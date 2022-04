Équipe de la Semaine dans la LCH (18 au 24 avril 2022)

La Ligue canadienne a dévoilé aujourd’hui la 22e édition de l’équipe de la semaine dans la LCH en cette saison régulière 2021-2022 basée sur les performances individuelles réalisées du 18 au 24 avril.

Celui qui mène chez les attaquants est l’ailier droit des Mooseheads de Halifax Jordan Dumais, qui a brillé en trois sorties avec 14 points, soit trois buts et 11 mentions d’aide. Parmi les faits saillants, on note la victoire de 9 à 3 mardi face au Cap-Breton au cours de laquelle le joueur de 18 ans originaire de l’île Bizard, au Québec, a reçu la première étoile de la rencontre après avoir amassé six mentions d’aides. Pour ses performances, Dumais a par la suite été nommé Joueur de la semaine de la LHJMQ. Il connaît actuellement une séquence de 10 matchs avec au moins un point au cours de laquelle il a amassé 14 buts et 18 aides. Dumais est actuellement troisième du classement de la LHJMQ avec 104 points en 66 matchs. Admissible au prochain Repêchage de la LNH, Dumais se classe 72e parmi les patineurs nord-américains selon le rapport de mi-saison de la Centrale de recrutement de la LNH.

Toujours à l’attaque, il y a le choix de premier tour des Stars de Dallas en 2020 Mavrik Bourque des Cataractes de Shawinigan, qui a impressionné avec sept points, soit trois buts et quatre aides en deux matchs, se démarquant dans la victoire à l’étranger de 4 à 1 jeudi à Victoriaville, alors que le prometteur joueur de centre a participé aux quatre buts des siens. Limité à 29 sorties cette saison, le joueur de 20 ans originaire de Plessisville, au Québec, a noirci la feuille de pointage dans tous ses matchs sauf un et occupe le troisième rang des pointeurs des Cataractes avec 61 points.

Celui qui complète le groupe des attaquants est l’espoir des Stars de Dallas Antonio Stranges des Knights de London, qui a inscrit trois buts et quatre aides pour sept points en trois rencontres, dont une de trois aides dimanche dans un gain de 4-3 à Kitchener pour aider les Knights à l’emporter 2 à 1 dans le premier match de la série de premier tour. Stranges a par la suite reçu le titre de Joueur de la semaine de la Ligue de l’Ontario pour ses performances. Âgé de 20 ans et originaire du Michigan, le talentueux ailier gauche conclut la saison régulière au deuxième rang des pointeurs des Knights après avoir marqué 84 points en 60 parties.

À la ligne bleue, l’espoir des Golden Knights de Vegas Lukas Cormier des Islanders de Charlottetown a continué d’impressionner alors qu’il a enfilé quatre buts et trois aides pour sept points en quatre matchs, dont une sortie de deux buts et une aide mardi dans la victoire de 4-0 à Moncton, rencontre au cours de laquelle il a obtenu la première étoile. Il est actuellement engagé sur une séquence de 11 matchs avec au moins un point, récoltant au passage neuf buts et sept aides. Le joueur de 20 ans originaire de Sainte-Marie-de-Kent, au Nouveau-Brunswick, occupe le deuxième rang des pointeurs de son équipe et le deuxième rang de tous les défenseurs de la ligue avec 78 points en 59 parties.

Toujours à la ligne bleue, il y a le défenseur des Thunderbirds de Seattle Kevin Korchinski qui a brillé en deux matchs éliminatoires avec un but et cinq aides pour six points. Parmi les faits saillants, on note la victoire de samedi au compte de 7-3 contre Kelowna, au cours de laquelle le joueur de 17 ans originaire de Saskatoon a connu sa deuxième performance de suite de trois points pour aider les Thunderbirds à prendre une avance de 2-0 dans la série. Il a été récompensé avec le titre de Joueur de la semaine de la Ligue de l’Ouest. Classé cinquième chez les défenseurs nord-américains en vue du prochain Repêchage de la LNH, Korchinski a impressionné en 2021-2022, finissant cinquième chez les pointeurs des Thunderbirds et quatrième chez tous les défenseurs de la Ligue de l’Ouest avec 65 points en 67 matchs.

Devant le filet, on retrouve le gardien des Greyhounds de Sault Ste. Marie Tucker Tynan, qui a pratiquement été imbattable en deux gains éliminatoires, au cours desquels il a affiché un taux d’efficacité de .981 et une moyenne de buts alloués de 0,50. Parmi ses faits saillants, il y a la victoire de 3 à 0 jeudi face à Guelph, au cours de laquelle Tynan a repoussé 23 tirs, en route vers la deuxième étoile du match et son premier jeu blanc en séries en carrière. Le joueur de 19 ans originaire de l’Illinois a à nouveau été solide deux soirs plus tard alors qu’il a bloqué 30 lancers pour mener les Greyhounds vers une avance de 2 à 0 dans la série. Pour souligner ses efforts, Tynan a été nommé Gardien de but de la semaine dans la Ligue de l’Ontario. Tynan a été impressionnant depuis qu’il s’est joint aux Greyhounds en décembre, affichant un bilan de 17-10-6-1 pour le reste de la saison régulière.