Environnements Protégés | Retour sur la fin de semaine du 30-31 janvier

Les activités de la LHJMQ ont repris en force le 30 janvier dernier dans les trois environnements protégés du circuit tenus à Chicoutimi, Drummondville et Rimouski.

Dans l’environnement protégé de Chicoutimi, nous avions droit à deux programmes doubles alors que les Tigres de Victoriaville et les Saguenéens de Chicoutimi s’affrontaient à deux reprises durant le week-end, tout comme les Foreurs de Val-d’Or et les Olympiques de Gatineau.

Les Saguenéens ont remporté le premier affrontement face aux Tigres 6-1 grâce à une performance d’un but et deux passes d’Hendrix Lapierre, lui qui disputait un premier match depuis son retour du camp d’entraînement des Capitals de Washington. De plus, Pierrick Dubé, fraichement acquis des Remparts de Québec par Chicoutimi, a également bien fait avec sa nouvelle équipe, lui qui a récolté un but et une passe.

Lapierre affirme avoir beaucoup observé la façon dont se comportaient les joueurs des Capitals lors de son camp et il tente de transporter les bienfaits de cette expérience avec lui à Chicoutimi.

« Ce sont les meilleurs joueurs au monde, mais ils ne se compliquent pas la vie sur la glace », a mentionné Lapierre après son retour avec les Sags. « Ovechkin a marqué plus de 700 buts dans la LNH en gardant les choses simples. J’essaie parfois d’en faire trop sur la glace, et je dois tenter de modifier cela. »

Ce sont toutefois les Tigres qui se sont imposés dans le match retour avec une victoire de 4-2. Nicolas Daigle a été la vedette de la rencontre avec ses trois points, dont deux buts.

L’entraîneur-chef des Saguenéens, Yanick Jean, n’était pas satisfait de la performance de son équipe dimanche. « On n’a pas été bon en contrôle de la rondelle, on a fait beaucoup trop de revirements. Il va falloir être plus intense dans nos prochaines parties », a-t-il expliqué après les deux matchs du week-end.

Toujours à Chicoutimi, les Foreurs et les Olympiques croisaient également le fer à deux reprises en fin de semaine. Forts des acquisitions de Samuel Poulin et de Xavier Bernard au courant de la dernière semaine, les Foreurs ont remporté leurs deux rencontres par la marque de 3-2. La tâche n’a toutefois pas été simple pour la troupe de Pascal Rhéaume, qui a eu besoin d’une fusillade samedi et d’une période de prolongation dimanche pour défaire les Olympiques. Les Foreurs affronteront les Saguenéens dès aujourd’hui, tandis que les Tigres feront face aux Olympiques.

Du côté de Drummondville maintenant, les Huskies de Rouyn-Noranda ont conclu le week-end avec une fiche immaculée de deux victoires pendant que le Phoenix de Sherbrooke n’a pas réussi à trouver le chemin de la victoire.

Avec le départ de joueurs importants du Phoenix via de récentes transactions, le gardien Samuel Hlavaj n’a pas pu faire de miracle, subissant la défaite face aux Voltigeurs de Drummondville samedi (6-3) et contre l’Armada de Blainville-Boisbriand dimanche (3-2). À l’inverse, tout fonctionnait du côté des Huskies alors qu’ils ont marqué onze buts dans des victoires face à l’Armada (6-5) et aux Voltigeurs (5-2), respectivement . William Rouleau et Charles-Édouard Drouin ont été les vedettes offensives pour Rouyn-Noranda avec cinq points chacun lors de ces rencontres. Les Huskies et le Phoenix s’affronteront dès ce soir.

Quant aux Voltigeurs et à l’Armada, ils ont tous les deux remporté leur partie respective face au Phoenix et ils se sont inclinés contre les Huskies. L’entraîneur-chef des Voltigeurs Steve Hartley a d’ailleurs tenu à louanger le travail du gardien des Huskies, Samuel Richard. « Le gardien des Huskies a été très bon, il a fait des gros arrêts quand on a frappé à la porte », a-t-il remarqué après la défaite des Voltigeurs de dimanche.

Finalement, nous avions également droit à deux programmes doubles dans l’environnement protégé de Rimouski. D’abord, l’équipe hôtesse de l’Océanic affrontait deux fois les Cataractes, deux duels qui se sont conclus par des victoires de Shawinigan. L’affrontement de dimanche s’est soldé lorsque Mavrik Bourque a donné la victoire à son équipe grâce à son deuxième filet de la rencontre avec seulement huit secondes à écouler à la période de prolongation. La veille, Bourque avait inscrit un tour du chapeau pour aider les siens à l’emporter 5-4 sur l’Océanic.

De leur côté, les Remparts ont eu le dessus sur le Drakkar lors de leurs deux parties du week-end. Le gardien Thomas Sigouin a été d’office pour les deux rencontres, lui qui a stoppé 43 des 46 tirs dirigés vers lui pour procurer des victoires de 3-1 et de 5-2 à la troupe de Patrick Roy. Acquis en retour de Pierrick Dubé, l’ancien attaquant des Saguenéens Olivier Pouliot a quant à lui récolté deux passes à ses deux premiers matchs avec les Remparts.

Après une journée de congé pour toutes les équipes lundi, les activités reprendront dès aujourd’hui, mardi le 2 février, avec la présentation de quatre rencontres.