En route vers le Repêchage LNH 2021 | Top 10 Espoirs de Janvier

Avec la LHJMQ de retour en action dans plusieurs de ses marchés, plusieurs joueurs européens sont prêts à débuter leur campagne 2020-2021 tandis que d’autres espoirs admissibles au repêchage de la LNH tenteront de bâtir sur les quelques matchs qu’ils ont disputés jusqu’ici.

Même si les joueurs suivants se retrouvent déjà sur la liste de janvier de la Centrale de recrutement de la LNH, les espoirs de ce mois-ci sont présentés en ordre alphabétique.

Attilio Biasca | AG | Mooseheads de Halifax

Le talentueux attaquant originaire de Zug, en Suisse, excelle dans les deux sens de la rondelle, possède beaucoup de vitesse et est très vigilant lorsqu’il est sur la glace. À 6’0’’ et 183lbs, Biasca ne se gêne pas pour se rendre dans les endroits désagréables de la patinoire et possède de bonnes aptitudes avec la rondelle qui lui permettent de se démarquer dans le trafic.

L’attaquant de puissance de 17 ans décoche des tirs précis qui sont dignes des pros. En 19 matchs dans la Ligue élite suisse U20 cette saison, Biasca a marqué six buts et amassé 12 aides, mais l’attaquant a été limité à un seul but en trois rencontres avec la Suisse au dernier Championnat mondial junior. Biasca devra travailler sur son explosivité afin d’atteindre son plein potentiel dans la LNH, mais il a tout pour évoluer dans le top six des Mooseheads pour les années à venir.

Lorenzo Canonica | C | Cataractes de Shawinigan

Après avoir obtenu une aide au Mondial junior en tant que membre de l’équipe de la Suisse lui aussi, le joueur originaire de Lugano se joint à une équipe des Cataractes qui est bourrée de talent et qui ne vise rien de moins que la Coupe du Président. Le joueur de centre patine très bien, possède de solides aptitudes avec la rondelle et démontre un excellent sens du hockey.

Le joueur de 17 ans excelle dans les deux sens de la patinoire et il possède des instincts offensifs supérieurs à la normale. En 20 rencontres dans la Ligue élite suisse U20 cette saison, l’attaquant de 5’11’’ et 179 livres a marqué 11 buts en plus d’obtenir huit passes. Tout semble indiquer que Canonica sera un joueur d’impact pour les Cataractes dans la seconde moitié de la saison.

Emerik Despatie | G | Olympiques de Gatineau

Après avoir été sélectionné 35e au total par les Remparts de Québec en 2019, le gardien a été échangé à une équipe des Olympiques de Gatineau qui était en reconstruction durant la saison morte. C’était une saison recrue plutôt difficile pour le joueur originaire de Cantley, lui qui a terminé la dernière campagne avec une fiche de 4-9-0-0, une moyenne de buts alloués de 4.37 et un pourcentage d’arrêts de .850%. Cependant, le jeune gardien semble avoir fait volte-face cette saison, lui qui possède actuellement une fiche de 1-1-0-0, une superbe moyenne de buts alloués de 1.98 et un pourcentage d’efficacité de .917%.

Le gardien de but de 17 ans est extrêmement athlétique, défie constamment les tireurs et se déplace très bien entre les poteaux. Bien qu’il joue beaucoup plus gros que son gabarit de 6’1’’ et 173 livres porte à croire, ce sont les intangibles que Despatie démontre soir après soir qui le distinguent vraiment des autres. Son éthique de travail, combinée à son talent naturel et ses instincts de gardien de but sont incomparables.

Fabio Iacobo | G | Tigres de Victoriaville

Le produit de Saint-Léonard n’a pas été repêché après avoir terminé avec une fiche de 13-11-4-0, une moyenne de buts alloués de 2.84 et un pourcentage d’efficacité de .905% lors de la dernière saison écourtée. Le jeune homme de 19 ans est un gardien de but extrêmement athlétique qui se déplace avec aise et qui possède une mitaine rapide.

Le vétéran de trois saisons est toujours très actif entre ses poteaux et il n’abandonne jamais. Son deuxième effort et son niveau de combativité sont très impressionnants. À 6’1’’ et 198lbs, le gabarit de Iacobo fait douter certains recruteurs qui questionnent son potentiel au prochain niveau, ce qui est désolant car il est l’un des gardiens de but qui travaille le plus fort de la ligue.

Manix Landry | AG | Olympiques de Gatineau

Manix Landry est le rêve de tout entraineur. Le talentueux ailier est travaillant, il compétitionne dans les trois zones et il a un don pour provoquer des belles choses à chaque fois qu’il est sur la glace. À 5’10’’ et 168 livres, il joue également plus gros que son gabarit porte à croire.

Landry patine comme le vent et se rend dans tous les endroits désagréables de la patinoire afin de créer du temps et de l’espace pour ses coéquipiers. Ses aptitudes avec la rondelle, en plus de sa grande vitesse, ont de quoi causer des maux de tête à ses adversaires. Il voit très bien le jeu se développer, il distribue la rondelle de manière efficace, mais il a aussi un tir très précis lorsqu’il est en mouvement. Le vétéran de trois saisons a connu sa meilleure campagne l’année dernière, marquant 15 buts et ajoutant 25 aides en 59 matchs pour une équipe des Olympiques qui était en reconstruction.

Viljami Marjala | C | Remparts de Québec

Le joueur de centre de 17 ans originaire de Oulu, en Finlande, est un fabricant de jeu avec des instincts offensifs et des aptitudes hors du commun. Doté d’un coup de patin fluide, le centre distribue la rondelle avec une certaine facilité et il est capable de voir des jeux se matérialiser avant même qu’ils arrivent. Marjala amène aussi un élément de robustesse des deux côtés de la rondelle, mais il devra améliorer sa vitesse et sa force physique en général pour exceller chez les professionnels.

Les Remparts utilisent le jeune attaquant dans toutes les situations de jeu, ce qui bénéficie grandement à son développement. En huit rencontres avec Québec cette saison, il a marqué un but et obtenu huit aides. La vision de jeu, les aptitudes de passeur et le tir de Marjala sont assurément ses meilleurs attributs et ils lui serviront tous en seconde moitié de saison et plus.

Israel Mianscum | AG | Phoenix de Sherbrooke

À 6’2’’ et 190 livres, Israel Mianscum a déjà le physique de l’emploi pour être un attaquant de puissance au prochain niveau. Le produit de Mistissini, au nord du Québec, n’a obtenu que 16 points en 52 matchs la saison dernière dû en grande partie au fait qu’il jouait, à l’âge de 16 ans, pour une équipe avec beaucoup de profondeur qui aspirait aux grands honneurs.

Mianscum demeure tout de même un ailier qui travaille très fort, qui est bon sans la rondelle et qui possède un puissant coup de patin. Il a de très bonnes aptitudes en possession du disque et il décoche rapidement ses tirs. L’attaquant devrait être en mesure d’augmenter son total de points en deuxième moitié de saison, lui qui occupe maintenant un rôle plus important au sein du club qui l’a sélectionné 10e au total lors du Repêchage LHJMQ 2019.

Oleksii Myklukha | C | Huskies de Rouyn-Noranda

Le joueur de centre qui est reconnu par son coup de patin fluide possède aussi une superbe vision de jeu et un sens du hockey hors pair. Le Slovaque de 18 ans n’a disputé que 21 matchs avec les Huskies la saison passée, amassant deux buts et six aides.

Cependant, après s’être ajusté aux dimensions des patinoires nord-américaines, tout semble indiquer que Myklukha aura un plus grand impact durant sa deuxième saison. Le talentueux attaquant est évasif, démontre une incroyable vitesse et il est phénoménal avec la rondelle sur la palette. À 5’10’’ et 156 livres, il devra cependant devenir beaucoup plus fort physiquement s’il veut atteindre son plein potentiel. Myklukha a représenté la Slovaquie sur la scène internationale à trois reprises, la plus récente étant au Championnat mondial junior de cette année, où il a terminé avec un but en quatre matchs.

William Rousseau | G | Remparts de Québec

William Rousseau attend encore patiemment d’avoir une chance de démontrer ce dont il est réellement capable dans la LHJMQ. Le gardien de 18 ans originaire de Trois-Rivières n’avait disputé que deux matchs en carrière avec les Remparts au début de la présente campagne, terminant avec une moyenne de buts alloués de 4.78 et un pourcentage d’arrêts de .805%.

Cependant, le gardien a terminé avec un pourcentage d’efficacité de .920% ou mieux dans chacune de ses dernières saisons, à différents niveaux. Un portier de 6’1’’ et 173 livres, Rousseau bouge bien et il est techniquement solide. Il possède de bons réflexes, un bon niveau de combativité et il lit bien le jeu. Il possède un gant rapide mais devra travailler son maniement de la rondelle afin de la distribuer avec plus d’efficacité.

Miguël Tourigny | DD | Armada de Blainville-Boisbriand

Miguël Tourigny a peut-être été ignoré au dernier Repêchage de la LNH, mais le joueur natif de Victoriaville n’a pas abandonné son rêve d’un jour atteindre la meilleure ligue de hockey au monde. Le défenseur de 18 ans domine la LHJMQ cette saison, comme en témoignent ses sept buts et six passes en dix matchs disputés.

À 5’8’’ et 165 livres, plusieurs experts et recruteurs de la LNH remettent en question la taille de Tourigny, mais cela n’a jamais empêché le défenseur d’ajouter de la robustesse à son jeu pour exceller dans les deux sens de la patinoire. Le défenseur fait preuve d’une grande maturité et a une approche très cérébrale dans son jeu, si bien qu’il se fait rarement prendre hors position et perd très peu de duels en zone défensive. Le coup de patin, la vigilance et les aptitudes avec la rondelle de Tourigny sont définitivement supérieurs à la moyenne.