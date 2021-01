Environnement Protégé | Louis Robitaille a bien préparé les Olympiques

À travers toutes les incertitudes, les ajustements, les changements et les contraintes, les entraîneurs de la LHJMQ essaient tant bien que mal d’offrir à leurs jeunes un semblant de normalité.

Louis Robitaille reconnaît que l’environnement est complètement différent, que ce soit les parties sans spectateurs ou les bulles protégées. Sauf que le pilote des Olympiques de Gatineau affirme que ses jeunes sont simplement heureux de pouvoir jouer au hockey dès qu’ils posent le pied à l’aréna.

Les joueurs sont en isolation préventive depuis 14 jours en préparation à leur série de deux rencontres en fin de semaine dans l’environnement protégé de Drummondville. Ils ont été testés cette semaine et on leur demande de respecter la distanciation sociale et d’éviter les déplacements.

« On ne veut pas jouer à la police. On parle avec nos familles de pension et nos joueurs sont conscients de la situation et ils sont très reconnaissants d’avoir la chance de jouer », mentionne le pilote des Olympiques. « Le confinement du gouvernement simplifie les choses pour nous. On sait qu’on ne peut pas sortir après 20h. Ce n’est pas plus facile pour nous, comme père de famille et comme être humain », ajoute-t-il.

Sauf que Louis Robitaille et ses joueurs ont un boulot à faire. Et depuis le 4 janvier, c’est un peu comme un nouveau camp d’entraînement pour tout le monde.

« C’est ce qu’on a dit aux joueurs au retour des Fêtes. C’est vraiment un camp d’entraînement 2.0. Ça fait presque un mois qu’on n’a pas joué de parties ou qu’on a pu avoir un entraînement collectif ».

L’entraîneur a vu beaucoup de détermination et de bonheur depuis le retour sur la glace.

« Quand on a commencé le 4 janvier, on a mis nos bottes de travail et on a réitéré l’identité et les valeurs de l’organisation et ce qu’on attend de nos joueurs», souligne-t-il. « La préparation des joueurs reste la même. Quand ils arrivent à l’aréna, ils sont très excités de sauter sur la patinoire. Ils ont beaucoup d’enthousiasme. Ils savent qu’on va jouer au hockey dans les prochains jours, ce qui fait en sorte que je vois beaucoup d’optimisme et de plaisir ».

Le groupe d’entraîneurs doit faire preuve d’imagination pour garder la motivation et l’intérêt des athlètes quand tout le monde est confiné dans une bulle.

« On va vivre un quotidien sans déplacement. Il va falloir trouver un moyen de garder nos jeunes actifs. Il va y avoir des entraînements et des périodes d’études, mais également des moments de détente pour se détacher un peu du hockey », mentionne le pilote des Olympiques. « On ne peut pas être engagés dans le hockey à 100% tous les jours, surtout les journées qu’on n’a pas de parties. À un moment donné, ça met beaucoup trop de pression sur les jeunes. Il faut trouver un équilibre dans tout ça ».

Le conseiller pédagogique des Olympiques sera du voyage, pour superviser les périodes d’étude. On aménagera aussi une salle commune, où les jeunes pourront s’amuser avec des jeux vidéos, une table de ping pong ou jouer aux cartes. Malgré les contraintes, l’entraîneur affirme que ses joueurs gardent le sourire.

« Les jeunes savent qu’ils sont choyés de pratiquer le sport qu’ils aiment le plus au monde. Il ne faut jamais oublier que ce sont des adolescents qui pratiquent le sport qu’ils chérissent depuis qu’ils sont jeunes », avance-t-il. « On leur rappelle que malgré des moments qui peuvent être parfois difficiles, ils sont chanceux de pouvoir jouer au hockey ».

Louis Robitaille affirme que ses joueurs seront prêts samedi. « Travailler fort, ce n’est pas un fardeau pour eux. Ça reste un plaisir. Nos jeunes ont tellement hâte de sauter sur la patinoire. On est également reconnaissant envers la LHJMQ de travailler avec nous et de mettre en place ces environnements protégés ».

Les Olympiques affronteront les Foreurs de Val-D’Or samedi et les Voltigeurs de Drummondville dimanche, au Centre Marcel-Dionne de Drummondville.