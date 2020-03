En Route vers le Repêchage LNH 2020 | Top 10 LHJMQ de Mars

Plusieurs des espoirs de la LHJMQ les mieux répertoriés en vue du Repêchage LNH se préparaient pour un long parcours vers la Coupe du Président avec leurs équipes respectives. Malheureusement, tout a dû être cancellé avec la récente pandémique du COVID-19.

Avec plus aucun match à jouer, nous avons analysé le jeu et les statistiques que le Top 10 des meilleurs espoirs de la LHJMQ nous ont montré au terme de la saison régulière.

_

10. Thimo Nickl – D – Voltigeurs Drummondville

Nickl, un natif de Klagenfurt, en Autriche, a constamment fait la différence sur la ligne bleue des Voltigeurs en jouant d’importantes minutes dans toutes les situations. Le défenseur qui patine bien et qui lance de la droite a impressionné durant sa première saison en Amérique du Nord.

Nickl a des instincts incroyables et il analyse extrêmement bien le jeu. Son tir de la pointe est au-dessus de la moyenne et il est responsable dans les trois zones. Il devra améliorer sa vitesse lors de ses premières enjambées, mais il a tous les atouts d’un défenseur qui sera solide chez les pros. Nickl a terminé la saison au 13e rang des meilleurs pointeurs chez les défenseurs de la LHJMQ avec 10 buts et 29 passes en 53 matchs, incluant 19 aides en avantage numérique, soit le troisième plus haut total chez les arrières du circuit.

_

9. Ryan Francis – AD – Eagles Cap-Breton

Ryan Francis s’est développé en tant qu’un des meilleurs attaquants dans les deux sens de la patinoire de la LHJMQ. Le talentueux attaquant de petite taille a connu la meilleure saison de sa carrière en évoluant aux côtés d’Egor Sokolov et de Tyler Hinam cette année. Le désir de Francis de se rendre dans les coins de patinoire et devant le filet continue d’impressionner les recruteurs de la LNH.

Malgré tout, c’est son jeu loin de la rondelle qui a probablement impressionné le plus au cours des derniers mois. Tandis que Francis terminait au 17e rang des meilleurs pointeurs de la ligue avec 24 buts et 48 passes en 61 matchs, il affichait aussi un pharamineux différentiel de +27 cette saison.

_

8. Vasily Ponomarev – C – Cataractes Shawinigan

Le natif de Zelenograd, en Russie, est véritablement une menace offensive à chaque fois qu’il met le pied sur la glace. L’attaquant a une bonne accélération et une vitesse trompeuse, il a un tir lourd et très précis et il a développé de solides aptitudes dans les deux sens de la patinoire sous les ordres du nouvel entraîneur-chef de Shawinigan, Gordie Dwyer.

Ponomarev est un attaquant avec beaucoup de talent qui s’est adapté très facilement au style de jeu nord-américain, et ce, malgré le peu de temps qu’il a passé dans la LHJMQ. Il a terminé la saison au cinquième rang des meilleurs pointeurs parmi les recrues de la ligue avec ses 18 buts et 31 passes en 57 rencontres.

_

7. Jérémie Poirier – D – Sea Dogs Saint John

Le talent offensif de Jérémie Poirier est indéniable. Ses habiletés avec la rondelle et ses instincts offensifs font de lui une menace constante à chaque fois qu’il saute dans le jeu pour se joindre à l’attaque. Poirier est un spécialiste sur l’avantage numérique et il décoche possiblement les meilleurs tirs dans toute la LHJMQ.

Les recruteurs de la LNH ont la lourde tâche d’évaluer son talent pour voir exactement quel genre de rôle il tiendra au prochain niveau. Bien qu’il soit un défenseur de niveau élite avec la rondelle sur la palette, c’est sans celle-ci qu’il devra améliorer son implication. Poirier a terminé comme deuxième meilleur pointeur chez les défenseurs du circuit, tout juste derrière son partenaire William Villeneuve, avec 53 points cette saison. Il a aussi mené tous les arrières avec 20 buts et 261 tirs au filet en 64 matchs.

_

6. Mavrik Bourque – C – Cataractes Shawinigan

La remarquable saison régulière de Mavrik Bourque a été interrompue à la mi-janvier lorsqu’il a subi une importante blessure. Le rapide et talentueux attaquant avait des statistiques offensives à faire rêver avant sa blessure, terminant la saison au 20e rang des pointeurs de la ligue avec 29 buts et 42 passes en seulement 49 matchs joués.

L’acharnement et la tenacité de Bourque en échec avant, combiné avec ses habiletés individuelles, ont fait de lui un des meilleurs marqueurs chez les attaquants de la LHJMQ. Ses aptitudes en circulation dense, sa vitesse en échappée et sa touche autour du filet ont tous impressionné les recruteurs de la LNH cette saison.

_

5. Lukas Cormier – D – Islanders Charlottetown

Par son coup de patin et style de jeu, le dynamique défenseur continue de s’attirer des comparaisons aux vétérans de la LNH comme Samuel Girard et Torey Krug. La facilité avec laquelle Cormier est revenu au jeu et s’est immédiatement mis à produire suite à sa blessure en dit long sur son attitude et son éthique de travail.

Cormier contrôle très bien le rythme du jeu et il est extrêmement responsable dans sa propre zone. Il est à son meilleur lorsqu’il ne force pas le jeu et qu’il le laisse plutôt venir à lui. Sa vitesse et son équilibre sur patins sont exceptionnels et son sens du hockey est à tout rompre. Cormier a terminé avec six buts et 30 passes en seulement 44 matchs pour les Islanders cette saison.

_

4. Hendrix Lapierre – C – Saguenéens Chicoutimi

Lapierre a raté la grande majorité de la saison des Saguenéens avec une commotion cérébrale, mais les rapports suggéraient qu’il était sur le point d’effectuer un retour prochainement. Malgré son temps à l’écart du jeu, les dépisteurs étaient pleinement conscients du talent, des habiletés et de la passion pour le sport que démontrait Lapierre.

Si le monde des recruteurs se questionne sur son historique de blessures, il ne se questionne certainement pas sur son habileté à lire le jeu et à exécuter. Lapierre possède tout le talent nécessaire pour changer l’allure d’un match à lui seul et c’est ce qui a fait de lui le tout premier choix du Repêchage LHJMQ de 2018.

_

3. Justin Barron – D – Mooseheads Halifax

Tout le monde s’entend, c’était superbe de voir Justin Barron de retour sur la patinoire en train de patrouiller la ligne bleue des Mooseheads de Halifax après avoir lutté avec des caillots sanguins pendant la saison. Avec si peu de visibilité, les recruteurs de la LNH ont suivi Barron très attentivement dès son retour au jeu.

Ce qu’ils ont vu en Barron est possiblement le meilleur défenseur en transition de toute la LHJMQ. Il est un très bon patineur avec une vision de jeu hors-pair et les meilleurs attributs d’un fabricant de jeu. Barron a terminé la saison avec une récolte de 19 points en seulement 34 matchs avec les Mooseheads cette saison.

_

2. Dawson Mercer – C – Saguenéens Chicoutimi

Le produit de Terre-Neuve connaissait une campagne monumentale avant la cancellation de la saison, que ce soit avec son ancienne formation des Voltigeurs ou avec ses nouveaux compagnons de trio à Chicoutimi.

Le talent, la vitesse et la détermination de Mercer ont de quoi rendre les recruteurs de la LNH fous de lui. Son acharnement et son intensité ont d’ailleurs largement contribué à lui dénicher un poste au sein de la formation canadienne qui a remporté l’or au Mondial Junior. En 16 matchs avec les Sags, Mercer a obtenu six buts et 12 mentions d’aide pour conclure la saison avec 60 points – 24 buts et 36 passes – en seulement 42 matchs.

_

1. Alexis Lafrenière – AG – Océanic Rimouski

Alexis Lafrenière ne montrait aucun signe de ralentissement lorsque la saison s’est abruptement conclue. La façon dont il a géré toute l’attention, qu’il a atteint et même surpasser les attentes, sont encore là des signes de son immense talent.

L’humble attaquant natif de Saint-Eustache est un compétiteur féroce qui est motivé et cherche à s’améliorer à tous les jours. Le jeune phénomène est prêt pour la LNH et il l’est depuis un certain temps. Lafrenière a terminé la saison régulière 2019-2020 avec un sommet en carrière de 112 points (35 buts et 77 aides) pour s’emparer du championnat des marqueurs de la ligue pour une deuxième année consécutive. En trois saisons dans la LHJMQ, Lafrenière a 127 buts et 200 passes en 193 matchs.