Environnements Protégés | Retour sur les événements du 30 janvier au 7 février

Le troisième événement d’environnement protégé de la LHJMQ s’est conclu dimanche dernier dans les villes hôtesses de Rimouski et de Drummondville après une fin prématurée un peu plus tôt dans la semaine du côté de Chicoutimi. Voici ce qu’il faut retenir des activités de la dernière semaine dans la LHJMQ.

Environnement protégé de Chicoutimi

Après les parties du 30 et 31 janvier dernier, la Ligue a dû mettre en action son plan de contingence en raison d’un cas positif à la COVID-19 chez les Tigres de Victoriaville. De leur côté, les Saguenéens de Chicoutimi, qui avaient affronté les Tigres à deux reprises au cours de la fin de semaine, ont été placés en isolement préventif et n’ont pas participé aux autres parties prévues au calendrier.

Les Tigres et les Saguenéens étant écartés de la compétition, les Foreurs de Val-d’Or et les Olympiques de Gatineau se sont donc affrontés pour une troisième fois consécutive le 3 février avant de quitter eux aussi la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Les Foreurs l’ont emporté 2-1 grâce à des buts de Zackary Michaud et d’Alexandre Doucet. Val-d’Or a ainsi quitté Chicoutimi avec une fiche de trois victoires en autant de rencontres, mais en ayant aussi constaté l’étendue du talent des jeunes Olympiques.

Environnement protégé de Drummondville

Les Huskies de Rouyn-Noranda avaient très bien performé depuis leur arrivée à Drummondville. Or, les choses se sont toutefois compliquées cette semaine avec une première défaite de 6-1 contre l’Armada de Blainville-Boisbriand, puis une défaite par jeu blanc contre les Voltigeurs de Drummondville. La troupe de Mario Pouliot a toutefois conclu ses activités du bon pied avec une victoire de 3-2 dimanche face au Phœnix de Sherbrooke.

Du côté de l’Armada, l’équipe n’a subi qu’une seule défaite au cours de la semaine par la marque de 4-2 contre les Voltigeurs, dimanche. Blainville-Boisbriand trône actuellement au sommet du classement de la LHJMQ avec un dossier de 13-3-0. L’entraîneur-chef de l’Armada Bruce Richardson est satisfait du travail accompli par son équipe depuis le début des environnements protégés.

« L’équipe travaille fort tous les jours et les nouveaux joueurs qui se sont greffés à l’équipe s’adaptent très bien », remarque Richardson, qui se décrit de plus en plus comme un père de famille en plus d’un entraineur depuis le début des bulles. « Les joueurs sont toujours prêts pour de nouveaux défis. »

Le Phœnix de Sherbrooke a perdu ses six rencontres disputées à Drummondville, ne marquant que six buts en quatre parties lors de la dernière semaine. La nouvelle acquisition, Joshua Roy, a été le meilleur joueur du Phœnix avec deux buts et deux passes. Finalement, l’équipe hôtesse, les Voltigeurs de Drummondville, a complété la semaine avec une fiche de trois victoires et une défaite. Le gardien Francesco Lapenna a d’ailleurs brillé, ce qui lui a valu une place au sein de l’équipe de la semaine Vidéotron de la LHJMQ grâce à ses deux jeux blancs.

Lui aussi nommé sur l’équipe de la semaine, l’attaquant des Voltigeurs William Dufour n’avait que des bons mots pour son gardien de but.

« Lapenna nous sauve match après match et il s’améliore toujours », se réjouit Dufour. « Ce n’est pas stressant de jouer devant lui, on sait que même si on fait une erreur, il pourra nous sauver avec un gros arrêt. »

Environnement protégé de Rimouski

Le Drakkar de Baie-Comeau n’a pas été capable de construire sur ses solides performances du 30 et 31 janvier, ayant subi la défaite à ses trois dernières rencontres dans l’environnement protégé de Rimouski après avoir remporté ses trois premiers duels.

Contrairement au Drakkar, les Cataractes de Shawinigan ont été presque parfaits à Rimouski subissant la défaite à une seule occasion, justement contre l’Océanic par la marque de 4-3 mardi dernier. Les attaquants Olivier Nadeau et Vasily Ponomarev ont été les meilleurs pointeurs des Cataractes cette semaine avec une récolte de cinq points chacun.

Les Remparts de Québec et l’Océanic de Rimouski ont terminé la dernière semaine avec une fiche identique de .500, soit deux victoires et deux défaites. Le défenseur des Remparts Evan Nause a été la vedette offensive de l’équipe avec ses six passes, ce qui lui a valu l’honneur d’être nommé sur l’équipe de la semaine Vidéotron.

Les villes de Québec et Shawinigan seront les hôtesses des prochains environnements protégés qui débuteront dès ce vendredi, le 12 février. Pour les premières parties au programme, les Remparts affronteront le Drakkar tandis que les Cataractes croiseront le fer avec le Phœnix à compter de 14h.