq matchs avec au moins un point, au cours de laquelle il a amassé six buts et six aides. Au passage, le produit local est au troisième rang chez les Oil Kings avec 57 points en 52 parties.

À la ligne bleue, le défenseur recrue du Storm de Guelph Michael Buchinger a apporté une touche offensive inscrivant 11 points, soit deux buts et neuf aides en quatre matchs, dont un sommet cette saison de quatre points – quatre mentions d’aide – dans la victoire de dimanche au compte de 7 à 3 face à Kitchener. Choisi pour participer au prochain Match des Espoirs de la LCH/LNH Kubota, le joueur de 17 ans originaire de Markham, en Ontario, connaît une solide première saison avec le Storm, alors qu’il mène tous les défenseurs de l’équipe avec 37 points en 46 rencontres.

Toujours à la ligne bleue, il y a le défenseur de 20 ans des Bulldogs de Hamilton Nathan Staios, qui a brillé avec trois buts et six aides pour neuf points en quatre matchs, dont celui au cours duquel il a réussi le premier tour du chapeau de sa carrière au terme d’un suspense qui s’est soldé par une victoire en prolongation de 4 à 3 samedi face à Ottawa. Cette saison, l’athlète originaire d’Oakville, en Ontario, mène tous les défenseurs des Bulldogs avec 52 points en 43 parties.

Devant le filet, le gardien recrue des Royals de Victoria Tyler Palmer a signé deux victoires en deux sorties, affichant au passage une moyenne de buts alloués de 1,00 et un taux d’efficacité de .969. Face aux rivaux de Vancouver lundi, Palmer a repoussé les 35 tirs dirigés contre lui pour signer son deuxième jeu blanc de la saison, en route vers un gain de 3 à 0 à l’étranger. Le joueur de 18 ans originaire de Fernie, en Colombie-Britannique, a par la suite reçu la mention de gardien de but de la semaine dans la Ligue de l’Ouest. Cette saison, Palmer a impressionné en signant 10 victoires, avec une moyenne de buts alloués de 3,65 et un taux d’efficacité de .906.