Équipe de la semaine dans la LCH (13 au 19 déc. 2021)

La Ligue canadienne a dévoilé aujourd’hui la 11e édition de l’équipe de la semaine dans la LCH en cette saison régulière 2021-2022 basé sur les performances individuelles réalisées du 13 au 19 décembre.

Celui qui mène chez les attaquants est l’ailier droit des Mooseheads d’Halifax Jordan Dumais, qui a inscrit huit points en trois matchs, soit trois buts et cinq aides, dont son troisième match de quatre points de la saison, samedi dans un gain de 6-2 à Moncton. Cela l’a aidé à être nommé Joueur de la semaine dans la LHJMQ. Le joueur de 17 ans originaire de L’Île-Bizard, au Québec, et espoir en vue du Repêchage de la LNH en 2022 a récolté 47 points en 30 matchs cette saison, une production dépassée par seulement un joueur dans toute la ligue.

Toujours à l’attaque, on retrouve l’espoir des Oilers d’Edmonton Ty Tullio des Generals d’Oshawa, qui a marqué quatre fois en deux matchs et a ajouté trois aides pour un total de sept points, avec notamment un sommet cette saison de quatre points samedi dans un gain de 8-4 à Peterborough au cours duquel il a inscrit un but et trois aides. Pour ses efforts, Tullio a reçu le titre de Joueur de la semaine dans la Ligue de l’Ontario. Joueur de 19 ans originaire de Lakeshore, en Ontario, ce prometteur ailier droit mène son équipe avec 38 points en 26 matchs cette saison.

Celui qui complète le groupe est le joueur de centre des Warriors de Moose Jaw Ryder Korczak, qui a inscrit deux buts et cinq aides pour sept points en trois matchs. Face à Saskatoon mardi, le joueur de 19 ans originaire de Yorkton, en Saskatchewan, a réussi un sommet cette saison de quatre points, soit deux buts et deux aides dans une victoire de 5 à 4. Cela l’a aidé à mettre la main sur le titre de Joueur de la semaine de la Ligue de l’Ouest. Choix de troisième tour des Rangers de New York en 2021, Korczak mène les Warriors pour les points avec 35 points en 31 parties.

À la ligne bleue, l’espoir des Canadiens de Montréal William Trudeau des Islanders de Charlottetown a brillé en inscrivant sept points, soit deux buts et cinq aides en trois matchs. Contre le Cap-Breton samedi, Trudeau a connu sa meilleure soirée de la saison avec quatre points – toutes des aides – en route vers une victoire de 7 à 4 et la troisième étoile du match. Le joueur de 19 ans originaire de Varennes, au Québec, se classe au troisième rang des défenseurs de l’équipe avec 25 points en 31 rencontres.

Toujours à la ligne bleue, on retrouve le défenseur des Thunderbirds de Seattle Kevin Korchinski, qui a impressionné avec cinq points, soit un but et quatre aides en trois matchs. Le joueur de 17 ans originaire de Saskatoon qui devrait être choisi au deuxième ou troisième tour du prochain Repêchage de la LNH a brillé mardi à Tri-City en noircissant la feuille de pointage quatre fois, en route vers un gain de 7 à 1 contre les Americans. Cette saison, Korchinski mène tous les défenseurs des Thunderbirds avec 24 points en 28 matchs.

Devant le filet, le gardien des Rebels de Red Deer Connor Ungar a ébloui en trois sorties au cours desquelles il a signé des victoires face à Swift Current et Calgary en réalisant un total de 85 arrêts. Contre le Hitmen samedi, le gardien né en 2002 y est allé de sa meilleure performance de la campagne face à l’équipe de son patelin avec un sommet cette saison de 47 arrêts dans une victoire de 3 à 2 en prolongation. Ses efforts ont fait de lui la première étoile du match et il a par la suite été nommé Gardien de but de la semaine dans la Ligue de l’Ouest. En 15 matchs cette saison, Ungar affiche un dossier de 11-2-1-0, un taux d’efficacité de .925 et une moyenne de buts alloués de 2,06.