En Route vers le Repêchage LNH 2021 | Top 10 Espoirs d’Avril

L’année d’incertitude se poursuit pour la cuvée 2021 du repêchage de la LNH alors que plusieurs espoirs tentent de tirer profit de la situation extrêmement difficile entourant la pandémie mondiale. Alors que certains espoirs de première classe ont déjà vu leurs saisons se terminer, d’autres espèrent qu’un long parcours en séries éliminatoires de la LHJMQ les aidera à rehausser leur valeur à l’aube du repêchage.

Les espoirs de ce mois-ci sont classés par ordre alphabétique :

_

Olivier Adam | G | Armada de Blainville-Boisbriand

Gardien de but athlétique de 6’3’’, Olivier Adam a toutes les qualités recherchées chez un solide espoir entre les poteaux. Le joueur de 18 ans a obtenu la majorité des départs pour l’Armada cette saison, terminant la campagne avec une fiche de 12-10, une moyenne de buts alloués de 3,30 et un pourcentage d’arrêts de 0,898%. Adam est très agile, a une bonne technique et se déplace bien pour sa taille. C’est un gardien de but agressif qui défie toujours le tireur. Le droitier est meilleur que la moyenne pour effectuer des arrêts avec sa mitaine, mais devra travailler sur sa rapidité pour atteindre son plein potentiel chez les pros.

Attilio Biasca | AG | Mooseheads d’Halifax

Il a fallu du temps au natif de Zug, en Suisse, pour trouver ses repères dans la LHJMQ, mais tous les signes indiquent que Biasca aura un impact beaucoup plus important maintenant qu’il a plus d’expérience avec le style de jeu nord-américain. L’attaquant n’a pas tout cassé offensivement pour les Mooseheads, mais il a continué de mériter sa place dans l’alignement grâce à son solide efficacité dans les deux sens de la patinoire. En 19 matchs cette saison, le robuste ailier de 18 ans a terminé avec deux buts et six passes. À 5’11’’ et 185 livres, l’attaquant suisse n’a certainement pas peur des zones plus achalandées sur la glace. Il possède de solides habiletés avec la rondelle et une bonne vision, mais devra continuer à travailler sur sa rapidité et son explosivité pour atteindre son plein potentiel.

Lorenzo Canonica | C | Cataractes de Shawinigan

Le natif de Lugano, en Suisse, a obtenu d’impressionnantes statistiques pour les Cataractes de Shawinigan jusqu’à présent cette saison. En 24 matchs, le 20e choix au total de la Séance de sélection européenne 2020 de la LCH a récolté six buts et 10 passes. Le talentueux joueur de centre patine extrêmement bien, possède de solides compétences avec la rondelle et démontre un QI de hockey très élevé. Le joueur de 18 ans a également été un joueur fiable aux deux extrémités de la patinoire cette saison, une qualité qui devrait bien se transcrire chez les professionnels.

Tyson Hinds | DG | Océanic de Rimouski

Un changement de décor est venu renforcé le jeu global de Tyson Hinds, ainsi que sa valeur au prochain repêchage, suite à son acquisition des Cataractes de Shawinigan en janvier dernier. Mesurant 6’3 ’’, Hinds joue avec beaucoup de hargne et est difficile à affronter. Sa capacité à générer des transitions en douceur avec des passes rapides et intelligentes est ce qui le distingue des autres défenseurs de la LHJMQ. En 23 matchs avec l’Océanic, le défenseur de deuxième année a inscrit six buts et ajouté neuf passes pour aller avec un différentiel de +10. Hinds n’est pas tape-à-l’œil, il joue le jeu et sa position de la bonne manière mais, comme tant d’autres espoirs défensifs, il devra continuer à travailler sur son patin et sa mobilité pour exceller au niveau suivant.

Manix Landry | AG | Olympiques de Gatineau

Manix Landry vient de connaître une excellente campagne. L’ailier qui travaille avec acharnement dans les trois zones a cumulé d’impressionnantes statistiques cette saison. En 29 matchs, il a marqué 10 buts et ajouté 13 passes pour accompagner son ratio de +10. À 5’11 ’’ et 178 livres, Landry joue beaucoup plus gros que sa taille ne l’indique. Solide sur ses patins, il voit extrêmement bien la glace. L’attaquant de 18 ans a un très bel avenir et possède les compétences et la détermination nécessaires pour être un solide pro pendant de nombreuses années.

Marshall Lessard | AD | Foreurs de Val-d’Or

L’attaquant de 18 ans originaire de Sherbrooke joue avec hargne et de la bonne façon. L’ailier est rapide et joue beaucoup plus gros que son gabarit de 5’10 » et 180 livres le suggérerait, car il est toujours engagé et joue un style de jeu qui est dans votre face. Lessard joue dans toutes les situations pour les Foreurs et est responsable dans les trois zones, ce qui se traduira sans aucun doute au niveau suivant. En 28 matchs cette saison, le vétéran de troisième année a amassé dix buts et neuf passes et a terminé à +9. Ne vous laissez pas tromper par ses chiffres offensifs cependant, Lessard se présente pour jouer à tous les soirs.

Viljami Marjala | C | Remparts de Québec

Le joueur de 18 ans natif d’Oulu, en Finlande, est un fabricant de jeu habile avec de solides instincts et compétences sur le plan offensif. Le centre au coup de patin fluide s’est très rapidement adapté au jeu nord-américain. En 30 matchs cette saison, il a marqué cinq buts et a mené les Remparts avec ses 22 passes, tout en étant un élément fiable dans les deux sens de la patinoire. Sa vision, ses habiletés de passeur et son tir sont certainement parmi ses attributs les plus forts. Marjala devra continuer à devenir plus fort physiquement et plus explosif pour exceller et atteindre son plein potentiel au niveau suivant.

Israel Mianscum | AG | Phoenix de Sherbrooke

À 6’2’’ et 190 livres, Israel Mianscum fait bonne impression à chaque fois qu’il saute sur la glace. L’attaquant de puissance originaire de Mistissini joue avec beaucoup de hargne. En 22 matchs cette saison, Mianscum a marqué sept buts et ajouté trois passes. Le joueur de 18 ans est un ailier qui excelle défensivement, qui possède de puissantes enjambées et qui a de solides compétences en possession de rondelle. Il décoche ses tirs rapidement et possède la vitesse pour battre ses adversaires par l’extérieur.

Oleksii Myklukha | C | Huskies de Rouyn-Noranda

Oleksii Myklukha n’a peut-être pas eu des chiffres offensifs incroyables cette saison, mais il est connu pour être l’un des attaquants les plus intelligents de la LHJMQ. Le joueur de 18 ans de Bialistok, en Pologne, a terminé avec quatre buts et neuf passes en 24 matchs pour les Huskies. Avec plus d’expérience dans le style de jeu nord-américain, l’astucieux joueur de centre aura sans aucun doute un plus grand impact offensif dans les années à venir. À 5’10 ’’ mais seulement 156 livres, le fabricant de jeu devra devenir plus musclé pour atteindre son plein potentiel au niveau professionnel.

Miguël Tourigny | RD | Armada de Blainville-Boisbriand

Miguël Tourigny sait carrément comment jouer et exceller à sa position. Le Victoriavillois n’a pas renoncé à son rêve d’atteindre le plus haut niveau du hockey même s’il a été ignoré lors du dernier repêchage de la LNH. À 5’8 ’’ et 165 livres, les recruteurs de la LNH remettent évidemment en question la taille de Tourigny, mais ils n’ont jamais remis en question sa combativité ou ses compétences. En 32 matchs cette saison, le talentueux défenseur offensif a marqué 15 buts et ajouté 21 passes. Le talent que possède le vétéran défenseur comme patineur et comme passeur élite est incomparable.