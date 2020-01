En route vers le Repêchage LNH 2020 | Top 10 LHJMQ de janvier

Le classement de mi-saison de la Centrale de recrutement de la LNH a été publié il y a deux semaines et des scénarios possibles pour le prochain Repêchage LNH commencent à se dessiner! Les évaluations par lettre sont maintenant chose du passé. Le temps est venu de passer aux chiffres.

L’attention et la pression montent alors que les jeunes espoirs de la LHJMQ feront tout en leur possible afin d’attirer l’œil des recruteurs de la LNH. La route vers le Repêchage de la LNH 2020 prend forme.

10. Thimo Nickl – D – Voltigeurs de Drummondville

Originaire de Klagenfurt en Autriche, Nickl continue de mener le jeu à la ligne bleue chez les Voltigeurs, où il est utilisé dans toutes les situations. L’arrière droitier de 18 ans affiche 28 points en 42 rencontres. Nickl est un défenseur mobile qui évolue avec aisance dans les deux zones. En plus, il possède un bon tir de la pointe qu’il utilise intelligemment grâce à sa bonne vision de jeu.

9. Ryan Francis – AD – Eagles du Cap-Breton

Ryan Francis est l’allumette qui alimente le feu chez les Eagles. Le petit attaquant au grand talent se sert de sa vision afin d’amasser une importante récolte offensive, tout en engrangeant d’importantes minutes de jeu. La combativité, la passion, la détermination et la volonté de Francis à se rendre dans les coins de patinoire continuent d’impressionner les recruteurs de la LNH.

8. Vasiliy Ponomarev – C – Cataractes de Shawinigan

Originaire de Zelenograd en Russie, Ponomarev est une menace offensive constante quand il est sur la glace. Il affiche une moyenne de près d’un point par rencontre au sein de la jeune formation émergente des Cataractes de Shawinigan. « Ponomarev possède tous les talents offensifs ; les habiletés, les mains et le lancer, en plus d’être un bon passeur», a dit un recruteur de la LNH. Ponomarev, qui a une très bonne vision sur la glace, aura assurément plus d’occasions de se faire valoir en offensive en deuxième moitié de saison.

7. Lukas Cormier – D – Islanders de Charlottetown

Après s’être fracturé un pied plus tôt cette saison, Cormier a vraisemblablement repris là où il avait laissé. Le défenseur dynamique sur ses patins a attiré les comparaisons avec des joueurs de la LNH comme Samuel Girard et Torey Krug. Cormier possède un talent naturel pour imposer le rythme de jeu, en plus d’être extrêmement responsable dans la zone défensive. Il ne reculera jamais devant du jeu robuste et il est pratiquement toujours positionné parfaitement.

6. Mavrik Bourque – C – Cataractes de Shawinigan

Mavrick Bourque est une vedette en devenir. Le rapide attaquant de grand talent est infatigable en échec avant en plus d’être extrêmement méthodique quand il est question d’être en contrôle de la rondelle. Bourque se transforme tranquillement en joueur complet avec sa volonté d’aller dans les coins de patinoire. Sa capacité à évoluer dans le trafic, combiné à sa touche de marqueur, continuent d’impressionner les recruteurs de la LNH. Ne vous fiez pas à sa taille, ne vous fiez pas à ses chiffres, prenez simplement le temps d’observer ce jeune homme jouer sur la glace ; il joue toujours de la bonne façon.

5. Jérémie Poirier – D – Sea Dogs de Saint John

Jérémie Poirier possède un talent naturel comme défenseur à vocation offensive. Le talentueux défenseur possède d’incroyables habiletés avec la rondelle en plus d’avoir un instinct offensif hors-pair. Il est un quart-arrière remarquable au sein de l’avantage numérique et continuera d’amasser beaucoup de points dans la deuxième moitié de la saison. Bien que le produit de Salaberry-de-Valleyfield a du talent offensif indéniable, ils devra continuer d’impressionner les recruteurs de la LNH qui continueront de se rendre dans la ville portière afin de garder un œil sur la progression du défenseur et de ses aptitudes en défensive.

4. Justin Barron – D – Mooseheads de Halifax

Justin Barron doit composer avec un caillot de sang qu’il le tiendra à l’écart du jeu pour une période indéfinie, il est donc encore trop tôt pour savoir si le défenseur reviendra au jeu cette saison. Mais les recruteurs de la LNH ont Barron à l’œil depuis longtemps, et ils sont bien conscients de ce que le talentueux défenseur peut accomplir. Les habiletés de Barron sont d’un calibre supérieur. En pleine santé, le produit d’Halifax en Nouvelle-Écosse est possiblement le défenseur le plus complet de la LHJMQ.

3. Hendrix Lapierre – C – Saguenéens de Chicoutimi

Le talent, les habiletés et la passion d’Hendrix Lapierre n’ont jamais été remis en question. Toutefois, le monde des recruteurs se questionne malheureusement sur son historique de blessures présentement. Lapierre est capable de bien voir le jeu et de repérer le joueur libre tout en dévalant à pleine vitesse sur ses patins. C’est en partie pourquoi, même s’il n’a pas joué depuis la fin novembre, il est toujours classé comme troisième meilleur espoir de la LHJMQ. Lapierre a la capacité de changer une partie à lui seul et il pourra sans doute transporter cette habileté au prochain niveau.

2. Dawson Mercer – C – Saguenéens de Chicoutimi

Dawson Mercer a un moteur qui n’arrête jamais de tourner. Exactement comme sa passion pour le sport, qui est sans fin. La valeur de Mercer au repêchage continue d’augmenter puisque l’athlète originaire de Terre-Neuve fait tout à haute vitesse, ce qui renverse les recruteurs. Une fois qu’il sera bien à l’aise chez les Sags, attendez-vous à une domination du génie offensif en deuxième moitié de saison alors que les recruteurs de la LNH voient son potentiel et son talent hausser.

1. Alexis Lafrenière – AG – Océanic de Rimouski

Qu’est-ce qui n’a pas déjà été dit au sujet d’Alexis Lafrenière? L’humble jeune homme de Saint-Eustache a eu l’effet d’une bombe sur la planète hockey et il n’y a plus aucun doute que Lafrenière sera le tour premier choix au mois de juin. Le talent élite de Lafrenière incite plusieurs pronostiques qui le comparent déjà à de grands noms de la LNH. Son talent est immanquable et il saute aux yeux au-delà de la feuille de pointage. Le niveau de compétitivité et de combativité sans relâche sont des aspects importants du jeu de Lafrenière qui font de lui un joueur si spécial.