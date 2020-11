En Route vers le Repêchage LNH 2021 | Top 10 Espoirs LHJMQ d’Octobre

Avec le Repêchage LNH 2020 qui est maintenant chose du passé, la vague d’espoirs admissibles au prochain repêchage est prête à rayonner dans la LHJMQ.

La cuvée 2021 de la LHJMQ consiste de plusieurs attaquants hautement convoités et de défenseurs qui excellent en transition. Puisque peu de matchs ont été disputés jusqu’ici cette saison, le classement des espoirs de ce mois-ci sera en ordre alphabétique.

Isaac Belliveau | D | Rimouski, Océanic

Belliveau vient tout juste de conclure une saison exceptionnelle avec l’Océanic dans laquelle il a amassé 53 points en 62 matchs, à égalité au sommet des pointeurs recrues du circuit. Son tir, ses instincts offensifs et son habileté à repérer le joueur libre dans les trois zones sont certainement ses meilleurs attributs et ils lui seront très utiles au prochain niveau.

Le natif d’Orford, Québec jouera assurément dans toutes les situations pour une équipe de Rimouski qui sera en reconstruction cette saison. Un défenseur qui excelle déjà dans les deux sens de la patinoire, le joueur de 17 ans devra continuer de travailler sur son explosion avant de jouer chez les professionnels.

Zachary Bolduc | C | Rimouski, Océanic

Un coéquipier de Belliveau chez l’Océanic, Zachary Bolduc a peut-être raté quelques matchs au début de la saison dernière, mais il a certainement repris le temps perdu après son début dans la LHJMQ. L’attaquant élite a maintenu une moyenne de près d’un point par match en atteignant le plateau des 30 buts et en ajoutant 22 passes en 55 parties. Le talent de Bolduc, sa vitesse et son acharnement dans les trois zones font en sorte que plusieurs dépisteurs sont excités par son potentiel.

Le produit de Trois-Rivières, Québec est un fin marqueur dont la hargne et les aptitudes avec la rondelle dans les espaces restreints l’aideront assurément à atteindre le prochain niveau. Même si Bolduc devra prendre un peu de poids et de force, l’attaquant de 17 ans possède déjà plusieurs des intangibles nécessaires pour exceller chez les pros.

Xavier Bourgault | C | Shawinigan, Cataractes

Le niveau de combativité de Xavier Bourgault ne rivalise qu’avec son talent, ce qui lui procure une combinaison léthale. Le marqueur d’élite a comme objectif de suivre dans les traces de son coéquipier Mavrik Bourque en devenant le prochain membre des Cataractes à être sélectionné au premier tour du Repêchage LNH.

Bourgault peut marquer de n’importe ou sur la glace. Ses aptitudes avec la rondelle sont incroyables et il possède un tir précis digne des pros. Après avoir trouvé le fond du filet à 33 reprises la saison dernière, le joueur de 18 ans pourrait très bien éclipser le plateau des 40 buts cette année. Le potentiel de Bourgault n’a aucune limite.

Zachary Dean | C | Gatineau, Olympiques

Dean exécute tout à pleine vitesse, c’est ce qui fait de lui un attaquant aussi létal avec un talent unique. Le prochain espoir de premier plan de Terre-Neuve possède des aptitudes similaires à un autre talent local, le choix de premier tour des Devils du New Jersey en 2020, Dawson Mercer.

De la vitesse, des aptitudes avec la rondelle hors du commun et une touche de fin marqueur, Zachary Dean peut pratiquement tout faire. Le joueur de 17 ans ne se gêne pas pour manier la rondelle dans le trafic, on dirait même qu’il s’y plaît. L’adjoint au capitaine des Olympiques fait preuve d’une grande intelligence dans son jeu et a toutes les allures d’un futur professionnel qui sera très efficace.

Zachary L’Heureux | AG | Halifax, Mooseheads

Zachary L’Heureux a offert des performances dominantes avec les puissants Wildcats de Moncton la saison dernière, terminant à égalité avec Belliveau au sommet des pointeurs recrues avec ses 53 points en 55 matchs joués. Un attaquant de puissance qui adore marquer des buts, L’Heureux possède assurément plusieurs des outils requis pour être un solide contributeur au prochain niveau.

Il combine un très haut niveau de combativité avec de la hargne et une superbe touche de marqueur. L’Heureux cherche toujours à contribuer dans toutes les facettes du jeu et c’est ce qui le fait carburer. Même si quelques dépisteurs de la LNH sentent que le joueur originaire de Montréal doit encore travailler son sur son explosion afin d’exceller chez les professionnels, L’Heureux demeure l’un des espoirs les plus complets de la LHJMQ.

James Malatesta | AG | Québec, Remparts

Un attaquant qui aime filer à toute allure et qui possède du talent, de la hargne et une facilité à trouver le fond du filet, James Malatesta fait évidemment tourner bien des têtes depuis ses débuts dans la LHJMQ. Celui qui est très efficace dans les deux sens de la patinoire a fait sentir sa présence l’an dernier, marquant 23 buts et amassant 45 points en 59 matchs en tant que recrue.

La vitesse de Malatesta est perturbante sur l’échec-avant et le natif de Pointe-Claire est au-dessus de la moyenne en termes de créativité et d’habiletés avec la rondelle lorsqu’il est dans le trafic. Il décoche ses tirs très rapidement, ce qui fait de lui une menace à chaque présence sur la glace. Comme avec tout jeune joueur, Malatesta tentera d’atteindre son plein potentiel en contribuant de manière plus constante cette saison.

Olivier Nadeau | AD | Shawinigan, Cataractes

Olivier Nadeau vient tout juste de conclure une bonne saison recrue avec les Cataractes durant laquelle il a marqué 15 buts en 58 rencontres. L’athlète ultra-compétitif est un attaquant très efficace dans les deux sens de la patinoire qui crée de bonnes choses à chaque fois qu’il est sur la glace, lui procurant quelques comparaisons au joueur étoile des Bruins de Boston Patrice Bergeron.

L’éthique de travail de Nadeau, son intelligence avec ou sans la rondelle et son jeu responsable dans les trois zones sont inégalés. Celui qui est originaire de Saint-Georges n’est peut-être pas le joueur le plus flamboyant, mais il tourne toujours autour de la rondelle et exécute les bons jeux lorsqu’il l’a sur sa palette. L’attaquant de grande taille qui a été sélectionné au cinquième rang du Repêchage LHJMQ 2019 continuera de travailler sur sa vitesse en transition pour atteindre son plein potentiel.

Evan Nause | D | Québec, Remparts

L’attente est terminée, Evan Nause a fait son arrivée dans la LHJMQ. Après avoir passé la dernière saison dans la USHL, le défenseur a pris la décision de joindre le circuit Courteau au début du mois de juin. Le joueur de 17 ans qui a grandi à Riverview, au Nouveau-Brunswick, possède tous les outils pour être un défenseur complet et ultra efficace au prochain niveau.

La vision de Nause et ses habiletés supérieures comme patineur viennent assurément le distinguer des autres défenseurs de son âge. L’arrière devra ajouter un peu de masse musculaire afin d’ajouter in peu de robustesse à son jeu, mais il n’y a pas de doute qu’il y parviendra grâce à son éthique de travail et son investissement dans le sport. Nause joue un style de jeu qui ressemble beaucoup à celui du défenseur de la LNH, Jay Bouwmeester.

Justin Robidas | C | Val-d’Or, Foreurs

Justin Robidas est determiné de prouver qu’il est capable de jouer au hockey au plus haut niveau possible. L’attaquant surdoué de petite taille devrait facilement dépasser son total de points amassés à sa saison recrue, lui qui avait obtenu 21 buts et 43 points l’an dernier. La vitesse de Robidas, son acharnement lorsque vient le temps de récupérer la rondelle en échec-avant et ses instincts vifs dans l’action sont certainement ses meilleurs attributs.

La facilité avec laquelle le jeune homme de 17 ans exécute tous ses jeux à pleine vitesse font de lui une des forces offensives de la LHJMQ. Robidas continue de trouver des manières d’ajouter son nom sur la feuille de pointage, peu importe son adversaire, et c’est pourquoi il pourrait devenir un joueur professionnel très efficace.

Joshua Roy | C | Saint John, Sea Dogs

Joshua Roy a subtilement fait ses affaires la saison dernière, terminant sa campagne recrue avec une récolte de 44 points en 60 matchs. L’attaquant hautement prisé n’a jamais à battre ses adversaires de force puisqu’il a l’intelligence pour exécuter tous les jeux offensifs d’importance. Le tout premier choix de la Séance de sélection 2019 de la LHJMQ possède les habiletés d’un joueur élite et un sens du hockey hors-pair.

Roy devra devenir un joueur plus engagé physiquement et défensivement dans les trois zones afin d’atteindre son plein potentiel et le prochain niveau, mais il possède définitivement tout le talent et les instincts pour connaître une longue carrière chez les professionnels.