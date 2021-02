En Route vers le Repêchage LNH 2021 | Top 10 Espoirs de Février

Au cours d’une année entourée d’autant d’incertitude, la classe du Repêchage LNH 2021 de la LHJMQ continue de faire tourner des têtes. Deux athlètes de haut niveau présentés dans l’article de ce mois-ci se sont joints à de nouvelles équipes, alors que tous les espoirs continuent de gagner du terrain avec la reprise des activités dans la LHJMQ.

La liste des espoirs de ce mois est présentée en ordre alphabétique.

Isaac Belliveau | D | Olympiques de Gatineau

Le défenseur qui excelle dans les deux sens de la patinoire a marqué deux buts et récolté une passe en neuf matchs depuis son acquisition de l’Océanic de Rimouski. Le produit de Fleurimont continuera d’être une pierre angulaire pour la jeune brigade défensive des Olympiques.

Le joueur de 18 ans a travaillé dur pour améliorer son explosivité et son coup de patin, ce qui rapportera des dividendes au niveau suivant. Le tir de Belliveau, son instinct offensif et sa capacité à repérer l’homme ouvert dans les trois zones demeurent ses atouts les plus forts.

Zachary Bolduc | C | Océanic de Rimouski

Zachary Bolduc assume la majeure partie de la charge offensive pour une équipe de l’Océanic en reconstruction, mais le talentueux attaquant est tout de même en train de devenir l’un des meilleurs attaquants de la ligue des deux côtés de la rondelle. Les compétences, la vitesse et la responsabilité de Bolduc dans les trois zones continuent d’impressionner les recruteurs de la LNH.

Les statistiques du natif de Trois-Rivières ne sautent peut-être pas aux yeux, mais sa progression globale est remarquable. En 18 matchs cette saison, le joueur de 18 ans a marqué six buts et ajouté sept passes. Le potentiel de Bolduc n’a pas de limite.

Xavier Bourgault | C | Cataractes de Shawinigan

Xavier Bourgault continue de faire la différence dans une équipe très profonde des Cataractes de Shawinigan. L’attaquant d’élite a accumulé 13 buts et sept passes en 17 matchs jusqu’à présent cette saison.

Bourgault peut marquer de n’importe où sur la glace. Ses aptitudes avec la rondelle sont hors du commun et il possède un tir de type professionnel qui est très précis. Bourgault a la capacité de jouer les deux positions d’attaquant avec une certaine facilité, ce qui intrigue les dépisteurs de la LNH. Tous les signes semblent indiquer que le produit de L’Islet évoluera au sein des deux premiers trios de son équipe au prochain niveau.

Zachary Dean | C | Olympiques de Gatineau

Les statistiques de Zachary Dean ne sont peut-être pas hors du commun cette saison, mais son jeu global l’est toujours. Le fier Terre-Neuvien a réussi à marquer trois buts et amasser quatre passes en 13 matchs. Néanmoins, Dean est devenu un excellent centre dans les deux sens de la patinoire pour la jeune formation des Olympiques de Gatineau.

Le joueur de 18 ans fait tout à haute vitesse, ce qui fait de lui une menace constante et un talent unique. La contribution offensive de Dean ne devrait pas diminuer sa valeur au repêchage ; l’adjoint au capitaine des Olympiques pense extrêmement bien le jeu et possède tous les atouts afin de devenir un pro très efficace.

Zachary L’Heureux | AG | Mooseheads d’Halifax

La production offensive de Zachary L’Heureux a ralenti en février, mais l’attaquant de puissance possède encore tous les outils nécessaires pour être un contributeur solide au niveau suivant. En 21 matchs, l’ailier de 18 ans a marqué dix buts et récolté huit passes jusqu’ici.

Le joueur originaire de Mercier a travaillé avec diligence sur son explosivité et sur ses enjambées cette saison, ce qui l’aidera sans aucun doute à exceller dans les circuits professionnels. L’Heureux demeure l’un des joueurs les plus complets de la LHJMQ à être admissible à la prochaine séance de sélection de la LNH.

James Malatesta | AG | Remparts de Québec

James Malatesta continue d’attirer l’attention des recruteurs de la LNH. L’attaquant, qui est très efficace avec et sans la rondelle, occupe actuellement le quatrième rang des meilleurs marqueurs des Remparts grâce à ses 17 points (huit buts, neuf passes) en 20 matchs.

La vitesse, l’agilité, la hargne et la touche autour du filet de Malatesta sautent aux yeux à chaque fois qu’il saute sur la glace. Le natif de Kirkland, au Québec, est en plein essor dans sa deuxième saison et c’est ce qui fait en sorte que sa valeur continue d’augmenter à l’aube du repêchage.

Olivier Nadeau | AD | Cataractes de Shawinigan

Olivier Nadeau connaît une saison incroyable avec les Cataractes de Shawinigan. Un des meilleurs attaquants défensifs de la LHJMQ, ses capacités et ses aptitudes offensives parlent également d’eux-mêmes car Nadeau mène actuellement les Cataractes avec 26 points (six buts, 20 passes) en 20 matchs.

L’éthique de travail et le QI hockey élevé du joueur de 18 ans sont vraiment inégalés. Le produit du Lac-Etchemin n’est peut-être pas le joueur le plus flamboyant, mais il sait assurément comment jouer de la bonne manière, ce qui se traduira certainement au niveau suivant.

Evan Nause | D | Remparts de Québec

Evan Nause est actuellement sur une autre planète. Le joueur de 18 ans qui a grandi à Riverview, au Nouveau-Brunswick, a vu sa valeur au repêchage augmenter récemment puisqu’il joue du hockey inspiré. Le défenseur a d’ailleurs récolté dix passes en huit matchs au mois de février.

La confiance est primordiale pour tout espoir de la LNH et Nause a définitivement trouvé la sienne ces derniers temps. Sa vision et ses qualités de fabricant de jeu sont un cran au-dessus de ses pairs, et le défenseur de 6’2’’ et 186 livres excelle dans les trois zones. Mais le jeu exceptionnel de Nause ne devrait pas être une surprise étant donné son incroyable éthique de travail sur et hors de la glace.

Justin Robidas | C | Foreurs de Val-d’Or

Le talentueux attaquant a peut-être un tas de coéquipiers talentueux autour de lui à Val-d’Or maintenant, mais il est toujours en tête des Foreurs en matière d’offensive. Robidas est actuellement à égalité au sommet des meilleurs pointeurs de l’équipe avec ses 24 points (12 buts, 12 passes) en 24 rencontres.

La vitesse et l’acharnement de Robidas dans les trois zones continuent d’attirer l’attention des dépisteurs de la LNH. Basé sur tous les intangibles qu’il possède déjà, Justin Robidas est non seulement un leader naturel pour les Foreurs, mais un joueur spécial qui connaîtra vraisemblablement une carrière professionnelle hors du commun.

Joshua Roy | C | Phoenix de Sherbrooke

Joshua Roy n’a pas été effrayé par son changement de décor. Le produit de Saint-Georges-de-Beauce a livré la marchandise après avoir été acquis par le Phoenix des Sea Dogs de Saint John au cours des derniers jours de la période de transactions de la LHJMQ.

Le premier choix au total du Repêchage LHJMQ 2019 a compté sept buts et ajouté quatre passes en dix matchs depuis son arrivée à Sherbrooke. Roy possède la touche autour du filet, les habiletés et les instincts offensifs nécessaires pour jouer au plus haut niveau du hockey. Les recruteurs de la LNH continueront de surveiller sa progression de près au cours des prochains mois.