En Route vers le Repêchage LNH 2020 | Top 10 LHJMQ de Février

Avec la publication du rapport de mi-saison de la Centrale de recrutement de la Ligue nationale de hockey le mois dernier, les joueurs ont enfin vu où ils se situent parmi les meilleurs patineurs et gardiens nord-américains.

Bien sûr, ce n’est qu’une question de chiffres maintenant. Mais outre les suspects habituels, quelques autres espoirs de la LHJMQ admissibles au prochain Repêchage de la LNH cherchent à attirer l’attention des recruteurs professionnels.

La pression est la même pour tous les joueurs qui pourraient être choisis en juin. Et il ne fait aucun doute que les choix de milieu et de fin de ronde ont déjà fait paraître les recruteurs comme des génies. Le rêve d’être sélectionné dans la LNH est à la portée de plusieurs joueurs de la LHJMQ, peu importe où ils se trouvent sur la liste.

Voici donc quelques joueurs de la LHJMQ admissibles au prochain Repêchage de la LNH, dans aucun ordre particulier, dont on n’entend pas assez parler ;

10. Cole Cormier – AG – Remparts de Québec



Cole Cormier a acquis beaucoup d’expérience en peu de temps dans la LHJMQ. Il avait été renvoyé dans les rangs midgets après le camp de l’Océanic l’an passé. Cette saison, il a percé la formation et il a connu du succès. Cependant, il a été laissé à l’écart de la première liste de la Centrale de recrutement de la LNH avant d’être échangé au cours de la période des transactions dans la LHJMQ.

Cormier a tout vu dans sa courte carrière sur le circuit et il fonce à pleine vapeur à l’approche de la fin de la campagne. Il est un puissant patineur avec une bonne agilité et un bon contrôle, mais ses meilleures armes sont son sens du hockey et son lancer. Il possède un tir digne des rangs professionnels et il est toujours une menace quand il est sur la patinoire puisqu’il peut pratiquement marquer de n’importe où.

9. Louis Crevier – D – Saguenéens de Chicoutimi



Il est plutôt difficile de rater Louis Crevier. Du haut de ses 6-pieds-7, le défenseur est ce qu’on peut qualifier de joueur percutant chez les Saguenéens. Crevier patine très bien pour sa grandeur et possède un jeu solide dans les deux sens de la patinoire.

« Louis est évidemment un défenseur avec une longue portée », a dit un recruteur de la LNH. « Il a une bonne mobilité pour son gabarit et il progresse très bien. Il se lance à l’attaque à cinq contre cinq et joue un rôle clé en désavantage numérique. C’est un défenseur qui muselle l’adversaire », ajoute-t-il.

8. William Villeneuve – D – Sea Dogs de Saint John



Après une saison recrue remplie de défis, William Villeneuve s’est repris cette saison. Villeneuve offre un jeu défensif solide dans les deux sens de la patinoire chez les Sea Dogs. Le joueur originaire de Sherbrooke a été jumelé à Jérémie Poirier toute la saison mais ses statistiques ne devraient pas être prises à la légère pour autant.

En 51 matchs cette saison, Villeneuve a inscrit huit buts et a ajouté 36 aides, avec un différentiel de +2. Il est très mobile, a une solide première passe et de bons instincts offensifs. Mais il devra continuer de travailler sur son explosivité et sa force physique s’il veut compétitionner au prochain niveau.

7. Marc-Antoine Pépin – D – Cataractes de Shawinigan

Marc-Antoine Pépin est un talent qui s’éclot sur le tard, mais les patients ont eu raison de l’attendre. Le défenseur de 6-pieds-4 patine extrêmement bien pour son gabarit et apporte aussi une solide présence dans les deux sens de la patinoire au sein de la formation des Cataractes.

L’année dernière, en tant que recrue de 18 ans, Pépin avait terminé la campagne avec 14 points. Cette saison par contre, il a déjà amassé 4 buts et 28 aides pour 32 points en 54 matchs. S’il continue de progresser aussi rapidement, il continuera de s’attirer les regards des recruteurs.

6. Samuel Hlavaj – G – Phoenix de Sherbrooke

Le gardien européen a été extraordinaire à sa première saison dans la LHJMQ. Le Tchèque s’est illustré devant le filet du Phoenix pour les mener au premier rang de la LHJMQ et au premier rang du Classement Top 10 de la LCH. Hlavaj est quant à lui classé troisième parmi les gardiens nord-américains présentement.

« Samuel est gros, athlétique et rapide. Il joue avec énergie et enthousiasme », a dit un recruteur de la LNH. « Il a les instincts d’un battant, il trouve toujours les moyens de faire les arrêts. Il n’est pas toujours parfait techniquement, mais il bouge très bien latéralement. »

5. William Dufour – AD – Voltigeurs de Drummondville



Il n’y a pas de limite pour William Dufour. Le joueur originaire de Québec offre de la solidité dans les deux sens de la patinoire et une belle touche de marqueur. C’est là une rare combinaison.

« William est élancé, il a un bon rythme en ligne droite, va au filet et possède un tir rapide », a indiqué un recruteur de la LNH. Un défaut de Dufour est son manque d’explosivité, ce qui est généralement le cas pour ce genre de jeune attaquant.

« Il a de belles habiletés avec la rondelle et il est à son meilleur quand il joue avec robustesse », ajoutait le recruteur. « Il comprend aussi très bien le jeu. »

4. Egor Sokolov – AG – Eagles du Cap-Breton

L’attaquant de puissance des Eagles du Cap-Breton a connu une saison phénoménale jusqu’à maintenant et est en voie de marquer plus de 50 buts.

« Egor a travaillé fort chaque année dans la LHJMQ pour s’améliorer et il l’a fait avec succès », a dit un recruteur de la LNH. « Il est devenu une des plus grandes menaces pour les buts dans la ligue. »

« Il peut jouer chez les pros, s’il peut juste monter son coup de patin d’un cran », a admis le recruteur. « Il a de bonnes mains pour un si gros joueur. Il utilise son gabarit avec efficacité et il est brillant. »

Il serait très surprenant qu’aucune équipe ne sélectionne Sokolov au Repêchage de juin.

3. Adam Raska – AD – Océanic de Rimouski

Adam Raska n’offre pas une présence unidimensionnelle comme tant d’autres patineurs Européens qui évoluent dans la LHJMQ. Le tchèque est un bon patineur qui possède un incroyable lancer et qui est solide dans les deux sens du jeu.

« C’est un joueur nord-sud qui joue avec rythme et rapidité. Il s’implique dans le jeu et termine ses mises en échec », a dit un recruteur de la LNH. « Adam est un attaquant de puissance. Fort en échec avant, il frappe fort et possède la touche d’un marqueur autour du filet. »

Raska est un joueur difficile à affronter qui apporte un élément de robustesse et de talent à la formation de l’Océanic.

2. Théo Rochette – C – Remparts de Québec



Théo Rochette a éclos la saison dernière avec 14 buts et 29 aides en 59 matchs avec les Saguenéens. Échangé aux Remparts avant la dernière date limite des transactions dans la LHJMQ, il connaît encore une solide saison.

Rochette est bon dans les deux sens de la patinoire, mais il devra être plus fort s’il veut percer dans la LNH.

« Théo est petit, rapide, joue vite et a des excellentes mains », a dit un recruteur LNh à son sujet. « Il parvient à faire des jeux dans des endroits restreints et il présente un beau QI offensif. »

1. Senna Peeters – AG – Mooseheads de Halifax



Senna Peters commence vraiment à s’établir comme bon joueur dans les deux sens de la patinoire dans la LHJMQ. Il ne fait aucun doute que l’attaquant originaire de Deurne, en Belgique, possède de grandes qualités et qu’il a tous les atouts pour passer au niveau supérieur.

« Senna a une bonne intuition offensive et il possède les aptitudes pour lire les différentes situations de jeu », a dit un recruteur de la LNH. Bien que Peeters s’ajuste toujours au style de jeu nord-américain, il demeure qu’il est un patineur solide qui n’a pas peur du jeu robuste.