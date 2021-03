En Route vers le Repêchage LNH 2021 | Top 10 Espoirs de Mars

Avec le retour au jeu de ses équipes du Nouveau-Brunswick ces derniers jours, la LHJMQ a maintenant complètement repris sa saison dans ce qui est devenue la « nouvelle normalité ». Malgré le fait que de nombreuses équipes aient été en pause pendant plus d’un mois, plusieurs joueurs des Maritimes continuent tout de même de faire tourner bien des têtes au cours de la saison écourtée.

Voici un aperçu de certains des espoirs les plus remarqués qui évoluent dans l’Est du Canada, classés par ordre alphabétique.

Zach Biggar | D | Titan d’Acadie-Bathurst

Zach Biggar n’est pas le joueur le plus tape-à-l’œil sur la glace, mais ne vous inquiétez pas, les recruteurs de la LNH l’ont quand même remarqué. Le patineur de 18 ans déplace la rondelle habilement et il amène une énergie qui fait en sorte qu’il est prêt à tout pour défendre son territoire et remporter des matchs. L’ardu défenseur perd rarement ses batailles et est extrêmement polyvalent étant donné sa capacité à jouer avec efficacité des deux côtés de la rondelle.

La recrue du Titan analyse le jeu extrêmement bien, a un bâton très actif défensivement et une première passe précise. Il a de solides instincts offensifs et saute dans le jeu lorsque l’occasion se présente. Tout porte à croire que les statistiques offensives de Biggar vont augmenter d’ici la fin de la saison régulière avec l’ajout de son nouveau partenaire, le vétéran de trois ans et spécialiste en défensive, Jaxon Bellamy.

Cole Huckins | C/AG | Titan d’Acadie-Bathurst

Après avoir joué au centre toute sa saison recrue, Cole Huckins s’adapte maintenant à la vie d’ailier dans la LHJMQ et l’attaquant de deuxième année a rendu cette transition facile. Avec 19 points en 18 matchs cette saison, le produit de Fredericton, au Nouveau-Brunswick, a continué d’avoir de bons résultats offensifs pour le Titan tout en mettant en valeur sa polyvalence. Le joueur de 17 ans possède de nombreux outils nécessaires pour être un attaquant de haute qualité au niveau suivant.

Huckins a une vision formidable, un tir précis et de solides habiletés avec la rondelle dans le trafic. À 6’3’’ et plus de 200 livres, il patine très bien pour sa taille, mais devra continuer à affiner son agilité et son explosivité pour atteindre son plein potentiel au prochain niveau. Les joueurs de sa stature mettent souvent plus de temps à se développer, mais l’attaquant s’est déjà mérité des comparaisons avec l’attaquant des Stars de Dallas Jamie Benn grâce à son style de jeu hargneux.

Riley Kidney | C | Titan d’Acadie-Bathurst

Il y a toujours des leçons qui se donnent lorsque Riley Kidney saute sur la glace. Le produit d’Enfield, en Nouvelle-Écosse, est l’un des joueurs les plus intelligents de la LHJMQ. Kidney joue un style de jeu similaire à celui du joueur étoile russe et membre du Temple de la renommée du hockey, Igor Larionov, lui qui adorait duper ses adversaires grâce à son jeu réfléchi. Comme c’est le cas pour la plupart des joueurs de talent, il est difficile de se préparer pour un match dans lequel on y affronte un joueur avec un QI de hockey aussi élevé que celui de Kidney.

Le joueur de 17 ans est un fabricant de jeu ultra-compétitif qui a un talent incroyable pour repérer les joueurs ouverts de n’importe où sur la patinoire. À 5’11’’ et 168 livres, le joueur de centre devra cependant devenir plus fort et plus explosif pour atteindre son plein potentiel chez les professionnels. En 18 matchs cette saison, le centre a marqué cinq buts tout en ajoutant 12 passes.

Cameron MacDonald | C | Sea Dogs de Saint John

Tout porte à croire que Cameron MacDonald est en train de monter sur les listes du repêchage de la LNH puisque le natif d’Halifax, en Nouvelle-Écosse, devient rapidement l’un des meilleurs joueurs sur 200 pieds de la LHJMQ. Le niveau de compétition et l’attention aux détails du joueur de 17 ans ont intrigué les recruteurs de la LNH, eux qui sont constamment à la recherche d’éléments qui se transporteront bien chez les professionnels.

La recrue des Sea Dogs patine extrêmement bien et a de solides instincts avec et sans la rondelle. Il possède un tir qui est trompeur et qui lui permet de marquer de n’importe où sur la glace. Preuve que le joueur de centre joue bien dans les deux sens de la rondelle, l’entraîneur-chef des Sea Dogs, Greg Gilbert, s’appuie fortement sur le trio du jeune attaquant pour jouer d’importantes minutes dans toutes les situations de jeu.

Robert Orr | AD | Mooseheads d’Halifax

Le natif de Beaconsfield est arrivé dans la LHJMQ peu après que les Mooseheads l’ont acquis lors d’un échange en juin dernier et il n’a pas déçu depuis qu’il s’est joint à la franchise d’Halifax. Orr mène actuellement toutes les recrues de la LHJMQ avec ses 11 buts et occupe le troisième rang de la course au meilleur pointeur des joueurs de première année avec 23 points en 31 matchs. Le joueur de 17 ans a une vitesse d’échappée et un balan sur ses lames qui sont phénoménaux, le tout pour accompagner son tir rapide et sa vision exceptionnelle.

Un attaquant de talent qui joue avec hargne, il n’hésite jamais à se rendre dans les zones achalandées de la glace afin de créer du temps et de l’espace pour ses coéquipiers. Orr joue déjà beaucoup plus gros que son gabarit de 5’11’’ et 176 livres mais, comme beaucoup d’autres espoirs de son âge, il devra continuer à prendre de la masse musculaire pour atteindre son plein potentiel au niveau suivant.

Oscar Plandowski | D | Islanders de Charlottetown

Oscar Plandowski continue de faire la différence pour les Islanders de Charlottetown depuis que le produit d’Halifax, en Nouvelle-Écosse, est devenu l’un des meilleurs défenseurs de transition de la LHJMQ. Le joueur de 17 ans n’impressionne pas offensivement avec seulement trois buts et neuf passes en 30 matchs, mais il continue de travailler extrêmement fort sur son tir de la pointe, ce qui ajoute définitivement une autre dimension à son jeu.

Le véritable impact de Plandowski vient du fait qu’il continue d’être parmi les meneurs au niveau du temps de jeu alors que le patineur doué joue dans toutes les situations pour l’équipe de Jim Hulton. Une statistique qui ne doit pas être négligée est son différentiel plus/moins qui se situe actuellement à +17 cette saison, l’un des meilleurs de la ligue.

Peter Reynolds | C | Sea Dogs de Saint John

Peter Reynolds continue d’être l’un des meilleurs joueurs du Nouveau-Brunswick pour son groupe d’âge. Le centre de premier trio des Sea Dogs est un fabricant de jeu qui n’a pas peur de se rendre au milieu ou dans les zones achalandées de la glace pour générer de l’attaque. La recrue de 18 ans exécute tout à haute vitesse et commence à foncer vers le filet adverse avec plus de régularité. À 5’10’’ et 167 livres, Reynolds devra devenir plus fort physiquement pour s’assurer de gagner plus de batailles pour la rondelle au niveau suivant.

Après ses 19 premiers matchs en carrière dans la LHJMQ, l’attaquant a récolté sept buts et huit passes. Alors qu’il continue de se familiariser avec ses nouveaux compagnons de trio, le nom de Reynolds continuera sans aucun doute à monter sur les listes de repêchage au fil de la saison.

Connor Trenholm | C | Eagles du Cap-Breton

L’attaquant des Eagles du Cap-Breton Connor Trenholm pourrait très bien devenir un joueur qui fera la différence au niveau professionnel. Le capitaine adjoint des Eagles, âgé de 17 ans, est non seulement connu pour son leadership, mais il est également connu pour être une force dominante dans la zone défensive. Son niveau de combativité est hors du commun, il possède de solides habiletés avec la rondelle et il a un instinct formidable pour lire le jeu.

L’attaquant de deuxième année des Eagles ne saute peut-être pas aux yeux avec son jeu, mais il a tous les atouts pour exceller dans les deux sens de la patinoire au niveau professionnel. Son excellente éthique de travail et son solide jeu de position ont mené à huit buts et sept passes pour Trenholm cette saison. Le meilleur reste à venir pour le centre, lui qui continue de se développer et de s’améliorer à chaque année.

William Trudeau | D | Islanders de Charlottetown

William Trudeau est souvent l’homme oublié parmi la brigade défensive des Islanders de Charlottetown, mais cela ne veut pas dire qu’il est négligé par les recruteurs de la LNH. Le défenseur au coup de patin fluide continue d’être un important morceau pour les Islanders en tant que joueur fiable avec ou sans la rondelle qui est très fier de jouer de la bonne manière. Le défenseur de 18 ans originaire de Varennes est efficace dans les trois zones et ne se gêne pas d’accepter des mises en échec si cela lui permet de faire un jeu.

En 30 matchs cette saison, le talentueux défenseur a marqué sept buts et ajouté 18 passes, tout en maintenant un impressionnant différentiel de +31, bon pour le deuxième rang de la LHJMQ à ce chapitre. À 6’1’’ et 190 livres, Trudeau a un excellent gabarit pour continuer à gagner en masse musculaire.

Cameron Whynot | D | Mooseheads d’Halifax

Il n’y a pas eu beaucoup d’attention portée au produit de Kentville, en Nouvelle-Écosse cette saison, ce qui est surprenant compte tenu de son jeu impressionnant. Le défenseur a effectué une percée cette saison, marquant cinq buts tout en ajoutant 16 passes en 27 matchs. Le défenseur de deuxième année affiche également un solide rendement de +7 et continue de disputer des minutes significatives dans toutes situations de jeu.

Patineur solide avec des compétences de passeur supérieures à la moyenne, Whynot a tous les outils pour être un défenseur de transition efficace au niveau professionnel. Son jeu dans les trois zones continuera de se peaufiner en grande partie grâce à sa confiance et son expérience, ce qui signifie que le ciel est la limite pour le défenseur très prisé de 17 ans.